Lepotica iz Sarajeva, ki je postala največja ljubezen Edina Džeke

Kdo je bila Amra Džeko pred Edinom?

Amra Silajdžić se je rodila leta 1984 v Sarajevu. Svojo kariero je začela zelo zgodaj. Že pri 16 letih je zmagala na prestižnem tekmovanju Metropolitan Top Model, kar ji je odprlo vrata v svet mode. Kmalu zatem je podpisala pogodbo z agencijo Elite Model v Parizu in začela graditi mednarodno kariero. Delala je za prestižne modne znamke, snemala oglase in krasila naslovnice revij, kot je Elle. Kasneje se je preselila v Los Angeles, kjer se je posvetila tudi igralski karieri. Nastopila je v ameriških serijah, kot sta CSI: NY in Entourage, ter v več filmih in glasbenih spotih znanih izvajalcev, med drugim Enriqueja Iglesiasa. Amra je bila že pred srečanjem z Džekom finančno neodvisna in profesionalno uveljavljena, kar potrjujejo tudi njeni uspehi v ZDA, kjer je sodelovala z velikimi produkcijami in oglaševalci.

Ljubezen z Edinom Džekom in sprememba življenjske poti

Amra in Edin sta se spoznala leta 2011, ko je bil on že uveljavljen nogometaš v evropskem vrhu. Njuna zveza je hitro prerasla v resno partnerstvo, ki sta ga kasneje okronala s poroko in družino. Z rojstvom otrok se je Amrino življenje bistveno spremenilo. Čeprav se ni formalno "odpovedala" karieri, se je njen fokus premaknil z intenzivne mednarodne kariere v modni in filmski industriji na družinsko življenje. Skupaj z nogometašem imata namreč kar štiri otroke: hčerko Uno, rojeno februarja 2016, sina Danija, rojenega septembra 2017, hčerko Dalio, rojeno septembra 2020, in še eno hčerko Hano, rojeno januarja 2023. Poleg tega ima Amra še eno hčerko, Sofijo, iz prejšnjega zakona, tako da ima celotna družina skupaj pet otrok. Takšne odločitve so pogoste pri partnerjih vrhunskih športnikov, saj kariera profesionalnega nogometa zahteva selitve, prilagajanje in stabilno podporno okolje. Amra je to vlogo sprejela in jo nadgradila s svojo osebnostjo in izkušnjami.

Kaj počne lepotica danes?

Danes Amra Džeko deluje kot podjetnica, vplivnica in humanitarka. Bila je soustanoviteljica platforme za promocijo ročnih izdelkov in umetnosti (Orea), ki podpira ustvarjalce iz regije. Poleg tega sodeluje z dobrodelnimi organizacijami in nastopa kot ambasadorka projektov za pomoč otrokom. Na družbenih omrežjih deli vpogled v družinsko življenje, potovanja in vsakdan z otroki, kar jo približa širši javnosti in utrjuje njen vpliv zunaj klasičnih medijev.

Močna opora uspešnemu nogometašu

Kar Amro posebej zaznamuje, je njena vloga partnerice enega najuspešnejših nogometašev iz Bosne in Hercegovine. Edin Džeko velja za enega najboljših napadalcev svoje generacije, z več kot 400 zadetki v karieri. V intervjujih je Amra večkrat poudarila, da razume, kako pomemben je nogomet v Edinovem življenju, ter da ga podpira ne le kot žena, temveč tudi kot njegova največja navijačica. Njuna povezanost temelji na zaupanju, prilagajanju in skupnih vrednotah. Amra pogosto spremlja moža na tekmah in pomembnih dogodkih, hkrati pa skrbi za stabilno družinsko okolje, ki je ključnega pomena za športnikovo uspešnost.

