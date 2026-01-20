Miha Deželak: 'Zato smo najboljši navijaški narod na svetu'

Laško maraton legend je najdaljši tek, ki je kadarkoli potekal v zgodovini Slovenije. Med 10. in 16. januarjem so v Nordijskem centru Planica neprekinjeno tekli kar 7 dni ali 149 ur. S pomočjo inovativnih tekalnih stez so ustvarjali električno energijo, s pomočjo katere se bodo v sklopu praznovanja 200. obletnice Pivovarne Laško podali na legendarno pot do Cortine. Postavili bodo zadnji Laško mlaj, dostavili slovensko baklo, ki bo simbolno sijala v podporo vsem slovenskim športnikom, ter ob uspehih nazdravljali z Laškim 0,0. To posebno poslanstvo bodo opravili ambasadorji projekta Ana Mačič Kotnik, Vesna Fabjan in Miha Deželak.

icon-expand aAmbasadorji projekta Ana Mačič Kotnik, Vesna Fabjan in Miha Deželak FOTO: Arhiv naročnika

Teklo se je neprekinjeno, brez tekmovanja, brez merjenja, brez primerjav

Na maratonu so se ure prelivale ena v drugo, dnevi v noči in noči nazaj v dneve. Vsak, ki je stopil na tekaško stezo, je postal del istega poslanstva: podpreti naše vrhunske športnike. Mi smo bili tam, med tekači, navijači, glasbeniki in prostovoljci, in zelo hitro je bilo jasno, da je ta zgodba nekaj posebnega. Ideja je bila preprosta, a dovolj močna, da je pritegnila več kot petsto ljudi, ki so se v sedmih dneh izmenjevali na stezah. Na tekaških stezah so se v teh dneh zvrstili zelo različni obrazi, od nekdanjih olimpijcev do glasbenikov, športnikov in radijskih voditeljev. Tekli so Petra Majdič, Andreja Leški, Katja Koren, Franci Petek, Marcos Tavares, Urška Žolnir in Tina Trstenjak, pridružili so se jim rokometaši RK Celje, pa tudi številni glasbeni gostje, med njimi Miki Vlahovič, Dejan Dogaja, Nika Zorjan in člani skupine BePop. V Planici so bili prisotni tudi radijski obrazi, kot so Denis Avdić, Maja Tasić, Anja Ramšak, Jana Morelj in Aleš Novak. Ob tem pa tekaške steze niso bile rezervirane samo za znana imena. Ravno nasprotno. Večino časa so jih polnili navijači in rekreativci, ki so v Planico prišli iz vse Slovenije, tudi ponoči. Prišli niso zaradi tega, da bi jih kdo videl, ampak zato, ker so želeli prispevati svoj del energije in biti del dogajanja, ki je temeljilo na sodelovanju, ne na izpostavljanju.

Kako so dogajanje doživeli znani obrazi?

Miki Vlahovič je bil eden tistih, ki so dogodek vzeli zelo osebno: "V bistvu je bilo super, da sem se zjutraj zgodaj zbudil živ in vesel ter lahko prispeval nekaj lepega tej čudoviti zgodbi. Pred nastopom sem najprej tekel, potem pa igral kitaro, kar me je popolnoma sprostilo in mi dalo občutek domačnosti. Ta projekt je neverjeten: pišejo se zgodbe, za katere človek nikoli ne bi pomislil, da se lahko zgodijo in dejansko se dogajajo." Dejan Dogaja je Laško maraton legend opisal kot nekaj, kar presega klasične okvirje dogodka. Najdaljši, najboljši in tisti maraton z največjo zgodbo do zdaj, ki se je zgodil v Sloveniji, je povedal in nadaljeval: "S tem tekom smo kot mali hrčki, ki zbiramo energijo, da pridemo do sto odstotkov. Prepričan sem, da so naši olimpijci pripravljeni in da je njihov uspeh zagotovljen."

icon-expand Miki Vlahovič in Dejan Dogaja FOTO: Damjan Žibert

Ko smo se pogovarjali s Tino Trstenjak, je postalo jasno, da takšni projekti športnikom, ki olimpijsko medaljo že imajo, pomenijo več, kot se morda zdi od zunaj. "Jaz mislim, da je to odlična ideja in zelo lep projekt. Vedno je lepo slišati, da te podpirajo, hkrati pa je projekt zelo zabaven in poseben. Prepričana sem, da jim bo to res veliko pomenilo." Njene besede so pokazale, da podpora res ni nekaj samoumevnega.

icon-expand Tina Trstenjak FOTO: Damjan Žibert

Pogovarjali smo se tudi z ambasadorjem projekta, Miho Deželakom

Miha Deželak je del ognjene ekipe, ki je šla na pot v Cortino, kar pomeni, da je bila Planica zanj šele začetek. V pogovoru nam je zaupal, da ga je odziv ljudi povsem sezul. "Mene najbolj preseneti to, da so ljudje pripravljeni priti do Planice iz točke A, iz cele Slovenije, se pripeljejo sredi noči. Ogromno ljudi pride ponoči in tečejo na teh tekaških stezah."

icon-expand Miha Deželak na Maratonu legend FOTO: Damjan Žibert

O tem, kaj pričakuje od poti v Cortino, pa je povedal: "Pričakujem, da se nam bo veliko dogajalo. To, da lahko tam stojim kot navijač, je neverjetno. Spomnim se, ko sem bil v Sočiju: naši športniki so takrat dosegli največji uspeh in osvojili največ kolajn. Živeti to z zlato olimpijsko medaljo Tine Maze na samem prizorišču je bilo zame skoraj kot sanje. Upam, da bodo tudi zdaj naši športniki spet tako uspešni. Na nas, navijačih, pa je, da jim damo podporo, zanje navijamo ter jih podpiramo tako v dobrem kot v slabem." Več pa v spodnjem videointervjuju.

Zdaj pa je čas za pot v Cortino