Najlepše pohodniške poti v Sloveniji

23. 03. 2026 04.00
Odkrijte najlepše pohodniške poti v Sloveniji, ki so primerne za vse ljubitelje narave, od začetnikov do izkušenih planincev.

Slovenija je pravi raj za ljubitelje narave in pohodništva. S svojo raznoliko pokrajino ponuja številne pohodniške poti, ki zadovoljijo tako začetnike kot izkušene planince. Če želite raziskovati naravne lepote naše dežele, vam predstavljamo pet najbolj priljubljenih pohodniških poti, ki so obvezne za obisk, ne glede na letni čas. Pohodništvo v Sloveniji ni le šport, ampak tudi način za umik v naravo, ki vas bo napolnil z energijo in občutkom miru.

Triglavska planina: Samo za izkušene planince 

Čeprav se Triglavska planina zdi nedosegljiva, je pot do Triglava ena najbolj iskanih pohodnih poti v Sloveniji. Gre za zahtevno pot, ki je primerna za izkušene planince, vendar nagradi z osupljivimi pogledi na okoliške gore, jezera in doline. Pot se začne v dolini Vrata in vodi skozi alpske planine, kjer boste občudovali naravno lepoto in različne vrste flore in faune.

Nasvet: Pot je zelo zahtevna in vključuje tudi plezanje, zato se nanjo odpravite samo, če imate primerne izkušnje in opremo.

Triglav FOTO: iStock

Pot na Pohorje: Idealna za vse stopnje kondicije 

Pohorje ponuja vrsto različnih pohodnih poti, ki so primerne za vsakogar, tako začetnike kot izkušene pohodnike. Ena najbolj priljubljenih poti je tista do razgledne točke na vrhu, kjer boste uživali v čudovitem razgledu na Dravsko dolino in okoliške gore.

Nasvet: Pot je primerna za družine in začetnike, vendar lahko postavite izziv sebi z daljšimi variacijami poti.

Pogled na Maribor s Pohorja FOTO: Shutterstock

Slap Savica in okolica Bohinjskega jezera 

Če želite uživati v naravnih lepotah in hkrati ne preveč naporni poti, je obisk Bohinjskega jezera in slapa Savica odlična izbira. Pot je dobro urejena in vodi do enega izmed najlepših slapa v Sloveniji. Slap Savica je idealen za tiste, ki želijo doživeti naravne lepote, ne da bi preveč obremenili svoje telo.

Nasvet: Preizkusite tudi pot okoli Bohinjskega jezera, kjer boste lahko uživali v obsežnih razgledih na jezero in gore.

Bohinj FOTO: Thinkstock

Soča Trail: Sledi Soči 

Soča Trail je ena najbolj slikovitih poti v Sloveniji, ki vam omogoča, da odkrijete modro-zeleno reko Sočo in njeno okolico. Pot vodi ob reki Soči, skozi majhne vasice, in ponuja številne točke za občudovanje narave in zgodovinskih spomenikov. Ta pot je primerna tako za začetnike kot za bolj izkušene pohodnike.

Nasvet: Bodite pripravljeni na nekaj strmih odsekov, vendar bo nagrada v obliki razgleda na Sočo in okoliške gore zagotovo vredna truda.

Soča trail FOTO: Shutterstock

Kozjak – Tolminska korita: Naravne lepote v osrčju Julijskih Alp 

Kozjak in Tolminska korita ponujata izjemno pohodniško izkušnjo, ki vam omogoči raziskovanje naravnih čudes tega območja. Pot vodi do slapu Kozjak in skozi Tolminska korita, kjer boste uživali v slikovitih pokrajinah in osvežujoči vodi.

Nasvet: Pot je primerna za vse starosti in kondicijske ravni, vendar bodite pozorni na spolzka mesta ob koritih, ki so lahko nevarna v mokrem vremenu.

Tolminska korita FOTO: Shutterstock
Slovenija ponuja nešteto pohodniških poti, ki ustrezajo različnim stopnjam pripravljenosti in zanimanj. Ne glede na to, ali iščete izziv na zahtevni poti ali pa si želite le sprostitve ob slikoviti naravi, boste v Sloveniji našli pot, ki ustreza vašim potrebam. Ne pozabite, da je pripravljenost na pot ključna za varno in prijetno izkušnjo. Pripravite se, obujte udobne čevlje in se podajte na raziskovanje slovenskih gora!

Vir: Planinska zveza Slovenije, Slovenia.info, Hribi.net, Outdooractive in Komoot

