Kriminalne zgodbe

Ustrelili so ga skupaj z mamo

0
Vroča 62-letnica jemlje dih
Film/tv

Vroča 62-letnica jemlje dih

0
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
Zabava

Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo

0
Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven
Film/tv

Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven

2
Dončić za darila zapravil 250 tisoč evrov
Novice

Dončić za darila zapravil 250 tisoč evrov

Pred prazniki je Luka Dončić ponovno pokazal svoje srce. V klubu Los Angeles Lakers je poskrbel za nepozabno presenečenje za vse, od igralcev do zaposlenih v ozadju.
4
Nikoli ne bi uganili, kaj imata skupnega nogomet in Heidi Klum
Športi z žogo

Nikoli ne bi uganili, kaj imata skupnega nogomet in Heidi Klum

Danes bo potekal žreb žreb za svetovno prvenstvo v nogometu. Kakšno povezavo ima s tem Heidi Klum, ki slovi kot ena najbolj vročih žensk na planetu? Preverite v nadaljevanju.
0
Tako je Luka Modrić zadel jackpot
Športi z žogo

Tako je Luka Modrić zadel jackpot

Luka Modrić se je v oddaji (Ne)uspeh prvaka Slavenu Biliću iskreno odprl o otroštvu, družini, vojni ter veličastni karieri pri Real Madridu in selitvi v Milan.
0
Cristiano Ronaldo razkril, kdaj se bo poročil z Georgino
Novice

Cristiano Ronaldo razkril, kdaj se bo poročil z Georgino

Cristiano Ronaldo je gostoval v oddaji Piersa Morgana, tam pa je s svojimi izjavami poskrbel za kar nekaj trenutkov, ki so gledalcem vzeli sapo!
0
Že 30 let ni oblekel spodnjih hlač
Zabava

Že 30 let ni oblekel spodnjih hlač

Nekdanji profesionalni košarkar je s to izjavo v etru pretresel javnost.
1
Dan pred rojstnim dnem: Umrl je legendarni nogometaš Dinama
Športi z žogo

Dan pred rojstnim dnem: Umrl je legendarni nogometaš Dinama

Klub je žalostno novico sporočil na svoji uradni spletni strani.
1
Ne boste verjeli, o čem se Luka Dončić pogovarja s svojim soigralcem
Športi z žogo

Ne boste verjeli, o čem se Luka Dončić pogovarja s svojim soigralcem

Rui Hachimura iz košarkarske ekipe Los Angeles Lakers je odkrito spregovoril o svojem odnosu z Luko Dončićem.
0
Toliko morate plačati, če želite na večerjo z mamo najboljšega nogometaša
Zabava

Toliko morate plačati, če želite na večerjo z mamo najboljšega nogometaša

Lamine Yamal (18) je zaradi impresivnih nastopov za Barcelono in špansko reprezentanco hitro postal eno najbolj prepoznavnih imen v svetovnem nogometu, kar spretno izkorišča tudi njegova mati.
0
Nekdanjemu košarkarju diagnosticirali možganski tumor
Športi z žogo

Nekdanjemu košarkarju diagnosticirali možganski tumor

Enajst let po koncu kariere je eden največjih košarkarskih zvezdnikov lige NBA hudo zbolel.
0
Mladi zvezdnik znova ljubi: Srce mu je ukradla 7 let starejša
Novice

Mladi zvezdnik znova ljubi: Srce mu je ukradla 7 let starejša

Kdo je novo dekle mlade nogometne senzacije? Ne samo, da je lepa, poleg tega se lahko pohvali z velikimi dosežki!
0
Še en poraz za nogometaša: Ostaja v zloglasnem zaporu
Kriminalne zgodbe

Še en poraz za nogometaša: Ostaja v zloglasnem zaporu

Robinho v Braziliji prestaja devetletno zaporno kazen zaradi posilstva v nočnem klubu v Milanu leta 2013 ...
0
Bil je eden najboljših nogometašev, danes se mu vsi posmehujejo
Novice

Bil je eden najboljših nogometašev, danes se mu vsi posmehujejo

Sergio Ramos je javnosti sporočil odločitev, s katero je pretresel svet.
0
