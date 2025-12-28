Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
lou gehrig
Šport

On je simbol moške vzdržljivosti

L.G.
28. 12. 2025 01.30
0

Šport pogosto poveličuje zmage, rekorde in naslove. A resnica je, da največje zgodbe pogosto nastanejo šele takrat, ko reflektorji ugasnejo ...

Lou Gehrig je eden redkih športnikov, ki je postal večja zvezda po tem, ko ni mogel več igrati. Ne zaradi zmag, temveč zaradi načina, kako se je soočil z izgubo vsega, kar mu je dalo identiteto.

Legendarni član New York Yankeesov danes velja za simbol moške vzdržljivosti, ne zato, ker je bil nepremagljiv, ampak ker je znal ostati pokončen, ko je postal ranljiv.

Novi papež ima rad šport: Za ta klub strastno navija že od malih nog
Preberi še
Novi papež ima rad šport: Za ta klub strastno navija že od malih nog

Fant iz delavske družine, ki ni poznal počitka

Lou Gehrig se je rodil leta 1903 v New Yorku v delavski družini nemških priseljencev. Trdo delo zanj ni bilo izbira, ampak nuja. Kot poroča Encyclopaedia Britannica, je bil že v mladosti znan po disciplini in odgovornosti, lastnostih, ki so ga spremljale skozi celotno kariero.

Ko je oblekel dres New York Yankeesov, ni postal tipična športna zvezda. Ni iskal pozornosti, ni bil glasen in ni igral za kamere. Bil je tisti, ki je vsak dan prišel na delo in ga opravil brez vprašanj. Prav zaradi tega je dobil vzdevek Iron Horse – železni konj, ki se ne ustavi.

Njegov najbolj znan dosežek ni bil spektakularen udarec, ampak 2.130 zaporednih odigranih tekem. Kot piše History.com, je ta rekord postal simbol nepopustljivosti in delovne morale v ameriškem športu, ki je dolgo veljala za nedosegljivo.

Lou Gehrig danes velja za simbol vzdržljivosti.
Lou Gehrig danes velja za simbol vzdržljivosti. FOTO: Profimedia

Ko telo odpove

Leta 1939 so soigralci in navijači začeli opažati, da z Louom nekaj ni v redu. Izgubljal je moč, bil je počasnejši in manj natančen. Tudi Gehrig sam je priznal, da njegovo telo ne sledi več njegovi volji.

Zdravniki so kmalu postavili diagnozo: amiotrofična lateralna skleroza (ALS). Kot piše Mayo Clinic, gre za neozdravljivo bolezen, ki postopoma ohromi mišice, medtem ko um ostane jasen in zavesten.

Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'
Preberi še
Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'

Prav zaradi njegove javne bitke z boleznijo je ALS v ZDA hitro postala znana kot 'Lou Gehrigova bolezen', kar je močno povečalo zavedanje javnosti o tej redki diagnozi.

Njegov najbolj znan dosežek ni bil spektakularen udarec, ampak 2.130 zaporednih odigranih tekem.
Njegov najbolj znan dosežek ni bil spektakularen udarec, ampak 2.130 zaporednih odigranih tekem. FOTO: Profimedia

Govor, ki je redefiniral moškost

Namesto da bi izginil iz javnosti, se je Lou Gehrig odločil za potezo, ki je zaznamovala zgodovino športa. Na dan 4. julija 1939 je stopil pred razprodani Yankee Stadium in imel govor, ki še danes velja za enega najbolj ganljivih vseh časov.

Kot piše Live Like Lou Foundation, je Gehrig kljub vedenju, da je njegova življenjska pot kratka, izjavil, da se ima za 'najbolj srečnega človeka na svetu'.

To ni bil govor o porazu, ampak o hvaležnosti za življenje, ljudi okoli sebe in priložnost, da je sploh lahko igral. Prav v tem trenutku je Lou Gehrig iz športnika postal simbol notranje moči.

Igralec drastično shujšal
Preberi še
Igralec drastično shujšal
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj njegova zgodba še danes nagovarja mnoge

Lou Gehrig je umrl leta 1941, star le 37 let. A kot piše Britannica, je bil zaradi izjemnega vpliva že kmalu po smrti sprejet v Bejzbolsko hišo slavnih, brez običajnega čakalnega obdobja.

V času, ko se uspeh pogosto meri z videzom in statusom, zgodba Loua Gehriga ostaja opomin, da pravega moškega ne definirajo naziv, moč ali slava, temveč to, kako se obnaša, ko mu življenje vzame vse adute.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: showbuzz.dnevnik.hr, Live Like Lou Foundation, Mayo Clinic, Encyclopaedia Britannica

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
ALS šport zdravje slavni znani športniki New York Yankees Lou Gehrig bejzbol
Svet

Smučanje v Bosni: Kam lahko greste in kakšne so cene?

SORODNI ČLANKI
Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči

Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči

Katera je mati, katera hči?

Katera je mati, katera hči?

Srečo je našla z 22 let mlajšim

Srečo je našla z 22 let mlajšim

Princesa je iz dneva v dan slabše

Princesa je iz dneva v dan slabše

45-letnica s telesom boginje

45-letnica s telesom boginje

Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil

Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Elektrika se je vrnila: četrti dan odpravili okvare
Elektrika se je vrnila: četrti dan odpravili okvare
šport
Wirtz le dočakal prvenec v dresu Redsev, Villa slavila pri Chelseaju
Wirtz le dočakal prvenec v dresu Redsev, Villa slavila pri Chelseaju
popin
Trumpova tiskovna predstavnica s 60-letnim možem pričakuje hčerko
Trumpova tiskovna predstavnica s 60-letnim možem pričakuje hčerko
tv oddaje
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Vizita.si
Kaj pomenijo krči v mečih, ki se pojavijo ponoči?
Kaj pomenijo krči v mečih, ki se pojavijo ponoči?
okusno.je
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zadovoljna.si
Danes je neprepoznaven
Danes je neprepoznaven
Moskisvet.com
On je simbol moške vzdržljivosti
On je simbol moške vzdržljivosti
Bibaleze.si
Zakaj očetje nimajo energije? Hormon, ki vpliva na vse
Zakaj očetje nimajo energije? Hormon, ki vpliva na vse
Cekin.si
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Dominvrt.si
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Dominvrt.si
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356