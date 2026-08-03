Komenda je za tri dni postala prestolnica kolesarstva

Največ pozornosti je požel že petkov uvod. Ulice Komende so se spremenile v pravo dirkališče, kjer so se na tradicionalnem Kriteriju Tadeja Pogačarja pomerili domači in tuji kolesarski zvezdniki. Obiskovalci so lahko svetovno elito spremljali povsem od blizu, zaradi česar je dogodek ponujal izkušnjo, kakršne v Sloveniji ne doživimo pogosto.

Vrnitev zmagovalca Toura pred domače navijače

Pravo navijaško vzdušje se je začelo že v popoldanskih urah, ko so se v Komendi začeli zbirati ljubitelji kolesarstva vseh generacij. Po večernem kriteriju je sledil še eden najbolj pričakovanih trenutkov dneva: uradni sprejem svežega zmagovalca Dirke po Franciji. Ob glasnem aplavzu in vzklikih navijačev je domači šampion še enkrat dokazal, kako močno vez ohranja z okoljem, v katerem se je začela njegova športna pot.

Magnifico poskrbel za glasbeni vrhunec večera

Vendar se petkov spektakel s tem še ni končal, oder je prevzel Magnifico, ki je s svojimi največjimi uspešnicami poskrbel za zabavo dolgo v noč. Za letošnji božič namreč v ljubljanskih Stožicah pripravlja Magnifico Superstar, glasbeno-plesni spektakel oziroma božični mjuzikl, v katerem bo svoje največje uspešnice povezal z gledališkimi elementi, plesom, orkestrom... Tudi nastop v Komendi je tako ponudil vpogled v energijo, ki jo Magnifico napoveduje za decembrski spektakel. Pred koncertom smo se z njim pogovarjali o kolesarstvu, športu in fenomenu Tadeja Pogačarja, beseda pa je nanesla tudi na priprave na novi projekt. Razkril nam je nekaj podrobnosti o koncertu, ki bo v Stožicah združil glasbo, ples in odrsko pripoved ter obiskovalcem ponudil drugačno koncertno izkušnjo. Delček pogovora in utrinke s petkovega dogajanja si lahko ogledate na naših družbenih omrežjih:

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