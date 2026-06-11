Pogodba, ki ruši vse rekorde – več kot 500 milijonov evrov

Rekordna pogodba, ki spreminja zgodovino lige NFL

Patrick Mahomes je znova poskrbel za zgodovinski trenutek v ligi NFL. Kot poročajo ameriški mediji, je z ekipo Kansas City Chiefs podpisal prenovljeno pogodbo, ki ga postavlja v povsem nov finančni razred – kot prvega igralca v zgodovini lige z več kot 500 milijoni evrov skupne vrednosti.

icon-expand Patrick Mahomes FOTO: AP

S tem je Mahomes postal prvi igralec lige NFL, ki je presegel simbolično mejo pol milijarde dolarjev, kar ga še dodatno utrjuje kot obraz franšize Kansas City Chiefs. Kot poročajo ameriški športni analitiki, pogodba vključuje tudi rekordno povprečno letno plačo, ki presega 60 milijonov dolarjev, kar je največ v zgodovini lige.

Kako je prišlo do novega dogovora?

Kot navajajo ESPN in drugi športni viri, gre za prenovljeno in razširjeno pogodbo, ki je bila prvotno podpisana leta 2020, ko je Mahomes že takrat postavil nov finančni rekord v ligi NFL. Chiefs so v zadnjih letih večkrat prilagodili pogodbo, da bi uravnotežili plačni proračun ekipe in hkrati ohranili svojega ključnega igralca.

Kaj pomeni ta pogodba za Kansas City Chiefs?

Kot poročajo ameriški športni komentatorji, pogodba ni le nagrada za Mahomesa, temveč tudi strateška poteza kluba. Dolgoročna vezava omogoča stabilnost na položaju podajalca (quarterbacka), kar je ključnega pomena za ambicije po novih naslovih. Hkrati pa takšne številke pomenijo tudi izziv – predvsem pri sestavi ekipe okoli tako dragega igralca.

icon-expand Lionel Messi FOTO: AP

Največje športne pogodbe

Juan Soto (bejzbol – MLB) - približno 700 milijonov € - New York Mets - Kot poročajo športni mediji, gre za največjo pogodbo v zgodovini športa. Shohei Ohtani (bejzbol – MLB) - približno 640 milijonov € - Los Angeles Dodgers - Kot navajajo ameriški viri, ena najbolj "strukturiranih" rekordnih pogodb. Lionel Messi (nogomet) - približno 615 milijonov € - FC Barcelona - Kot poročajo evropski mediji, ena najdražjih pogodb vseh časov v športu. Cristiano Ronaldo (nogomet) - približno 570 milijonov € (večletni dogovor) - Al Nassr - Kot poročajo športni finančni viri, ena najvišjih skupnih pogodb v zgodovini športa.

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