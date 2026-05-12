Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo

V čustvenem zapisu je Luka Dončić poudaril, da sta njegovi hčerki trenutno najpomembnejši del njegovega življenja in da želi poletje nameniti družini ter urejanju vprašanj glede skrbništva.
"Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju bosta vedno na prvem mestu. Ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad hčerkama, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med reprezentančnimi potovanji in igranjem za slovensko reprezentanco ter tem, da to poletje preživim z njima," je zapisal Dončić.
Ob tem je razkril tudi, da mu je bilo v zadnjih mesecih zelo oteženo videvanje otrok. "Na žalost mi je bilo v zadnjih osmih mesecih izjemno oteženo, da bi ju videl," je dodal.
Odločitev ni bila lahka
Dončić je poudaril, da odločitev zanj ni bila lahka, saj igranje za slovensko reprezentanco zanj predstavlja veliko čast. "Zastopanju Slovenije sem dal vse in razočaran sem, da to poletje ne bom mogel igrati za svojo državo. Toda trenutno sta moji hčerki in obveznosti, ki jih imam kot oče, moja prioriteta," je še sporočil.
Njegova odsotnost bo velik udarec za slovensko reprezentanco, saj je Dončić eden ključnih igralcev ekipe in eden najboljših košarkarjev na svetu. Kljub temu so številni navijači na družbenih omrežjih izrazili razumevanje za njegovo odločitev ter mu namenili podporo v osebnem življenju.
