Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo

V čustvenem zapisu je Luka Dončić poudaril, da sta njegovi hčerki trenutno najpomembnejši del njegovega življenja in da želi poletje nameniti družini ter urejanju vprašanj glede skrbništva.

"Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju bosta vedno na prvem mestu. Ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad hčerkama, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med reprezentančnimi potovanji in igranjem za slovensko reprezentanco ter tem, da to poletje preživim z njima," je zapisal Dončić.

Ob tem je razkril tudi, da mu je bilo v zadnjih mesecih zelo oteženo videvanje otrok. "Na žalost mi je bilo v zadnjih osmih mesecih izjemno oteženo, da bi ju videl," je dodal.