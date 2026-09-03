Legenda odhaja: Edin Džeko bo zadnjič oblekel dres

"Nikoli si nisem predstavljal, kako čustveno bo"
Džeko je novico sporočil na družbenih omrežjih in priznal, da je o tem trenutku že dolgo razmišljal, vendar ni pričakoval, da ga bo tako močno čustveno zaznamoval.
"Včasih sem se spraševal, kdaj bo prišel ta trenutek ... Toda nikoli si nisem mogel predstavljati, kako čustveno bo, ko bom pisal te besede," je zapisal.
Tekma proti Švedski bo njegova zadnja v reprezentančnem dresu. Džeko je za Bosno in Hercegovino nastopil že 151-krat, reprezentančno pot pa je začel pred skoraj dvema desetletjema na tekmi proti Turčiji.
Nogometaš je poudaril tudi, da je bilo nastopanje za domovino zanj nekaj posebnega skozi celotno kariero.
"Ničesar v moji karieri ni mogoče primerjati s ponosom, ki sem ga občutil vsakič, ko sem oblekel ta dres. Ničesar," je zapisal.
Reprezentančni dres je bil zanj uresničitev otroških sanj. Kot je poudaril, je bil nanj ponosen vseh 151-krat, ko je zastopal svojo državo na nogometnem igrišču. "Vedno sem bil enako ponosen, da ga nosim, prav tako kot prvič," je dodal.
Vrhunec leta 2014
Med najpomembnejšimi trenutki svoje reprezentančne kariere je Džeko izpostavil uvrstitev na svetovno prvenstvo leta 2014. Bosna in Hercegovina se je takrat prvič v zgodovini uvrstila na največji nogometni turnir.
"Uvrstitev na naše prvo svetovno prvenstvo leta 2014 še vedno ostaja eden najsrečnejših trenutkov mojega življenja kot nogometaša," je zapisal.
Posebej se je spomnil tudi pomembnih zadetkov proti Walesu in Italiji ter navijaškega slavja na ulicah bosansko-hercegovskih mest.
"Videti svoje ljudi, kako praznujejo na ulicah naših mest, je bilo še eno neverjetno darilo, ki mi ga je dal nogomet," je poudaril.
Pri 40 letih pravi, da je čas za slovo
Džeko je pojasnil, da je prišel čas, ko želi reprezentančno kariero zaključiti. Pri tem je izpostavil, da je do 40. leta vztrajal, ker je vsakič dal vse od sebe.
"Če sem z reprezentanco prišel do svojega 40. leta, je to zato, ker sem dajal vse, kar sem imel. Vsakič. Vse," je zapisal.
Za Džeka igranje za Bosno in Hercegovino ni bilo le še eno poglavje v karieri. "Igrati za svojo državo je bil najbolj čustven privilegij, ki mi ga je nogomet kadarkoli ponudil," je zapisal.
Wolfsburg: "Čestitke za neverjetno reprezentančno kariero"
Na njegovo napoved so se odzvali tudi pri Wolfsburgu, kjer je Džeko igral med letoma 2007 in 2009 ter opozoril nase na začetku svoje mednarodne kariere.
Nemški klub je na Facebooku ob njegovi napovedi zapisal: "Congratulations on an incredible international career, Edin!"
Džeko se bo tako od reprezentance poslovil po skoraj 20 letih. Njegova zadnja tekma bo 2. oktobra proti Švedski, sam pa si želi, da bi jo doživel skupaj z navijači.
"Za zdaj si samo želim, da bi bili tistega večera proti Švedski tam, da skupaj doživimo še eno čustvo," je zapisal.
In na koncu dodal stavek, ki najbolje povzema njegov odnos do reprezentančnega dresa: "Z vsemi vami ob sebi, v dresu, ki ga ljubim že od otroških dni – in ga bom ljubil do konca življenja."
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