Simone Biles
Šport

Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov

E.R.
09. 12. 2025 00.30
3

Gimnastičarka, ki je prejela največ odlikovanj v zgodovini, se je odločila za povečanje prsi. Bilo je bolj boleče, kot je mislila, ampak se je splačalo, pravi. Se strinjate?

Šport
Kdo je Simone Biles?

Simone Biles (26) je najbolj odlikovana gimnastičarka v zgodovini – dobitnica 11 olimpijskih in kar 30 svetovnih medalj. Njena športna pot je izjemna, a tudi osebna zgodba je polna preizkušenj. Kot otrok je odraščala v rejništvu, nato pa sta zanjo skrbela dedek Ronald in njegova žena Nellie, ki ju sama imenuje mama in oče.

Njena biološka mama Shanon je imela težave z odvisnostjo, zaradi česar ni mogla skrbeti za otroke. Danes si želi sprave: "Rada bi se pobotala z njo. Prosila bi jo, naj mi odpusti in me ne sodi na podlagi moje preteklosti," je dejala. Dodala je, da bo počakala, dokler ne bo pripravljena: "Nikogar ne moreš siliti. Imam potrpljenje, kadar koli bo pripravljena, bom tam."

V dokumentarcu na Netflixu je Biles poudarila, kako pomembna ji je bila podpora Ronalda in Nellie, ki sta ji dala stabilnost in ljubezen.

Operacija prsi

Junija 2025 se je Simone Biles odločila za kozmetično operacijo povečanja prsi v Houstonu. Izbrala je 310 ml visokoprofilne silikonske vsadke, nameščene pod mišico, da bi rezultati na njeni drobni, atletski postavi (142 cm, 47 kg) delovali čim bolj naravno.

Biles je poudarila, da je bila odločitev povsem osebna: "To ni bilo zaradi pritiska, želela sem si biti bolj všeč. Sprva me je bilo strah, zdaj pa sem navdušena. Moje prsi so popolne."

Okrevanje je bilo težje, kot je pričakovala, a ob njej je bil mož Jonathan Owens, ki ji je pomagal upočasniti tempo. "Bilo je bolj boleče, kot sem mislila, ampak se je splačalo," je priznala.

Kdo je mož Simone Biles?

Jonathan Owens (29) je profesionalni igralec ameriškega nogometa, trenutno branilec pri Chicago Bears. Pred tem je igral za Houston Texans, kjer je tudi začel svojo NFL kariero. Owens je znan po svoji predanosti športu, a še bolj po podpori, ki jo izkazuje svoji ženi Simone Biles.

Njuna ljubezenska zgodba

Ljubezen med Simone in Jonathanom se je začela leta 2020, ko sta se spoznala prek aplikacije za zmenke Raya. Owens je kasneje priznal, da sprva sploh ni vedel, kdo je Simone: "Nisem vedel, kdo je. Ko sem ji to povedal, ji je bilo prav všeč," je dejal.

Njuna zveza je hitro postala resna – med pandemijo sta preživela veliko časa skupaj, kar je še okrepilo njuno vez. Februarja 2022 jo je Jonathan zasnubil, aprila 2023 pa sta se poročila v intimni civilni ceremoniji v Houstonu. Mesec dni kasneje sta imela še večjo poroko v Cabo San Lucas, Mehika, kjer je Simone dejala: "Videti Jonathana pri oltarju je bil moj sanjski trenutek."

Od takrat sta postala eden najbolj občudovanih športnih parov. Jonathan redno spremlja Simone na tekmovanjih, medtem ko ona na družbenih omrežjih pogosto deli trenutke njune ljubezni. "Moj človek, za vedno," je zapisala ob poročnih fotografijah.

Vir: dnevnik.hr & Parade & US Weekly

slavni znani šport športnice gimnastika simone biles življenjska zgodba operacija prsi Jonathan Owens ljubezenska zgodba Simone Biles povečanje prsi estetska kirurgija
Šport

Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila

Telovadba

Ne bodite lenoba: 5 športov za aktivno jesen in zimo

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Muldro vevrica 15. 12. 2025 18.03
0 0
Važno je,da se sedaj počuti srečno
ODGOVORI
YouRangMyLord 09. 12. 2025 21.20
2 0
Še ena, ki je podlegla tredu plastifikacije mlečnega profila za svojega dragega. Čez 20 let bo pa jokcala, kako je bila neumna, da je to naredila.
ODGOVORI
Rock8 09. 12. 2025 16.49
2 0
Ne,se ne strinjam,če je pa trpela si je sama kriva.za "lepoto"je treba potrpet ,ane
ODGOVORI
