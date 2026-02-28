Naraščajoče temperature resno ogrožajo zdravje kolesarjev, opozarja nova analiza

Vročinski valovi postajajo resna grožnja za največjo kolesarsko dirko

Kot navaja Euronews, številni največji evropski športni dogodki potekajo v poletnih mesecih, vendar podnebne spremembe postopoma spreminjajo pogoje, v katerih tekmujejo vrhunski športniki. Nova znanstvena analiza opozarja, da naraščajoče temperature vse bolj ogrožajo zdravje udeležencev, pri čemer je Dirka po Franciji eden najbolj izpostavljenih primerov.

Raziskovalci so preučili podnebne podatke, povezane z več kot petdesetimi izvedbami dirke, in ugotovili, da se tveganje za toplotni stres pri kolesarjih iz leta v leto povečuje. Največ epizod izrazite vročine je bilo zabeleženih v zadnjem desetletju, kar potrjuje jasen trend naraščanja ekstremnih temperatur. Dirka po Franciji, ki poteka od leta 1903 in je bila prekinjena le med obema svetovnima vojnama, velja za najzahtevnejšo in najprestižnejšo kolesarsko preizkušnjo na svetu. Kolesarji v 23 dneh premagajo približno 3.300 do 3.500 kilometrov in se soočajo z 21 etapami raznolikih terenov, tradicionalni zaključek pa poteka na pariški aveniji Champs-Élysées.

icon-expand Vročinski pragovi so vse pogosteje preseženi. FOTO: Adobe Stock

Vročinski pragovi so vse pogosteje preseženi

Kot navaja Euronews, dirka do zdaj sicer še ni potekala v razmerah, ki bi predstavljale absolutno najvišjo stopnjo tveganja, vendar je bila večkrat nevarno blizu. V nekaterih primerih je odločala zgolj desetinka stopinje ali nekaj dni razlike.

Raziskovalka Ivana Cvijanović z Nacionalnega raziskovalnega inštituta za trajnostni razvoj je poudarila, da je Pariz v juliju že petkrat presegel prag visokega tveganja zaradi vročine, štirikrat po letu 2014. Dodala je, da so številna druga mesta v istem obdobju doživela ekstremno vroče dni, ki pa se niso časovno prekrivali z etapami dirke. Po njenem mnenju je dirka imela doslej veliko sreče, vendar se bo ob vse pogostejših vročinskih valovih prej ali slej soočila z dnevom, ki bo resno preizkusil obstoječe varnostne protokole.

Najbolj izpostavljene francoske regije

Analiza, objavljena v reviji Scientific Reports, je zajela obdobje med letoma 1974 in 2023. Kot piše Euronews, so se najbolj nevarne vrednosti toplotnega stresa pokazale v jugozahodnih in jugovzhodnih delih Francije, predvsem v okolici mest Toulouse, Pau, Bordeaux, Nîmes in Perpignan.

Raziskovalci opozarjajo, da tudi Pariz in Lyon vse pogosteje presegata prag, ki ju uvršča med visoko tvegana območja. Desislava Petrova z Inštituta za globalno zdravje v Barceloni je poudarila, da je pri načrtovanju etap v teh regijah potrebna posebna previdnost.

icon-expand Kolesarja FOTO: Shutterstock

Jutranje ure so varnejše

Kot navaja Euronews, je analiza pokazala, da so jutranje ure najmanj obremenjujoče, medtem ko se visoke temperature pogosto ohranjajo pozno v popoldne. To nakazuje, da bi lahko prilagoditev urnikov in tras pomembno prispevala k večji varnosti športnikov.

Podnebne spremembe kot širši športni izziv

Podnebne spremembe povzročajo vse bolj nepredvidljive vremenske vzorce, kar ima številne posledice za šport. Regije srednje in južne Evrope so med letoma 2010 in 2024 doživele približno desetkrat več ekstremnih vročinskih dni kot med letoma 1961 in 1990. Pred olimpijskimi igrami v Parizu leta 2024 je Nasa poročala, da se je povprečna temperatura v mestu v zadnjem stoletju dvignila za 3,1 stopinje Celzija.

Vpliv na zdravje športnikov

Visoke temperature lahko močno obremenijo telo, še posebej pri športnih dogodkih, kjer so udeleženci izpostavljeni dolgotrajnemu naporu. Kot navaja Euronews, so pretekle raziskave pokazale jasno povezavo med višjo temperaturo zraka in številom tekačev, ki med polmaratoni doživijo kolaps zaradi izčrpanosti ali toplotnega udara.

icon-expand Visoke temperature lahko močno obremenijo telo. FOTO: Shutterstock

Čeprav imajo organizatorji večine športnih dogodkov vzpostavljene varnostne protokole, nova analiza poudarja, da bo treba razmisliti o spremembah pri načrtovanju terminov in potekov tekmovanj – še posebej pri elitnih športih, kjer so telesne obremenitve izjemne.

Potreba po dodatnih podatkih

Raziskovalci opozarjajo, da je za celovito razumevanje vpliva ekstremnih temperatur na telo potrebnih več podatkov. James Begg je izpostavil, da bi za natančnejšo oceno ranljivosti posameznih športov potrebovali anonimizirane fiziološke podatke športnikov, ki bi omogočili bolj poglobljeno analizo. Vse pogostejši vročinski valovi jasno kažejo, da bo prihodnost poletnih športnih dogodkov zahtevala prilagoditve, če želimo zagotoviti varnost športnikov, ki svoje telo potiskajo do skrajnih meja.

