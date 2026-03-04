Konec zavlačevanja? VAR dobiva širše pristojnosti v nogometu!

Mednarodni odbor za nogometna pravila (IFAB) je sprejel obsežen paket sprememb, ki širijo pristojnosti tehnologije VAR ter uvajajo strožje ukrepe za preprečevanje zavlačevanja igre. Nova pravila začnejo veljati 1. junija in bodo prvič uporabljena že na svetovnem prvenstvu 2026. Spremembe ciljajo predvsem na natančnejše sojenje, večjo preglednost odločitev ter hitrejši potek tekem.

Razširjena uporaba VAR: drugi rumeni karton in napačno dosojeni kot

Najopaznejša novost je razširitev VARpregledov na situacije, ki doslej niso bile vključene v protokol. VAR bo odslej smel intervenirati pri jasno napačno dosojenem drugem rumenem kartonu, kar pomeni, da lahko popravi odločitev, ki bi sicer neupravičeno vodila do izključitve igralca. To spremembo so potrdili številni ugledni tuji mediji, ki poročajo, da bo VAR lahko razveljavil rdeči karton, če je bil rezultat napačnega drugega rumenega kartona. Druga pomembna sprememba je možnost preverjanja napačno dosojenih kornerskih udarcev. Preverjanje bo dovoljeno le v primeru, ko ga je mogoče izvesti takoj in brez zamude, kar pomeni, da se VAR ne bo smel dolgo posvetovati ali ustavljati poteka igre. Razširitev protokola naj bi odpravila nekatere največje nedoslednosti in pripomogla k bolj enotni uporabi pravil na najvišji ravni mednarodnega nogometa.

FIFA je podprla te odločitve, a dopušča nacionalnim zvezam, da nekatere implementacije, kot so preverjanje kornerjev, uvedejo pozneje. Evropska nogometna zveza (UEFA) in angleška Premier liga sta proti VAR-u za kote zaradi možnega upočasnjevanja igre, medtem ko bo italijanska Serie A to uvedla. Namen sprememb je izboljšati pravilnost in transparentnost sodniških odločitev, še posebej pri pomembnih situacijah na igrišču, ki so bile v preteklosti pogosto vir sporov.

Nova časovna pravila: odštevalniki pri avtih, gol-avtih in menjavah

IFAB uvaja vrsto jasnih časovnih omejitev z namenom zmanjšanja zavlačevanja, ki je v zadnjih letih postalo pogosta taktika ekip: - Pri prepočasni izvedbi avtov in gol-avtov bo sodnik lahko aktiviral petsekundni vizualni odštevalnik. Če žoga ni sprovedena pravočasno, se bo posest prenesla na nasprotnika – pri gol-avtu to pomeni kar korner za tekmeca. - Menjava igralca mora biti izvedena v 10 sekundah. Če odhajajoči igralec zamuja, moštvo ostane začasno z igralcem manj, saj nadomestni igralec ne sme vstopiti, dokler ne poteče ena minuta ali dokler ne pride do naslednje prekinitve. - Igralec, ki povzroči prekinitev zaradi poškodbe, mora ostati izven igrišča vsaj 1 minuto po nadaljevanju igre (vratarji so izjema). Ti ukrepi so zasnovani tako, da skrajšajo obdobja neaktivne igre, ohranijo tempo ter izboljšajo gledljivost tekem, kar je bila ena največjih kritik navijačev in analitikov.

Nova razlaga pravila DOGSO: rdeči karton tudi za preprečene podaje do igralcev v izraziti priložnosti

IFAB širi razumevanje pravila o preprečevanju očitne priložnosti za gol (DOGSO). Po novem bodo sodniki kaznovali tudi prekrške, pri katerih obrambni igralec prepreči podajo do soigralca, ki bi bil v boljši poziciji za zadetek, ne le neposreden prodor proti golu. Sprememba bo v ospredje postavila večjo zaščito napadalne igre in zmanjšala taktične prekrške, ki so v preteklosti učinkovito ustavljali nevarne akcije. S tem bo več situacij prepoznanih kot "očitna priložnost", rdeči kartoni pa bodo dosojeni tudi v primerih, ko nevarnost izhaja iz potencialne asistence.

Različna stališča lig: Premier liga proti, Serie A za

Čeprav FIFA podpira razširitev VARposegov, je odločila, da bo preverjanje kotov prepuščeno posameznim ligam. To je povzročilo razhajanja: - Premier liga in UEFA se spremembam upirata, ker menita, da bo preverjanje kotov dodatno upočasnilo igro in škodilo ritmu tekem. - Serie A je sporočila, da bo implementirala celoten nabor pravil, kar kaže na njihovo pripravljenost uvajati tehnološke inovacije hitreje kot druge evropske lige. Ta razlika v pristopih kaže na izziv, kako poenotiti nogometna pravila na globalni ravni, obenem pa upoštevati tempo in značilnosti posameznih tekmovanj.

Kaj te spremembe pomenijo za svetovno prvenstvo 2026?

Nova pravila bodo prvič v uporabi na svetovnem prvenstvu, ki se začne 11. junija 2026, kar bo izjemno pomemben test njihove učinkovitosti. Pričakovati je več prekinitev z jasnimi odštevalniki, hitrejše postopke pri menjavah ter doslednejše kaznovanje obrambnih prekrškov. Cilj IFAB-a ostaja jasen: bolj pošten, dinamičen in transparenten nogomet za vse, od igralcev do gledalcev. Viri: Zimo, Athlon Sports, Tribuna, G3 Football, Yahoo Sports, Newsday