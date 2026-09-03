Legenda odhaja: Edin Džeko bo zadnjič oblekel dres

Džeko je novico sporočil na družbenih omrežjih in priznal, da je o tem trenutku že dolgo razmišljal, vendar ni pričakoval, da ga bo tako močno čustveno zaznamoval.

"Včasih sem se spraševal, kdaj bo prišel ta trenutek ... Toda nikoli si nisem mogel predstavljati, kako čustveno bo, ko bom pisal te besede," je zapisal.

Tekma proti Švedski bo njegova zadnja v reprezentančnem dresu. Džeko je za Bosno in Hercegovino nastopil že 151-krat, reprezentančno pot pa je začel pred skoraj dvema desetletjema na tekmi proti Turčiji.

Nogometaš je poudaril tudi, da je bilo nastopanje za domovino zanj nekaj posebnega skozi celotno kariero.

"Ničesar v moji karieri ni mogoče primerjati s ponosom, ki sem ga občutil vsakič, ko sem oblekel ta dres. Ničesar," je zapisal.

Reprezentančni dres je bil zanj uresničitev otroških sanj. Kot je poudaril, je bil nanj ponosen vseh 151-krat, ko je zastopal svojo državo na nogometnem igrišču. "Vedno sem bil enako ponosen, da ga nosim, prav tako kot prvič," je dodal.