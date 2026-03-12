Tibor trenira štirikrat na teden in sanja o velikih stadionih

Prav takšna je zgodba mladega nogometaša Tiborja Tišlerja, ki je v nogomet zaljubljen že od malega in danes vsak teden z navdušenjem stopa na treninge in tekme. Njegova pot se je začela doma, ob gledanju tekem z očetom. Danes Tibor trenira štirikrat tedensko, o nogometu pa govori s sijajem v očeh. Svojo zgodbo gradi v klubu, ki je v Sloveniji prepoznan po odličnem delu z mladimi: v NK Radomlje.

NK Radomlje: klub, ki že leta ustvarja prihodnje nogometne upe

NK Radomlje je klub z dolgoletno tradicijo dela z mladimi nogometaši. V Športnem parku Radomlje trenirajo otroci različnih starosti in vsak od njih s seboj prinaša svoje sanje, svoj ritem in svojo zgodbo. Trenerji velik poudarek namenjajo razvoju osnovnih nogometnih veščin, hkrati pa tudi ekipnemu duhu, medsebojnemu spoštovanju, disciplini in pogumu. Iz teh ekip so skozi leta zrasli številni igralci, ki danes igrajo na višjih ravneh tekmovanj. Med nadarjenimi člani mlajših selekcij pa izstopa tudi Tibor, fant, ki ga odlikujeta tehnična spretnost in močan strel.

Tibor Tišler: fant, ki je od malega sanjal velike stadione

Tiborjeva nogometna pot se je začela doma ob gledanju tekem z očetom, ko se je iz tekme v tekmo v njem prebujala vedno večja želja po tem, da bi tudi sam nekega dne stal na igrišču. Radovednost je hitro prerasla v strast. Ko je prvič obul kopačke in stopil na travo, je vedel, da je to nekaj, kar želi početi zares. Danes trenira štirikrat tedensko v NK Radomlje, klubu, kjer se odlično počuti in kjer razvija svoje največje nogometne prednosti: odlično tehniko in močan strel. Navija za Barcelono, njegov vzornik pa je Brazilec Raphinha, igralec, ki mu je blizu tako po poziciji kot po slogu igre. Kot vsak otrok, ki živi za nogomet, ima tudi Tibor svojo iskreno željo: 'Če bi si lahko ogledal Ligo prvakov v živo, bi bil zelo vesel.' NK Radomlje mu daje priložnost, da raste med vrstniki, ki delijo njegove sanje, trenerji pa ga spodbujajo, da vsak teden napreduje še korak dlje.

Finale Lige prvakov: tekma, ki za en večer ustavi svet

Finale UEFA Lige prvakov je vsako leto vrhunec nogometne sezone. Gre za tekmo, ki pritegne milijone gledalcev po vsem svetu in na enem igrišču združi najboljše igralce planeta. Toda letošnji finale je lahko za nekatere družine še bolj poseben. Ne le zaradi napetega boja za evropsko krono, temveč tudi zaradi priložnosti, da ga doživite skupaj s svojim otrokom in to na način, o katerem sanja skoraj vsak mali nogometni navijač.

icon-expand Finalna tekma Lige prvakov bo odigrana v mogočni Puskas Areni, enem najimpresivnejših stadionov v Evropi. FOTO: Shutterstock

Sanje vsakega otroka: stopiti na igrišče z nogometnimi zvezdniki

Za otroke je nogomet svet junakov, velikih zmag in nepozabnih trenutkov. A nekaj je gledati tekmo po televiziji, povsem nekaj drugega pa je stopiti na igrišče pred tisoči navijačev. Prav to lahko letos doživi tudi vaš otrok. Na finalu 30. maja v Budimpešti bo lahko kot Player Escort stopil na igrišče in ob roki pospremil nogometaše na največji oder evropskega nogometa. Medtem boste vi ta trenutek spremljali s tribun in bili del enega največjih nogometnih dogodkov na svetu.

Priložnost, ki je ni mogoče kupiti

NLB je skupaj z Mastercardom pripravil ekskluzivno nagradno igro, ki ponuja prav takšno doživetje. Vaš otrok lahko postane eden izmed dveh srečnih izbrancev, ki bosta na finalu UEFA Lige prvakov na igrišče pospremila igralce. Vsak nagrajenec prejme:

- eno karto za otroka: Player Escort,

- eno karto za spremljevalca, ki bo finale spremljal v živo. Gre za izkušnjo, ki jo otrok nosi s seboj vse življenje in trenutek, ki ga kot starš nikoli ne pozabite.

Kako sodelovati v nagradni igri?

Sodelovanje je preprosto. V obdobju od 3. 3. 2026 do 3. 4. 2026 plačujte s svojo kreditno kartico NLB Mastercard z odloženim plačilom. Skupna vrednost opravljenih nakupov mora znašati vsaj 300 evrov, pri čemer se upoštevajo vse transakcije v tem obdobju. Poleg tega morate v času trajanja nagradne igre izpolniti in oddati prijavni obrazec na spletni strani NLB, ki je nujen za veljavno sodelovanje. To je priložnost, da svojemu otroku podarite trenutek, o katerem bo govoril še leta, vi pa boste v živo doživeli vrhunec nogometne sezone, poln čustev, adrenalina in vrhunskega nogometa.

icon-expand Na finalu Lige prvakov 30. maja v Budimpešti bo lahko vaš otrok kot Player Escort stopil na igrišče in ob roki pospremil nogometaše na največji oder evropskega nogometa. FOTO: Shutterstock

Budimpešta: mesto, ki bo konec maja dihalo samo za nogomet

Letošnji finale bo gostila Budimpešta, mesto z bogato nogometno tradicijo in živahnim mestnim utripom. Konec maja bo mesto v znamenju nogometa, ulice bodo polne navijačev, mestni trgi bodo zaživeli z navijaškimi dogodki, energija pa bo čutiti na vsakem koraku. Budimpešta je znana po svojem gostoljubju, prepletu zgodovine in modernega utripanja, kar pomeni:

- odlična kulinarika,

- impresivna arhitektura,

- varno in živahno mestno jedro,

- in navijaško vzdušje, ki ga je težko preseči.

Puskas Arena: mogočen oder največje tekme