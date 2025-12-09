Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov

Gimnastičarka, ki je prejela največ odlikovanj v zgodovini, se je odločila za povečanje prsi. Bilo je bolj boleče, kot je mislila, ampak se je splačalo, pravi. Se strinjate?

Šport Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na športne e-novice, da boš izvedel stvari, ki jih ne boš nikjer drugje. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Kdo je Simone Biles?

Simone Biles (26) je najbolj odlikovana gimnastičarka v zgodovini – dobitnica 11 olimpijskih in kar 30 svetovnih medalj. Njena športna pot je izjemna, a tudi osebna zgodba je polna preizkušenj. Kot otrok je odraščala v rejništvu, nato pa sta zanjo skrbela dedek Ronald in njegova žena Nellie, ki ju sama imenuje mama in oče. Njena biološka mama Shanon je imela težave z odvisnostjo, zaradi česar ni mogla skrbeti za otroke. Danes si želi sprave: "Rada bi se pobotala z njo. Prosila bi jo, naj mi odpusti in me ne sodi na podlagi moje preteklosti," je dejala. Dodala je, da bo počakala, dokler ne bo pripravljena: "Nikogar ne moreš siliti. Imam potrpljenje, kadar koli bo pripravljena, bom tam." V dokumentarcu na Netflixu je Biles poudarila, kako pomembna ji je bila podpora Ronalda in Nellie, ki sta ji dala stabilnost in ljubezen.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 4 Simone Biles







Operacija prsi

Junija 2025 se je Simone Biles odločila za kozmetično operacijo povečanja prsi v Houstonu. Izbrala je 310 ml visokoprofilne silikonske vsadke, nameščene pod mišico, da bi rezultati na njeni drobni, atletski postavi (142 cm, 47 kg) delovali čim bolj naravno.

Preberi še Ne boste verjeli, kakšne prsi ima mama sedmih otrok

Biles je poudarila, da je bila odločitev povsem osebna: "To ni bilo zaradi pritiska, želela sem si biti bolj všeč. Sprva me je bilo strah, zdaj pa sem navdušena. Moje prsi so popolne." Okrevanje je bilo težje, kot je pričakovala, a ob njej je bil mož Jonathan Owens, ki ji je pomagal upočasniti tempo. "Bilo je bolj boleče, kot sem mislila, ampak se je splačalo," je priznala.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 4 Simone Biles







Kdo je mož Simone Biles?

Jonathan Owens (29) je profesionalni igralec ameriškega nogometa, trenutno branilec pri Chicago Bears. Pred tem je igral za Houston Texans, kjer je tudi začel svojo NFL kariero. Owens je znan po svoji predanosti športu, a še bolj po podpori, ki jo izkazuje svoji ženi Simone Biles.

Njuna ljubezenska zgodba

Ljubezen med Simone in Jonathanom se je začela leta 2020, ko sta se spoznala prek aplikacije za zmenke Raya. Owens je kasneje priznal, da sprva sploh ni vedel, kdo je Simone: "Nisem vedel, kdo je. Ko sem ji to povedal, ji je bilo prav všeč," je dejal.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 2 Simone in Jonathan



Njuna zveza je hitro postala resna – med pandemijo sta preživela veliko časa skupaj, kar je še okrepilo njuno vez. Februarja 2022 jo je Jonathan zasnubil, aprila 2023 pa sta se poročila v intimni civilni ceremoniji v Houstonu. Mesec dni kasneje sta imela še večjo poroko v Cabo San Lucas, Mehika, kjer je Simone dejala: "Videti Jonathana pri oltarju je bil moj sanjski trenutek." Od takrat sta postala eden najbolj občudovanih športnih parov. Jonathan redno spremlja Simone na tekmovanjih, medtem ko ona na družbenih omrežjih pogosto deli trenutke njune ljubezni. "Moj človek, za vedno," je zapisala ob poročnih fotografijah.

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.