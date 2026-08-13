Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala

Madjo zadel pri 17 letih in 212 dneh

Aston Villa je v Salzburgu izgubila proti PSG z 1:2, vendar je večer pripadel tudi njenemu najmlajšemu članu. Brian Madjo je tik pred koncem prvega polčasa poskrbel za izenačenje in se pri tem vpisal v zgodovino. Kot potrjuje UEFA, je bil Madjo ob zadetku star 17 let in 212 dni, s čimer je postal najmlajši strelec v zgodovini evropskega superpokala. Prejšnji rekord je držal Patrick Kluivert, ki je leta 1996 za Ajax zadel pri 19 letih in 220 dneh. Madjo je tako Kluivertov rekord izboljšal za več kot dve leti – in to na tekmi, ki je bila hkrati njegov prvi uradni nastop za Aston Villo.

icon-expand Brian Madjo FOTO: AP

Za Aston Villo je lahko zaigral šele po dolgem pravnem zapletu

Zgodba o njegovem nastopu je še toliko bolj zanimiva, saj Madjo pred tekmo sploh ni smel igrati uradnih tekem za angleški klub. Aston Villa je 17-letnega napadalca januarja pripeljala iz francoskega Metza, vendar je FIFA njegovo registracijo blokirala zaradi pravil, ki urejajo mednarodne prestope mladoletnih nogometašev. Reuters je poročal, da je klub zato primer pripeljal pred Mednarodno športno razsodišče. CAS je 4. avgusta odločil v korist Aston Ville in klubu omogočil registracijo Madja za uradna tekmovanja. Mladi napadalec je tako dovoljenje za nastop dobil le nekaj dni pred superpokalom.

Priložnost je izkoristil na največjem možnem odru

Madjo je v Salzburg prišel z zelo jasno nalogo – pokazati, da je Aston Villa upravičeno vztrajala pri njem. Proti evropskim prvakom iz Pariza je dobil mesto v začetni enajsterici in priložnost izkoristil. PSG je povedel prek Khviche Kvaratskhelie, toda Aston Villa se je hitro vrnila v igro. Madjo je z zadetkom tik pred odmorom rezultat izenačil na 1:1. UEFA je po tekmi posebej izpostavila, da je Madjo rekord postavil prav na svojem klubskem debiju.

icon-expand Rekord je šele začetek. FOTO: AP

PSG na koncu vendarle do zmage

Aston Villa je po izenačenju ostala nevarna, vendar je imel PSG dovolj kakovosti, da je tekmo obrnil v svojo korist. Odločilni zadetek je dosegel Désiré Doué, ki je PSG zagotovil zmago z 2:1. Pariški klub je s tem postal šele tretji v zgodovini, ki je evropski superpokal osvojil dvakrat zapored, navaja UEFA. Za Madja poraz njegove ekipe kljub temu ni zasenčil njegovega osebnega dosežka. Pri 17 letih je dosegel nekaj, kar je pred njim uspelo le peščici mladih nogometašev.

Od Metza do Aston Ville in reprezentance Anglije

Madjo je svojo nogometno pot razvijal v Franciji pri Metzu, od koder ga je Aston Villa pripeljala januarja. Reuters ob tem navaja, da se je rodil v Angliji, odraščal v Luksemburgu in sprva igral za luksemburške mladinske reprezentance, nato pa se je odločil za Anglijo. Pred uradnim debijem za Aston Villo je opozoril nase že v pripravljalnem obdobju, ko je za angleški klub dosegel štiri zadetke, vključno z dvema proti Walsallu. Zdaj je svoj prvi uradni nastop kronal še z rekordom.

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Rekord je šele začetek

Pri 17 letih je Madjo že dobil izkušnjo, o kateri lahko večina mladih nogometašev le sanja: nastopil je proti aktualnim evropskim prvakom, dosegel zadetek in se vpisal v zgodovino tekmovanja. Aston Villa je tekmo izgubila, toda klub je iz Salzburga odnesel pomemben razlog za optimizem. Madjo je po večmesečnem čakanju zaradi pravnega zapleta končno dobil priložnost, nato pa jo je izkoristil na najbolj odmeven način. Njegov zadetek proti PSG zato ni bil le lep prvenec. Pri 17 letih in 212 dneh je postal najmlajši strelec v zgodovini evropskega superpokala – rekord, ki ga bo zdaj moral nekdo drug podreti.

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