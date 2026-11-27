Marc Márquez se poslavlja od MotoGP in Ducatija

Novico o koncu kariere je 33-letni Španec Marc Márquez sporočil med prvim prostim treningom za veliko nagrado Valencie. Kot je potrdila uradna spletna stran MotoGP, bo dirka v Valencii njegova zadnja kot profesionalnega motociklističnega dirkača, hkrati pa tudi zadnja v barvah ekipe Ducati Lenovo Team. Odločitev je presenetljiva tudi zato, ker je Márquez junija letos z Ducatijem podaljšal sodelovanje za sezoni 2027 in 2028. Kljub veljavni pogodbi se je odločil, da je čas za slovo od najvišje ravni motociklističnega dirkanja.

Kariera, ki jo je zaznamovala izjemna vrnitev

Márquez se poslavlja kot eden najuspešnejših dirkačev v zgodovini motociklizma. V razredu MotoGP je osvojil osem naslovov svetovnega prvaka in se tako izenačil z legendarnim Giacomom Agostinijem. Skupno ima deset naslovov svetovnega prvaka v različnih motociklističnih razredih. Posebno poglavje njegove kariere je bila vrnitev po hudi poškodbi roke leta 2020. Po številnih operacijah in zahtevnih sezonah se je leta 2024 pridružil ekipi Gresini Ducati, nato pa prestopil v tovarniško ekipo Ducati Lenovo Team. Že v sezoni 2025 je znova osvojil naslov prvaka razreda MotoGP, letos pa je uspeh ponovil. Kot poroča Reuters, je Márquez z osvojitvijo osmega naslova v kraljevskem razredu izenačil zgodovinski dosežek Giacoma Agostinija.

Zadnja dirka v Valencii bo čustveno slovo