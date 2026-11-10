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Lindsey Vonn
Šport

Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar

B.R.
10. 11. 2026 08.59
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Lindsey Vonn se po eni najtežjih preizkušenj v svoji športni karieri še vedno bori za popolno okrevanje. Ameriška smučarska zvezdnica je znova prestala operacijo, deveto po vrsti, in upa, da bo tokrat dokončno pustila težko obdobje za seboj.

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Lindsey Vonn prestala že deveto operacijo

Lindsey Vonn je znova prestala operacijo. Športnica je pred posegom na družbenem omrežju Instagram delila osebni zapis, v katerem ni skrivala, da jo čaka pomemben in čustveno zahteven dan.

Priznala je, da je na poseg čakala že dlje časa ter da sta se v njej prepletala strah in zaskrbljenost, obenem pa tudi olajšanje ob misli, da bi lahko z njim končno zaključila eno najtežjih poglavij svojega življenja.

"To bo moja deveta operacija in molim, da bo zadnja," je sporočila svojim sledilcem. Ob tem je poudarila, da še ni mogoče z gotovostjo napovedati, kako bo poseg potekal, saj se lahko med operacijo pojavijo nepredvidene okoliščine.

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Kaj so zdravniki opravili med operacijo?

Tokratni poseg je bil še posebej pomemben, saj je bil povezan tako z okrevanjem poškodovane leve noge kot tudi s poškodbo kolenske vezi, ki jo je utrpela že pred olimpijskimi igrami.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA je bil načrt zdravnikov odstraniti kovinske ploščice in vijake, s katerimi so po hudi poškodbi stabilizirali njeno levo nogo, ter končno rekonstruirati sprednjo križno vez. Prav zaradi številnih pritrdilnih elementov v nogi namreč predhodno niso mogli opraviti rekonstrukcije vezi.

Vonnova si je križno vez poškodovala že januarja, na tekmi svetovnega pokala v Crans Montani v Švici, vendar je kljub poškodbi nastopila na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Tam jo je osmega februarja doletel nov hud padec na smuku, zaradi katerega je utrpela zapleten zlom leve goleni in poškodbo desnega gležnja. Po poročanju ameriškega časnika USA Today je bila nova operacija zato pomemben korak k dokončni sanaciji poškodb.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn FOTO: Profimedia

Pred športnico je še šest do devet mesecev okrevanja

Čeprav je Lindsey v zadnjih mesecih naredila velik napredek, je pred njo novo zahtevno obdobje. Kot je pojasnila v videoposnetku, jo po posegu čaka še približno šest do devet mesecev okrevanja, podobno kot pri običajni rekonstrukciji sprednje križne vezi.

Tudi pred načrtovano operacijo je v pogovoru za revijo Parade odkrito priznala, da se ne veseli ponovnega začetka dolgotrajne rehabilitacije. V zadnjih mesecih je namreč že uspela okrepiti telo, se vrniti k številnim vsakodnevnim dejavnostim in znova uživati v gibanju. Zdaj jo čaka nov preizkus potrpežljivosti.

Ob tem še ni želela sprejeti dokončne odločitve o svoji prihodnosti v tekmovalnem smučanju. Najprej želi uspešno prestati operacijo in ugotoviti, kako bo potekalo okrevanje. Šele ko bo znova v dobri telesni pripravljenosti, bo lahko razmišljala o morebitni vrnitvi na bele strmine.

Zahvalila se je zdravnikom in vsem, ki ji stojijo ob strani

V svojem zapisu na Instagramu Lindsey ni pozabila niti na ljudi, ki so ji pomagali skozi izjemno težkih devet mesecev. Posebej se je zahvalila zdravnikom, fizioterapevtom, medicinskim sestram in celotnemu zdravstvenemu osebju, ki je sodelovalo pri njenem zdravljenju.

Hvaležna je tudi za podporo navijačev, ki so jo spremljali skozi številne operacije in dolgotrajno okrevanje. Kot je poudarila, ji je njihova naklonjenost pomenila izjemno veliko.

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Viri: ANSA, USA Today, Parade, Eurosport, People

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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