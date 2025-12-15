Moskisvet.com
lindsey vonn
Šport

Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila

E.R.
15. 12. 2025 01.30
3

Lindsey Vonn je razkrila, da še nikoli ni bila bolj zadovoljna s svojim telesom. Poglejte, zakaj.

Olimpijska prvakinja Lindsey Vonn se po skoraj šestletnem premoru vrača v tekmovalni ritem – in to močnejša kot kadarkoli prej. Na tiskovni konferenci v St. Moritzu je ameriška smučarska legenda razkrila, da je fizično in psihično pripravljena na novo poglavje svoje kariere, ki vključuje tudi ambiciozen cilj: nastop na zimskih olimpijskih igrah leta 2026.

Vonn je poudarila, da je trenutno v izjemni formi: "Fizično sem verjetno v najboljši formi, v kateri sem bila kdajkoli," je dejala medijem. Dodala je, da je najlepši del priprav to, da je njeno telo po letih poškodb in operacij končno brez bolečin.

Vrnitev po šestletni upokojitvi

Smučarka se je v tekmovalni svet vrnila v sezoni 2024, potem ko je prestala delno zamenjavo kolena. Čeprav je bila sezona zanjo mešana, je na tekmi v Idahu osvojila drugo in nato še prvo mesto v St. Moritzu, kar je bil jasen znak, da se vrača v vrhunsko formo.

Poletje discipline: pridobila je 5 kilogramov mišične mase

Vonnova je razkrila, da je bila njena glavna naloga v pripravljalnem obdobju pridobivanje moči in telesne mase. Lani je bila po lastnih besedah preveč suhljata, saj zaradi hitre vrnitve ni imela dovolj časa za sistematične priprave.

"Moj cilj je bil, da postanem veliko močnejša," je povedala. Poleti je pridobila približno 5 kilogramov mišične mase, kar jo je izjemno razveselilo. Poudarila je, da je bila letos bolj disciplinirana kot kadarkoli prej – tako pri treningih kot pri prehrani.

Cilj: tri olimpijske discipline

Lindsay Vonn si želi na olimpijskih igrah nastopiti v treh disciplinah:

smuk,

superveleslalom,

ekipna kombinacija, ki bo na programu prvič.

Čeprav bo februarja dopolnila 42 let, pravi, da se počuti bolje kot pred svojo hudo poškodbo leta 2013. "Za svoja leta se počutim odlično. Morda celo bolje kot pred raztrgano križno vezjo," je dejala samozavestno.

Ena najuspešnejših smučark vseh časov

Lindsey Vonn je v svoji izjemni karieri osvojila:

- zlato medaljo v smuku na OI Vancouver 2010,

- bron v superveleslalomu istega leta,

- bron v smuku na OI Pjongčang 2018.

Poleg olimpijskih uspehov je zbrala tudi rekordno število zmag v svetovnem pokalu med smučarkami.

Pogled naprej

Vrnitev Vonnove je ena najbolj spremljanih športnih zgodb sezone. Njena odločnost, fizična pripravljenost in izkušnje jo znova postavljajo med glavne kandidatke za vrhunske rezultate. Če bo nadaljevala v tem ritmu, bi lahko postala ena najstarejših smučark v zgodovini, ki se bo borila za olimpijsko medaljo.

Šport
Vir: People

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Lindsey Vonn šport smučanje olimpijske igre 2026 priprave forma vrnitev povratek slavni znani olimpijske igre mišična masa vrnitev v šport
Film/tv

Na domu so ga našli mrtvega

Zabava

Pred vsemi se je podelal v hlače

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gregib 15. 12. 2025 13.48
0 0
Od kolkov navzdol ima več šraufov, kot moj avto...
ODGOVORI
DKR 15. 12. 2025 13.03
0 0
Anonimni/a E. R,...to kar pišeš ne drži. Naj več zmag v svetovnem pokalu ima Mikaleel Schifrin.
ODGOVORI
celjan2 15. 12. 2025 11.29
0 0
babnica nI kaj!
ODGOVORI
