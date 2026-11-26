Marko Grilc , med prijatelji in ljubitelji deskanja znan kot Grilo, je bil pomembno ime svetovne deskarske scene. Po podatkih Mednarodne smučarske in deskarske zveze je med letoma 2002 in 2013 nastopal v svetovnem pokalu, na katerem je dosegel štiri uvrstitve na zmagovalni oder. Leta 2010 je zmagal na tekmi v akrobatskih skokih v Londonu.

Njegova kariera pa ni bila povezana zgolj s tekmovanji. Sodeloval je pri številnih deskarskih filmih, ustvarjal spletne vsebine in navduševal mlajše generacije. Dolga leta je bil povezan tudi z blagovno znamko Burton, pri kateri je začel sodelovati že kot štirinajstletnik.

Star je bil komaj 38 let. Za seboj je pustil ženo Nino , sina Maxxa in hčerko Emmo . Takrat je bila Nina noseča z njunim tretjim otrokom, hčerko Alasko Olivio , ki se je rodila nekaj tednov po očetovi smrti.

Grilc je umrl 23. novembra 2021 med ogledom terena za snemanje deskarskega filma na območju smučišča Sölden v Avstriji. Med vožnjo je padel in utrpel usodne poškodbe.

Ob peti obletnici Markove smrti je njegova žena Nina na Instagramu objavila ganljiv zapis, v katerem je obudila spomin na njegov značaj, nalezljivo energijo in poseben smisel za humor.

"Vsi, ki so poznali Grila, vedo, da je bil nekaj čarobnega. Vedno je znal doseči nemogoče, vendar na svoj način – s slogom, nalezljivo energijo in humorjem, zaradi katerega so nas naslednji dan bolele trebušne mišice od smeha," je zapisala.

Nato je opisala dan, ki ga je družina namenila spominu nanj. Vremenska napoved je bila vse prej kot obetavna. Napovedovali so minus petnajst stopinj Celzija, veter s hitrostjo petdeset kilometrov na uro, meglo in možnost snežnih neviht. Poleg tega so pozabili dvoje od štirih parov deskarskih hlač, na pot pa so se odpravili približno dve uri pozneje, kot so načrtovali.

Toda zgodilo se je prav tisto, kar bi si verjetno želel tudi Marko. Namesto slabega vremena jih je pričakalo sonce, zaplet s pozabljeno opremo pa se je spremenil v razlog za smeh. Nina je predlagala, da bi si med seboj izmenjevali oblačila in se tako menjavali med deskarskimi vožnjami. Otroci pa so jo presenetili z odgovorom:

"Ne, mami, prišli smo deskati skupaj. V redu smo."

Prav te besede so jo ganile do solz. V njih je prepoznala tisto, kar je bilo Marku tako blizu – da so najlepši trenutki tisti, ki jih doživimo skupaj.

"To je Grilo. Še vedno je z nami – v nebu, v vzdušju in v naših otrocih," je Nina zapisala ob koncu objave.

Zahvalila se je tudi vsem, ki so se oglasili, delili spomine, zgodbe in lepe besede ter tako pomagali ohranjati Markov spomin. Ob tem je poudarila, koliko ji in družini pomenijo vsa sporočila podpore in ljubezni.