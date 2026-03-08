Kreatin in večja rast mišic: abrakadabra ali znanstveno podprt prehranski dodatek?

Kljub mnogim zmotnim prepričanjem pa je kreatin eno najbolj raziskanih prehranskih dopolnil na trgu. Njegove učinke namreč znanost preučuje že več desetletij. V uredništvu smo preverili, kaj dejansko vemo o kreatinu, kako deluje v telesu in ali resnično prispeva k večji mišični rasti.

Kreatin kot tujek za telo?

Pri kreatinu gre za snov, ki je v telesu dejansko naravno prisotna, pri čemer gre za spojino, ki jo v manjših količinah proizvajajo jetra, ledvice in trebušna slinavka, hkrati pa jo vnašamo tudi s hrano, predvsem z rdečim mesom in ribami. V telesu se večina kreatina nahaja v skeletnih mišicah, kjer ima ključno vlogo pri hitrem pridobivanju energije. Osnovna naloga kreatina je sodelovanje pri regeneraciji adenozin trifosfata (ATP), glavnega vira energije za krčenje mišic. Med kratkotrajnimi, visoko intenzivnimi napori, kot so dvigovanje uteži, šprinti ali eksplozivni gibi, telo hitro porablja ATP. Kreatin omogoča, da se ATP hitreje obnovi, kar mišicam omogoča večjo moč in daljšo zmogljivost v kratkih intervalih.

icon-expand Kreatin FOTO: Dreamstime

Zakaj je kreatin tako priljubljen med rekreativci in športniki?

Razlog za priljubljenost kreatina ni slučajen. Njegovi učinki so relativno hitri, opazni in znanstveno dobro dokumentirani. Raziskave dosledno kažejo, da uživanje kreatina povečuje mišično moč, eksplozivnost in sposobnost izvajanja več ponovitev pri treningu z visoko obremenitvijo, omenjeno pa ima neposredno povezavo z mišično rastjo. Večja zmogljivost med treningom pomeni večjo mehansko obremenitev mišic, večjo aktivacijo mišičnih vlaken in posledično močnejši signal za mišično hipertrofijo. Kreatin sam po sebi ne gradi mišic, vendar omogoča pogoje, v katerih lahko trening deluje bolj učinkovito.

Kako kreatin vpliva na mišično rast?

Mišična rast je zapleten proces, ki vključuje mehansko napetost, akutni stres in mišične mikropoškodbe. Kreatin na ta proces vpliva posredno na več ravneh: 1. Večja zmogljivost na treningu Z večjo zalogo kreatina v mišicah lahko posameznik opravi več ponovitev ali uporabi večjo obremenitev. Sčasoma to vodi v večji volumen' treninga, ki je eden ključnih dejavnikov mišične rasti. 2. Povečanje celične hidracije Kreatin veže vodo v mišičnih celicah, kar poveča njihovo prostornino. Ta proces ne prispeva le k "polnejšemu" videzu mišic, temveč deluje tudi kot anabolni signal, ki spodbuja sintezo beljakovin. 3. Posreden vpliv na sintezo beljakovin Nekatere študije kažejo, da kreatin lahko okrepi signalne poti, povezane z rastjo mišic, zlasti v kombinaciji z vadbo za moč. Čeprav sam ne deluje kot hormon, lahko okrepi odziv mišic na trening.

icon-expand Kreatin in proteini so za veliko športnikov nepogrešljivi. FOTO: Dreamstime

Je povečanje telesne teže zgolj voda?

Eden najpogostejših pomislekov pri jemanju kreatina je hitro povečanje telesne mase. To povečanje je v začetni fazi res pogosto posledica zadrževanja vode v mišičnih celicah, kar pa ni negativno. Gre za znotrajcelično vodo, ki ne povzroča zabuhlosti, temveč podpira mišično funkcijo. Dolgoročno pa raziskave kažejo, da posamezniki, ki redno jemljejo kreatin in izvajajo vadbo za moč, pridobijo več puste mišične mase v primerjavi s tistimi, ki kreatina ne uporabljajo. To pomeni, da začetno povečanje teže ni zgolj kratkotrajen učinek zadrževanja vode, temveč lahko preide v dejansko mišično rast.

Je kreatin varen?

Kreatin je eno najbolj raziskanih prehranskih dopolnil, njegova varnost pa je bila potrjena v številnih dolgoročnih študijah. Pri zdravih posameznikih ni dokazov, da bi priporočeni odmerki kreatina negativno vplivali na delovanje ledvic ali jeter, kar je pogost mit. Pomembno pa je poudariti, da mora biti uporaba odgovorna. Zadosten vnos tekočine, upoštevanje priporočenih odmerkov in kakovosten izdelek so osnovni pogoji za varno uporabo. Osebe z že obstoječimi boleznimi ledvic pa se morajo pred jemanjem posvetovati z zdravnikom.

icon-expand Kreatin FOTO: Dreamstime

Kako pravilno jemati kreatin?

Najpogosteje uporabljena in raziskana oblika je kreatin monohidrat. Uporaba je preprosta in ne zahteva zapletenih postopkov. Čeprav se pogosto omenja faza polnjenja, znanost kaže, da ta ni nujna. Redno uživanje 3-5 gramov kreatina dnevno je dovolj za nasičenje mišičnih zalog v nekaj tednih. Kreatin ni časovno občutljiv v smislu, da bi ga bilo nujno jemati pred ali po treningu. Ključna je doslednost. Lahko ga zaužijete skupaj z obrokom ali napitkom, ki vsebuje ogljikove hidrate, saj lahko to še nekoliko izboljša njegovo absorpcijo.

Kreatin ni čudež

Pomembno pa je poudariti, da kreatin ne more nadomestiti slabega treninga, neustrezne prehrane ali pomanjkanja spanja. Deluje kot podporno sredstvo, ki okrepi učinke že obstoječih dobrih navad. Brez progresivnega treninga in zadostnega vnosa beljakovin njegovi učinki ne bodo izraziti. V tem smislu je kreatin podoben kakovostnemu orodju: v pravih rokah in v pravem kontekstu lahko bistveno izboljša rezultate, sam po sebi pa ne ustvarja napredka.

Kaj torej pravi znanost?

Znanstveni dokazi so jasni in presenetljivo zelo enotni. Kreatin je učinkovito, varno in cenovno dostopno prehransko dopolnilo, ki lahko prispeva k večji mišični rasti, predvsem posredno - z izboljšanjem zmogljivosti med treningom in podporo mišični regeneraciji. Ni bližnjica in ni čarobna rešitev, je pa eno redkih prehranskih dopolnil, katerih učinki niso zgolj marketinška obljuba. Če ga vključite v svoj načrt, ki vključuje kakovosten trening, uravnoteženo prehrano in zadosten počitek, lahko kreatin predstavlja smiselno podporo na poti do večje moči in mišične mase. V svetu prehranskih dopolnil je to ena izmed redkosti, ki jo zanesljivo potrjuje tudi znanost.