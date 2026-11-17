Peter Mankoč po 14 letih znova na uradnem tekmovanju

icon-expand Peter Mankoč FOTO: STA

Nekdanji vrhunski plavalec Peter Mankoč se je odločil za nenavaden izziv, ki ga je poimenoval projekt januar. Septembra je začel načrtno trenirati z željo, da bi konec januarja nastopil na zimskem državnem prvenstvu v plavanju. Prvi preizkus je opravil na plavalnem mitingu Kalev Open v estonskem Talinu, kjer živi z družino in dela v tamkajšnjem plavalnem klubu. Njegov nastop je bil uspešen že v prvem poskusu. Na 50 metrov delfin je dosegel čas 27,10 sekunde in tako izpolnil zahtevano absolutno normo za državno prvenstvo, ki znaša 28,59 sekunde.

Počile so mu celo kopalke, mučila ga je tudi trema

Mankoč je po tekmi priznal, da plavalni nastop ni bil takšen, kot si ga je predstavljal. Po dolgem premoru ga je spremljala tudi trema, dodatno nevšečnost pa je doživel že na startu. "Nisem dobro odplaval. Za nameček so mi na startu počile kopalke na zadnji plati," je v smehu povedal nekdanji svetovni rekorder. Kopalke so bile sicer že precej stare, saj jih je nekoč uporabljal eden od njegovih nekdanjih plavalcev. Mankoč ni pričakoval, da bodo popustile ravno pred nastopom. Priznal je tudi, da so ga po 14 letih brez uradnih tekmovanj nekoliko dajali živci. Biti ob bazenu je namreč nekaj povsem drugega kot znova stopiti na startno ploščad in se pomeriti z drugimi plavalci.

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Cilj Petra Mankoča je plavati pod 26 sekundami

Čeprav je že dosegel normo za državno prvenstvo, se pri tem ne namerava ustaviti. Do konca januarja želi čas na 50 metrov delfin izboljšati na manj kot 26 sekund. "Moj cilj je, da v dveh mesecih in pol do državnega prvenstva pridem pod 26 sekund." Do zdaj se je osredotočal predvsem na ponovno vzpostavitev telesne pripravljenosti, ne pa na hitrost in sprinterske treninge. Zdaj namerava treninge nekoliko zaostriti, vendar se zaveda, da mora biti pri svojih letih previden. Trenutno trikrat na teden plava, dvakrat pa trenira v telovadnici. Na teden v bazenu preplava približno sedem kilometrov.

Od nekdanjega Terminatorja do novega osebnega izziva

Mankoč je bil v času svoje največje športne kariere znan po izjemni telesni pripravljenosti. Takrat je tehtal manj kot 90 kilogramov, danes pa si želi predvsem izboljšati počutje in se približati telesni teži 100 kilogramov. "V tistih časih sem bil znan kot Terminator. Res sem bil vrhunsko telesno pripravljen in sem tudi ves svoj čas posvetil treningu in regeneraciji. Zdaj imam druge cilje," je povedal. Po koncu profesionalne kariere se namreč ni mogel več tako intenzivno posvečati športu. Najprej se je lotil študija, pozneje pa so več časa zahtevali tudi družina in otroci. Kot pravi, prej nikoli ni uspel sestaviti več kot enega ali dveh tednov rednih treningov. Tokrat si je zastavil konkreten cilj in želi preveriti, koliko lahko pri 48 letih še doseže.

icon-expand Mankoč je bil v času svoje največje športne kariere znan po izjemni telesni pripravljenosti. FOTO: Miro Majcen

Slovenski rekorder, ki še vedno drži izjemen dosežek

Peter Mankoč ostaja eno največjih imen slovenskega plavanja. Njegov državni rekord na 50 metrov delfin znaša 22,67 sekunde, dosegel pa ga je leta 2009 v Istanbulu. Njegova največja specialnost so bile sicer druge discipline. Oba svoja svetovna rekorda je dosegel na 100 metrov mešano, vendar se je za sedanji izziv odločil za krajšo delfinovo razdaljo. Razlog je preprost: pri 48 letih želi izbrati disciplino, v kateri je lahko še vedno nekoliko konkurenčen. Daljših in zahtevnejših disciplin se ne namerava lotevati, saj se zaveda, da bi bilo to za njegovo telo precej večje breme. Pri treningih zato posebno pozornost namenja regeneraciji in preprečevanju poškodb. Kot pravi, je želja po hitrem napredku še vedno velika, vendar je treba poslušati tudi telo.

Mankoč poudarja: To ni vrnitev v profesionalni šport

Čeprav je njegov prvi nastop po 14 letih pritegnil precej pozornosti, Mankoč poudarja, da ne načrtuje vrnitve v profesionalno plavanje. Projekt januar je predvsem osebni izziv, s katerim želi znova vzpostaviti redno športno rutino in preveriti svoje trenutne sposobnosti. Ob tem ima tudi poseben razlog za izbiro plavanja. V času, ko je tekmoval za ljubljanski klub Ilirija, nikoli ni imel priložnosti trenirati v tako sodobnem bazenu, kot ga ima klub danes v športnem centru Ilirija. Morda bo tako januarsko državno prvenstvo zanj več kot le tekmovanje. Predvsem bo priložnost, da po dolgih letih znova začuti tekmovalni utrip, ki ga je spremljal večji del življenja.