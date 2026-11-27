Marc Márquez se poslavlja od MotoGP in Ducatija
Novico o koncu kariere je 33-letni Španec Marc Márquez sporočil med prvim prostim treningom za veliko nagrado Valencie. Kot je potrdila uradna spletna stran MotoGP, bo dirka v Valencii njegova zadnja kot profesionalnega motociklističnega dirkača, hkrati pa tudi zadnja v barvah ekipe Ducati Lenovo Team.
Odločitev je presenetljiva tudi zato, ker je Márquez junija letos z Ducatijem podaljšal sodelovanje za sezoni 2027 in 2028. Kljub veljavni pogodbi se je odločil, da je čas za slovo od najvišje ravni motociklističnega dirkanja.
Kariera, ki jo je zaznamovala izjemna vrnitev
Márquez se poslavlja kot eden najuspešnejših dirkačev v zgodovini motociklizma. V razredu MotoGP je osvojil osem naslovov svetovnega prvaka in se tako izenačil z legendarnim Giacomom Agostinijem. Skupno ima deset naslovov svetovnega prvaka v različnih motociklističnih razredih.
Posebno poglavje njegove kariere je bila vrnitev po hudi poškodbi roke leta 2020. Po številnih operacijah in zahtevnih sezonah se je leta 2024 pridružil ekipi Gresini Ducati, nato pa prestopil v tovarniško ekipo Ducati Lenovo Team. Že v sezoni 2025 je znova osvojil naslov prvaka razreda MotoGP, letos pa je uspeh ponovil.
Kot poroča Reuters, je Márquez z osvojitvijo osmega naslova v kraljevskem razredu izenačil zgodovinski dosežek Giacoma Agostinija.
Zadnja dirka v Valencii bo čustveno slovo
Španski dirkač se bo od navijačev poslovil na domačih tleh, na dirkališču Ricardo Tormo v Valencii. Ducati in organizatorji prvenstva so napovedali posebno pozornost njegovi izjemni karieri in dosežkom.
Márquez tako odhaja na vrhuncu kariere, z naslovom svetovnega prvaka in mestom med največjimi imeni motociklističnega športa. Njegov odhod bo nedvomno zaznamoval konec ene najodmevnejših dirkaških zgodb zadnjih dveh desetletij.
Viri: MotoGP, Reuters, El País, Cadena SER, Ducati
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