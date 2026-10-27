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Alexia Putellas
Športi z žogo

Barcelona jo je izgubila, svet pa jo znova kronal za kraljico nogometa

B.R.
27. 10. 2026 10.11
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Španska nogometna zvezdnica je znova najboljša nogometašica na svetu. Na slovesnosti v Londonu je osvojila svojo tretjo zlato žogo in se v zgodovino zapisala ob boku rojakinje Aitane Bonmatí. Posebnost? Nagrado je prejela kot igralka angleškega kluba.

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Alexia Putellas tretjič osvojila zlato žogo

Alexia Putellas je znova na vrhu ženskega nogometa. Dvaintridesetletna španska vezistka je na slovesni podelitvi v Londonu prejela zlato žogo za najboljšo nogometašico leta 2026. To je njena tretja tovrstna nagrada, saj je bila najboljša že v letih 2021 in 2022.

Po poročanju Evropske nogometne zveze (Uefa) je Putellasova v izboru prehitela Poljakinjo Ewo Pajor in Jamajčanko Khadijo Shaw. S tretjo zmago se je izenačila z Aitano Bonmatí, ki je prestižno priznanje osvojila v letih 2023, 2024 in 2025.

Španija tako nadaljuje izjemno obdobje v ženskem nogometu. Zlata žoga je že šesto leto zapored pripadla španski nogometašici, kar potrjuje prevlado tamkajšnjih igralk na največjem odru.

Alexia Putellas tretjič osvojila zlato žogo.
Alexia Putellas tretjič osvojila zlato žogo. FOTO: Profimedia

Od Barcelone do Londona: nova ekipa, ista zvezdnica

Posebej zanimivo je, da Putellasova nagrade ni prejela kot nogometašica Barcelone, s katero je bila povezana kar 14 let, temveč kot članica londonskega kluba London City Lionesses. Po koncu sezone 2025/26 je zapustila katalonski velikan in se julija 2026 preselila v Anglijo.

Kot je poročal britanski časnik The Guardian, je bil njen prihod v London eden najodmevnejših prestopov v zgodovini angleške ženske lige. Putellasova se je Barceloni pridružila že leta 2012 in z njo osvojila številne lovorike, med drugim štiri naslove evropske prvakinje.

Prestop je pomenil konec pomembnega poglavja v njeni karieri, vendar ne tudi konec njenih največjih dosežkov. Prav nasprotno: v novo poglavje je vstopila kot ena najbolj cenjenih nogometašic na svetu.

Sezona, ki ji je prinesla novo zlato žogo

Za tretjo zmago so bili ključni predvsem njeni nastopi v dresu Barcelone v sezoni 2025/26. Katalonska ekipa je osvojila Ligo prvakinj, Putellasova pa je bila ena njenih osrednjih igralk. V evropskem tekmovanju je dosegla sedem zadetkov in prispevala še sedem podaj, zato ni presenetljivo, da je bila izbrana tudi za najboljšo igralko sezone v Ligi prvakinj.

Ob tem je s Španijo osvojila še Ligo narodov leta 2025. Njeni uspehi na klubski in reprezentančni ravni so utrdili položaj med najboljšimi nogometašicami svoje generacije.

Reuters je ob poročanju o nagradi izpostavil tudi njen prehod v London, ki je dodatno zaznamoval leto 2026. Čeprav je zdaj članica drugega kluba, je zlato žogo prejela predvsem na podlagi predstav iz obdobja, ko je še nosila dres Barcelone.

Športnica je ena najpomembnejših igralk sodobnega ženskega nogometa.
Športnica je ena najpomembnejših igralk sodobnega ženskega nogometa. FOTO: Profimedia

Izjemen dosežek, ki jo postavlja ob bok največjim

Športnica je ena najpomembnejših igralk sodobnega ženskega nogometa. Njena tretja zlata žoga ni le osebni uspeh, temveč tudi nadaljevanje obdobja, v katerem so španske nogometašice zaznamovale svetovni vrh.

Zdaj jo čaka nov izziv v Angliji, kjer želi z London City Lionesses dokazati, da lahko svojo kakovost prenese tudi v drugačno nogometno okolje. Klub si prizadeva utrditi položaj med najboljšimi ekipami angleške lige, prihod igralke njenega kova pa je pomemben korak v tej smeri.

73 golov za zgodovino: Harry Kane osvojil največjo nagrado

Na slovesnosti v Londonu niso nagradili le najboljših nogometašic. Moško zlato žogo je prvič v karieri osvojil angleški napadalec Harry Kane, ki je v sezoni 2025/26 za Bayern München in angleško reprezentanco dosegel kar 73 zadetkov.

Po poročanju Reutersa je drugo mesto pripadlo Kylianu Mbappéju, tretje pa mlademu španskemu zvezdniku Laminu Yamalu, ki je obenem že tretjič zapored prejel nagrado za najboljšega mladega nogometaša.

Med drugimi nagrajenci so bili še španska vratarja Unai Simón in Cata Coll, ki sta osvojila priznanji za najboljša vratarja, medtem ko je nagrado za najboljšo mlado nogometašico prejela Vicky López.

Za najboljša kluba sta bila razglašena Barcelona v ženski in Paris Saint-Germain v moški konkurenci, angleški reprezentant Bukayo Saka pa je prejel nagrado Sócrates za človekoljubno delo.

73 golov za zgodovino: Harry Kane osvojil največjo nagrado
73 golov za zgodovino: Harry Kane osvojil največjo nagrado FOTO: Profimedia
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Viri: UEFA, The Guardian, Reuters

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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