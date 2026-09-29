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Rick Charls
Šport

Skočil je z višine 52 metrov: vratolomni skok, ki je že več kot 40 let skoraj nedosegljiv

B.R.
29. 09. 2026 02.35
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Leta 1983 je Rick Charls stopil na 52 metrov visoko ploščad v SeaWorldu v San Diegu. Nato je sledil skok, ob katerem je zastal dih gledalcem. Charls je v vodo priletel z izjemno hitrostjo in iz bazena izplaval brez pomoči.

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52 metrov nad vodo

Predstavljajte si, da stojite na robu ploščadi, visoke več kot 52 metrov. Pod vami je voda, okoli vas množica gledalcev, pred vami pa nekaj sekund prostega pada.

Prav to je marca 1983 storil Rick Charls.

Na prizorišču SeaWorld San Diego je takrat potekalo tekmovanje World Record High Dive Challenge, ki ga je pripravil ABC-jev športni program Wide World of Sports. Pet potapljačev je uspešno izvedlo skok z višine 172 čevljev oziroma 52,4 metra. Med njimi je bil tudi Charls.

Takšna višina je bila za tisti čas skoraj nepredstavljiva. Še bolj osupljivo pa je, da skok ni pomenil zgolj padca v vodo. Po pravilih tekmovanja je moral vsak udeleženec med letom izvesti vsaj en salto in nato iz vode izplavati brez tuje pomoči.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leta 2015 je Laso Schaller sicer skočil še iz višjega – z rekordnih 58,8 metra –, vendar njegov skok ni bil izveden po enakih pravilih, saj je šlo za preprost skok brez zahtevanega akrobatskega elementa, poleg tega pa so mu po skoku pomagali iz vode.

Telo je proti vodi priletelo z ogromno hitrostjo

Pri padcu z višine 52,4 metra lahko človek zaradi gravitacije doseže hitrost približno 32 metrov na sekundo, kar je okoli 115 kilometrov na uro oziroma 72 milj na uro, če zanemarimo zračni upor.

To je razlog, zakaj pri takšnem skoku položaj telesa ni podrobnost, ampak vprašanje preživetja.

Pri običajnem skoku v vodo se višina meri v nekaj metrih. Pri več deset metrih se voda zaradi velike hitrosti približa trdi oviri. Že majhna napaka pri vstopu lahko pomeni hude poškodbe.

Charls je moral zato popolnoma nadzorovati položaj telesa in trenutek, ko je prešel skozi gladino.

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Ni bil edini – rekord si je delilo pet potapljačev

Tu je pomembna podrobnost, ki jo pogosto izgubijo objave na družbenih omrežjih.

Charls leta 1983 ni sam postavil rekorda. Enak dosežek so na isti prireditvi opravili Rick Winters, Dana Kunze, Bruce Bocchia in Mike Foley. Vsi so uspešno izvedli zahtevani skok z višine 172 čevljev.

Prav zato se pri tem dosežku pogosto govori o rekordu skupine potapljačev in ne o rekordu, ki bi pripadal izključno Charlsu.

Posnetek Charlsovega nastopa je pozneje postal eden najbolj osupljivih primerov ekstremnega potapljanja iz tega obdobja. Dogodek je spremljalo občinstvo v parku, posnetek pa je bil predvajan tudi milijonom gledalcev prek oddaje Wide World of Sports.

Predstavljajte si, da stojite na robu ploščadi, visoke več kot 52 metrov ...
Predstavljajte si, da stojite na robu ploščadi, visoke več kot 52 metrov ... FOTO: Adobe Stock

Zakaj je bil položaj telesa tako pomemben?

Pri takšnem skoku ni dovolj pogum.

Potapljač mora imeti popoln nadzor nad telesom od trenutka odriva do vstopa v vodo. Pri višini 52 metrov je časa za popravljanje napake zelo malo, hitrost pa izjemno velika.

Zato je bila zahtevana tudi posebna tehnika. Tekmovalci so morali izvesti akrobatski element in nato v vodo vstopiti tako, da so lahko varno nadaljevali skozi gladino ter po skoku sami zapustili bazen.

Prav slednji pogoj je pomemben. Takratni rekord ni bil zgolj vprašanje tega, kdo lahko skoči z najvišje točke. Potapljač je moral skok tudi uspešno zaključiti brez pomoči.

Poznejši poskusi so pokazali, kako nevaren je bil rekord

Da 172 čevljev ni bila običajna višina, so pokazali tudi poznejši poskusi.

Leta 1985 je Randy Dickison v hongkonškem Ocean Parku poskusil skok z višine približno 53,2 metra oziroma 174 čevljev in 8 palcev. Poskus se je končal s hudimi poškodbami, med drugim z večkratnim zlomom stegnenice, zaradi česar ni mogel sam zapustiti bazena.

Dve leti pozneje je Olivier Favre poskusil še višje, z okoli 54 metrov. Pri pristanku si je poškodoval hrbtenico in so ga morali rešiti iz vode.

Rekord ima danes pomembno opombo

Če na spletu iščete najvišji skok v vodo, boste našli tudi precej višje številke.

Leta 2015 je Laso Schaller skočil z okoli 58,8 metra oziroma 192 čevljev in 10 palcev v švicarski Maggii. Guinnessov rekord ta dosežek priznava kot najvišji skok v vodo z visoke skakalne ploščadi in hkrati najvišji skok s pečine.

Toda tu nastane pomembna razlika: skok ni nujno isto kot potop oziroma tekmovalni high dive.

Pri tekmovanju, ki ga je leta 1983 pripravil ABC, so veljala strožja pravila – med drugim obvezen akrobatski element in samostojen izhod iz vode. Zato se Charlsov dosežek še vedno pogosto navaja kot rekord najvišjega klasičnega visokega potopa po teh merilih.

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