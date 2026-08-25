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Lindsey Vonn
Šport

Lindsey Vonn v Rogličevem dresu: njen naslednji korak po hudi poškodbi

B.R.
25. 08. 2026 11.39
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Športnica se po mesecih zahtevnega okrevanja vrača k športu. Ameriška smučarska zvezdnica je prvič po hudi poškodbi znova sedla na cestno kolo, pri tem pa je nase nadela dres ekipe Red Bull, za katero tekmuje tudi Primož Roglič.

lindsey vonn
lindsey vonn FOTO: Profimedia

Lindsey Vonn je fotografije svoje vrnitve objavila na Instagramu. Ob njih je zapisala: "Prvič sem se po poškodbi spet usedla na cestno kolo ... jokala sem. Srečna sem in hvaležna."

Posebno pozornost je pritegnil prav njen dres. Ameriška šampionka je nosila dres ekipe Red Bull, v kateri je eden najbolj prepoznavnih kolesarjev prav slovenski as Primož Roglič. Ekipa je za sezono 2026 predstavila tudi novo podobo dresov, ki jo je med drugim pokazal prav Roglič.

Za Vonnovo je vožnja pomenila veliko več kot kolesarski izlet

Za simpatičnim prizorom na kolesu se skriva precej težja zgodba. Vonnova je februarja na olimpijskih igrah v Cortini in Milanu grdo padla v ženskem smuku. Nesreča se je zgodila le približno 13 sekund po začetku njene vožnje, pri padcu pa je utrpela zapleten zlom leve golenice.

Poškodba je bila tako huda, da je bila njena noga celo v nevarnosti. Zaradi nevarnega povečanja pritiska v mišični loži so morali zdravniki hitro ukrepati. Vonnova je pozneje povedala, da ji je operacija rešila nogo pred amputacijo.

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Več operacij in dolgotrajno okrevanje

Po nesreči je sledilo zahtevno zdravljenje. Vonnova je prestala več operacij, med drugim posege za zdravljenje kompleksnega zloma golenice. Po podatkih ESPN je imela več operacij že v Italiji, nato pa je zdravljenje nadaljevala v Združenih državah Amerike.

Okrevanje je bilo počasno. Sprva je bila odvisna od invalidskega vozička, pozneje pa je pri hoji uporabljala bergle. Marca je že opravila vadbo na sobnem kolesu, kar je bil eden prvih znakov, da se njeno telo po številnih posegih počasi vrača v pogon. O tem je takrat poročal tudi People.

Toda pot nazaj ni bila preprosta. Vonnova je poleti povedala, da je hoja še vedno težavna in da je njen gleženj še vedno poškodovan. Po poročanju People je približno tri mesece in pol potrebovala pomoč pri hoji, preden je lahko znova hodila brez opore.

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Viri: Red Bull – BORA – hansgrohe, NBC Olympics, Reuters, People, ESPN

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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