Kristjan Čeh z rekordom prvenstva do ubranitve evropskega naslova

Kristjan Čeh z izjemnim metom do evropskega zlata

Kristjan Čeh je na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska. Do zlata je prišel z izjemnim metom, dolgim 72,51 metra, s katerim je občutno izboljšal dosedanji rekord evropskih prvenstev. Kot poroča Evropska atletika, je Čeh pripravil izjemno serijo, v kateri je bil najboljši že v uvodnem delu tekmovanja, nato pa je v tretjem poskusu dosegel rekord prvenstva. Dosedanji rekord je znašal 69,78 metra, postavil pa ga je Litovec Mykolas Alekna leta 2022 v Münchnu. Za Čeha je bil dosežek še posebej pomemben, saj ni šlo zgolj za zmago, temveč za zelo prepričljivo predstavo na velikem tekmovanju. Njegov met 72,51 metra je le deset centimetrov krajši od njegovega osebnega in slovenskega rekorda 72,61 metra, ki ga je aprila letos dosegel v Ramoni v Združenih državah Amerike.

Rekord evropskega prvenstva je padel že v uvodnem delu finala

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Čeh je finale odprl z metom 70,83 metra, s čimer je že takoj pokazal, da bo za zmago potrebna vrhunska predstava. Po podatkih The Guardiana je bil njegov prvi met že nov rekord prvenstva, nato pa je slovenski metalec svojo prednost še povečal. V tretji seriji je disk poletel 72,51 metra. To je bil trenutek, ko je postalo jasno, da se je Čeh v Birminghamu pripravil na nastop na najvišji ravni. Še pomembneje je, da rekord ni bil posledica enega samega uspešnega poskusa. Čeh je imel v finalu še več metov prek 70 metrov, kar kaže na izjemno stabilnost skozi celotno tekmovanje. Prav ta element je pri vrhunskem metu diska pogosto odločilen. En dolg met lahko prinese zmago, toda serija metov okoli ali nad 70 metri pomeni, da je tekmovalec tehnično in telesno dobro pripravljen. Čeh je v Birminghamu pokazal prav to.

Mykolas Alekna srebrn, Henrik Janssen do brona

Največji tekmec slovenskega prvaka je bil pričakovano Mykolas Alekna. Litovec, ki je leta 2022 v Münchnu premagal Čeha in osvojil evropsko zlato, je tokrat moral priznati premoč slovenskemu tekmecu. Alekna je osvojil srebrno medaljo, bron pa je pripadel Nemcu Henriku Janssenu. Švedski atlet Daniel Ståhl, eden najbolj izkušenih tekmecev v finalu, je končal na četrtem mestu. Za Čehom je bila razlika dovolj velika, da mu v zaključku ni bilo treba loviti zmage z zadnjim metom. Alekna je sicer predstavljal stalno nevarnost, vendar je Slovenec že z rekordnim dosežkom postavil letvico previsoko.

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Čeh je evropski naslov osvojil že drugič zapored

Birminghamsko zlato ima za Čeha posebno težo tudi zaradi njegovega razvoja na članski ravni. Leta 2022 je v Münchnu osvojil srebro, ko ga je premagal prav Alekna. Dve leti pozneje je v Rimu naredil naslednji korak in postal evropski prvak z metom 68,08 metra. Leto 2026 je tako prineslo uspešno nadaljevanje zgodbe. Svetovna atletika Čeha vodi kot svetovnega prvaka iz leta 2022, zmagovalca finala diamantne lige in evropskega prvaka, letošnja zmaga v Birminghamu pa mu je prinesla še drugi zaporedni članski naslov na evropskem prvenstvu. Ob tem je pomembno tudi, da 72,51 metra ni naključen preblisk. Čeh je že aprila letos v Ramoni vrgel 72,61 metra, kar je njegov najboljši dosežek kariere in slovenski rekord. Letošnjo sezono je začel z zmago v Keqiau s 70,58 metra, pred evropskim prvenstvom pa je zmagal tudi v Zagrebu, kjer je dosegel 70,32 metra. Njegovo stabilnost v sezoni 2026 potrjujejo tudi podatki diamantne lige.

icon-expand Kristjan Čeh in njegova soproga FOTO: Profimedia

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