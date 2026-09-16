Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse

Pogačar pokazal fotografije poškodb

Slovenski kolesarski zvezdnik je na Instagramu objavil fotografije iz obdobja po padcu, med njimi tudi utrinke iz bolnišnice, okrevanja in vrnitve na sobno kolo. "Septembra si zagotovo nismo predstavljali tako. Vsaj dobra družba sva si," je hudomušno zapisal. Ob tem se je še zahvalil ekipama, družinama, prijateljem in navijačem za podporo. Cyclingnews je ob objavi izpostavil tudi pomemben korak v njegovem okrevanju: Pogačar se je po padcu prvič znova usedel na sobno kolo. Ob posnetku je povedal, da je ključnica močna, glava prav tako, srčni utrip pa visok.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Sezona se je končala po hudem padcu

Pogačar je na osmi etapi Vuelte a España grdo padel in moral odstopiti. Pri padcu je utrpel zlom ključnice, stabilen zlom vratnega vretenca in pretres možganov.

icon-expand Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Poškodovano ključnico so mu operirali 31. avgusta, nato pa se je začel postopen proces okrevanja. Zaradi poškodb je bilo jasno, da se v tekmovalno kolesarstvo v letošnji sezoni ne bo več vrnil.

V okrevanju mu družbo dela Urška Žigart

Pogačar v objavi ni pozabil niti na svojo partnerko Urško Žigart. Tudi slovenska kolesarka je v zadnjih dneh doživela padec in si ponovno poškodovala čeljust. Športnica si je čeljust zlomila že junija na dirki po Švici, nato pa je sledil nov zlom na dirki Faun Tour Femmes. Tudi zanjo to pomeni predčasen konec sezone.

Pogled je že usmerjen proti prihodnji sezoni

Kljub neprijetnemu obdobju Pogačar z objavo kaže, da postopoma spet stopa na kolo. Njegov povratek je za zdaj namenjen predvsem postopnemu pridobivanju moči, ne tekmovanju. Za svetovnega prvaka je tako letošnje kolesarsko poglavje zaključeno precej prej, kot je načrtoval. Zdaj ostajata predvsem potrpežljivost in čas, da se po poškodbah vrne v polno pripravljenost.

Preberi še Neverjetno, če ni Roglič, Pogačar, Mohorič ... je pa Omrzel

Preberi še Po peti zmagi na Touru ga je čakala ona: Tadej Pogačar objel svojo Urško

Preberi še VIDEO: Grozljiv padec kolesarke Urške Žigart