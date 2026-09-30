Mislite, da veste vse o kolesarstvu? Preizkusite svoje znanje

Toda priljubljenost kolesarstva ni zanimiva le zaradi zmag. V ozadju velikih uspehov se skrivajo lekcije, ki jih lahko uporabimo tudi v vsakdanjem življenju. Obenem pa prav kolesarstvo vedno znova dokazuje, da napovedovanje zmagovalca še zdaleč ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled.

Zakaj je kolesarstvo osvojilo Slovenijo?

Slovenci smo bili vedno športni narod, a v zadnjih letih je kolesarstvo doživelo pravi razcvet. Velike dirke spremljajo milijoni gledalcev po svetu, slovenski navijači pa ob najpomembnejših etapah pogosto prilagajajo celo svoj dnevni urnik. Eden od razlogov je seveda izjemna generacija slovenskih kolesarjev, ki je dokazala, da se lahko tudi majhna država enakovredno kosa z največjimi športnimi velesilami. A kolesarstvo privlači še zaradi nečesa drugega. Gre za šport, v katerem nikoli ne odloča zgolj posameznik. Čeprav na koncu v ospredju vidimo enega zmagovalca, je njegov uspeh skoraj vedno rezultat dela celotne ekipe. Pomočniki pripravljajo teren za napade, skrbijo za tempo in varujejo kapetana pred vetrom. Brez njih največje zmage pogosto sploh ne bi bile mogoče. Prav zato mnogi kolesarstvo opisujejo kot popoln preplet individualne odličnosti in ekipnega dela.

icon-expand Kolesarstvo nas navdušuje zaradi zmag, a hkrati zaradi zgodb, ekipnega duha in nepredvidljivih preobratov. FOTO: Arhiv naročnika

Kaj se lahko od najboljših naučimo tudi sami?

Ko poslušamo intervjuje vrhunskih športnikov, pogosto ugotovimo, da uspeha ne pripisujejo talentu, temveč navadam. Najboljši športniki imajo jasno zastavljene cilje, sledijo načrtu in vztrajajo tudi takrat, ko rezultati ne pridejo takoj. Disciplina ni nekaj, kar uporabijo le na dan tekmovanja, ampak način življenja. Podobno velja za osredotočenost. Vrhunski športniki energijo usmerjajo v stvari, na katere lahko vplivajo. Namesto da bi se ukvarjali z okoliščinami, vreme ali konkurenco, pozornost namenijo pripravi in izvedbi. Še ena pomembna lekcija pa je pomen ekipe. Ne glede na to, kako izjemen je posameznik, za njim vedno stoji mreža ljudi, ki prispeva k uspehu. Trenerji, strokovno osebje, družina, sponzorji in podporniki so pogosto nevidni, a nepogrešljivi del zgodbe.

Ko vsak člen prispeva k uspehu

Vrhunski šport redko nastane sam od sebe. Za vsakim uspehom stojijo predanost, sodelovanje in skupni cilj. Prav zato ni presenetljivo, da vse več podjetij v športu prepoznava vrednote, s katerimi se lahko poistovetijo tudi sama. Med njimi je tudi Oasis.net , podjetje na področju naprednih tehnologij in novi sponzor Kolesarske zveze Slovenije. Sodelovanje temelji na podobnem delovanju tehnologije in kolesarstva, pri obeh namreč uspehi niso delo enega člena, temveč celotne skupnosti. Čeprav je na koncu pri kolesarstvu v ospredju zmagovalec, za njegovim uspehom stojijo pomočniki, trenerji in številni drugi člani ekipe. Podobno je tudi v svetu tehnologije, kjer je moč sistema odvisna od vsakega posameznega člena verige. Sodelovanje prihaja v času, ko slovenske navijače čaka novo Evropsko prvenstvo. Prav tudi za to dirko lahko navijači na posebni strani Oasis oddajo svoje napovedi zmagovalcev in preverijo, kako dobro poznajo kolesarstvo.

icon-expand Oasis.net je novi sponzor Kolesarske zveze Slovenije. FOTO: Arhiv naročnika

V času evropskega prvenstva pa obiščite tudi njihovi stojnici na Kongresnem trgu v Ljubljani in v Šenčurju, kjer boste lahko bližje spoznali Oasis.net. Prav tako pa si boste lahko ustvarili karikaturo, ki jo bo v živo s pomočjo umetne inteligence skicirala robotska roka ali pa si z energijo, pridelano na kolesu, zmešali svoj smoothie. Čakajo vas tudi praktične nagrade.

Mislite, da bi znali napovedati zmagovalca?

Skoraj vsak navijač ima pred veliko dirko svojega favorita. A prav tu večina naredi najpogostejšo napako. Ljudje pogosto stavimo na najbolj znano ime ali na tekmovalca, ki je nazadnje zmagal. Strokovnjaki pa vedo, da je slika precej bolj kompleksna. Pri napovedovanju rezultatov namreč upoštevajo trenutno formo, konfiguracijo trase, vremenske razmere, zdravstveno stanje tekmovalca, taktiko ekip in celo razplet prejšnjih etap. Favorit je lahko na papirju najmočnejši, a mu že ena sama napaka, slab dan ali odlično pripravljena taktika konkurence prepreči zmago. Prav ta nepredvidljivost je eden od razlogov, da je spremljanje kolesarstva tako privlačno. Do zadnjih kilometrov pogosto ni mogoče z gotovostjo vedeti, kdo bo stopil na najvišjo stopničko. Za vse, ki radi preizkušajo svoje športno znanje, je zato zanimiva tudi nagradna igra na strani Oasis, kjer lahko obiskovalci oddajo svoje napovedi zmagovalcev prihajajočih velikih kolesarskih dirk in evropskega prvenstva ter se potegujejo za različne nagrade, med njimi tudi cestno kolo Canyon Endurace in podpisan reprezentančni dres.

icon-expand Na spletni strani Oasis lahko sodelujete tudi v nagradni igri in se potegujete za različne nagrade. FOTO: Arhiv naročnika

Bi vi napovedali zmagovalca?

Kolesarstvo nas navdušuje zaradi zmag, a hkrati zaradi zgodb, ekipnega duha in nepredvidljivih preobratov. Uči nas, da vrhunski rezultati niso posledica enega velikega trenutka, temveč številnih pravilnih odločitev, discipline in sodelovanja. Morda prav zato ostaja eden najbolj priljubljenih športov pri nas.