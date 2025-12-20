Moskisvet.com
Nika Prevc
Šport

Nika Prevc piše zgodovino

STA , E.R.
20. 12. 2025 01.30
0

Nika Prevc nadaljuje svojo izjemno pot v smučarskih skokih po prelomnem vikendu v Klingenthalu, kjer je postala najuspešnejša slovenska skakalka vseh časov. Sedaj jo čaka Engelberg, prizorišče njenih prvih zmag, pred vrhuncem sezone – novoletno turnejo.

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je po zahtevnem začetku olimpijske zime znova ujela pravi tekmovalni ritem. Po diskvalifikaciji in nekaj nepopolnih nastopih je v zadnjih tednih pokazala povsem drugačen obraz – samozavesten, stabilen in zmagovalen. Po uspešnem treningu v Planici je priznala, da ji je zadnji tekmovalni vikend v Klingenthalu dal nov zagon.

Nika Prevc
Nika Prevc FOTO: Damjan Žibert

Prelomni vikend v Klingenthalu

Dvajsetletna skakalka je v Nemčiji dosegla enega najlepših mejnikov svoje kariere. Po tem, ko je skupaj z bratom Domnom Prevcem že drugi teden zapored slavila na isti dan, je postala najuspešnejša slovenska skakalka vseh časov. S 25 zmagami je presegla rekord svojega najstarejšega brata Petra Prevca.

"Ko sem bila mlajša, si nisem predstavljala, da bom kdaj prehitela Petra. To mi res veliko pomeni," je povedala skromno, a ponosno.

Družina Prevc znova piše zgodovino

Ob izjemnih Nikinih rezultatih blesti tudi Domen Prevc, ki trenutno nosi rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu. Nika priznava, da jo bratovi uspehi dodatno motivirajo.

Skupnega praznovanja še niso imeli, a verjame, da bodo med prazniki vsi skupaj sedli za isto mizo in obudili spomine na izjemne tedne.

Od napetosti do samozavesti

Začetek sezone je bil za Niko psihično zahteven. Priznala je, da je bila na prvih tekmah zelo nervozna, kar se je poznalo tudi v rezultatih. A ko je sezona stekla, je napetost popustila.

Trenutno v skupnem seštevku zaostaja le za Japonko Nozomi Maruyama, a sama dvoboja za kristalni globus ne dramatizira:

"Tekmujem po svojih najboljših močeh. Rezultati me ne smejo obremenjevati. Najin boj me motivira, da vsak skok oddelam čim bolje."

Nozomi Marujama in Nika Prevc
Nozomi Marujama in Nika Prevc FOTO: Twitter

Engelberg – prizorišče lepih spominov

Niko konec tedna čaka Engelberg, kjer bo potekala generalka pred novoletno turnejo. Švicarska skakalnica ima v njenem srcu posebno mesto – tam je decembra 2023 osvojila svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, leto pozneje pa uspeh ponovila.

Nika Prevc je v Engelbergu prišla do prve zmage v svetovnem pokalu, Ema Klinec je bila druga.
Nika Prevc je v Engelbergu prišla do prve zmage v svetovnem pokalu, Ema Klinec je bila druga. FOTO: AP

V zadnjih dveh letih je Nika poleg številnih zmag osvojila še dva velika kristalna globusa, dva naslova svetovne prvakinje in postavila svetovni rekord.

"Engelberg mi je res pri srcu. Skakalnica mi ustreza, okolica je čudovita, vzdušje pa že diši po božiču," pravi z nasmehom.

Nika Prevc
Nika Prevc FOTO: Profimedia

Sledi vrhunec zime: novoletna turneja dveh večerov

Po Engelbergu se začne eden najpomembnejših delov sezone – turneja dveh večerov v Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu. Nika se nanjo podaja kot dvojna branilka naslova, kar dodatno potrjuje njeno izjemno konstantnost.

Šport
Nika Prevc smučarski skoki šport športniki Engelberg svetovni pokal rekord Klingenthal novoletna turneja
Odnosi

Njuna ljubezen je preživela največje škandale

