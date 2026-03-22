Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Nakup kolesa
Kolesarstvo

Na to morate biti pozorni pri nakupu novega kolesa

22. 03. 2026 04.00
0

Ne glede na to, ali ste izkušen kolesar ali začetnik, iskanje popolnega kolesa vključuje upoštevanje različnih dejavnikov, kot so slog vožnje, proračun in posebne potrebe.

Šport
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Kako torej v devetih korakih izbrati dobro kolo?

Določite svoj stil vožnje

Prvi korak pri izbiri dobrega kolesa je določitev vašega primarnega sloga vožnje. Različna kolesa so zasnovana za posebne namene:

 

  • - cestna kolesa – idealna za vožnjo po cesti, dolge vožnje in hitre vožnje; ta kolesa imajo lahke okvirje, ozke pnevmatike in spuščeno krmilo.
  • - gorska kolesa – narejena za brezpotja, grobe terene in gorska območja; imajo trdne okvirje, široke pnevmatike in sisteme vzmetenj.
  • - hibridna kolesa – mešanica cestnih in gorskih koles, primerna za vožnjo v službo, prosto vožnjo in lahka brezpotja; nudijo udoben pokončni položaj.
  • - potovalna kolesa – zasnovana za dolga potovanja s težkimi obremenitvami; imajo robustne okvirje, več pritrdilnih točk za stojala in trpežne pnevmatike.
  • - električna kolesa – opremljena z motorjem za pomoč pri vrtenju pedal; kot nalašč za prevoz na delo in zmanjšanje fizičnega napora.

 

Ugotovite, koliko ste pripravljeni vložiti

Kolesa so v širokem cenovnem razponu, od nekaj sto do nekaj tisoč evrov. Raziskovanje ponudbe na trgu in cen pomaga zožiti vaše možnosti in zagotavlja, da dobite najboljšo kakovost za vložen denar. Ne pozabite, da je višja cena pogosto povezana z boljšimi komponentami in vzdržljivostjo. Tukaj je nekaj splošnih cenovnih razredov:

  • začetna raven: 280–920 evrov
  • srednja raven: 920–2.800 evrov
  • visoka raven: 2.800 evrov in več.
  •  
Nakup električnega kolesa ali Vse kar moratev vedeti o e-kolesih
Preberi še
Nakup električnega kolesa ali Vse kar moratev vedeti o e-kolesih

Upoštevajte material okvirja

Okvir je hrbtenica vašega kolesa, uporabljeni material pa vpliva na težo, vzdržljivost in kakovost vožnje. Pogosti materiali okvirjev so:

  • - aluminij – lahek, cenovno dostopen in odporen proti koroziji, vendar je lahko manj udoben na slabih cestah,
  • - jeklo – močno in vzdržljivo, omogoča gladko vožnjo; vendar je težje in nagnjeno k rjavenju,
  • - ogljikova vlakna – izjemno lahka in zagotavljajo odlično kakovost vožnje; takšen okvir je dražji in lahko manj vzdržljiv, na primer pri gorskem kolesarjenju,
  • - titan – združuje najboljše lastnosti jekla in ogljikovih vlaken ter ponuja lahko, zmogljivo in udobno vožnjo; običajno je to najdražja možnost.
  •  

Ocenite sestavne dele kolesa

Komponente vključujejo zobnike, zavore in menjalnike. Visokokakovostne komponente zagotavljajo boljšo zmogljivost in dolgo življenjsko dobo. Priljubljene znamke komponent so Shimano, SRAM in Campagnolo.

Na kaj vse je treba biti pozoren pri nakupu kolesarske čelade?
Preberi še
Na kaj vse je treba biti pozoren pri nakupu kolesarske čelade?

Preizkusite različna kolesa

Testna vožnja je ključnega pomena za iskanje pravega kolesa. Obiščite lokalne trgovine s kolesi in preizkusite različne modele. Bodite pozorni na prileganje, udobje in vodljivost kolesa. Kolo, ki ustreza vaši telesni velikosti in slogu vožnje, bo veliko spremenilo vašo kolesarsko izkušnjo.

S kolesom po razglede, pridih višine in zime
Preberi še
S kolesom po razglede, pridih višine in zime

Preverite prileganje kolesa

Pravilno prileganje je ključ do udobja in učinkovitosti na kolesu. Prepričajte se, da velikost okvirja kolesa ustreza vaši višini in notranji strani vaše noge. Večina proizvajalcev ponuja tabele velikosti, ki vam pomagajo izbrati pravo velikost. Prilagoditev višine sedeža, položaja krmila in dolžine krmila lahko prav tako izboljša prileganje.

Nakup kolesa
Nakup kolesa FOTO: Dreamstime

Preberite ocene in prosite za priporočila

Raziskovanje mnenj in iskanje priporočil izkušenih kolesarjev lahko zagotovi dragocene vpoglede. Spletni forumi, kolesarska spletna mesta in skupine v družabnih medijih so odličen vir povratnih informacij o različnih modelih koles iz resničnega sveta.

Kako ekskluzivno do zakulisne izkušnje med dirko po Franciji? Kliknite tukaj
Preberi še
Kako ekskluzivno do zakulisne izkušnje med dirko po Franciji? Kliknite tukaj

Razmislite o prihodnjih nadgradnjah

Razmislite o možnostih nadgradnje komponent v prihodnosti. Nekatera osnovna kolesa imajo lahko omejitve pri nadgradnjah, medtem ko kolesa srednjega in višjega razreda pogosto nudijo večjo prilagodljivost. Vlaganje v kolo s potencialom nadgradnje je lahko donosna dolgoročna strategija.

Takšne zmage na Giru nismo videli vse od leta 1965
Preberi še
Takšne zmage na Giru nismo videli vse od leta 1965

Ocenite garancijo in poprodajno podporo

Dobra garancija in zanesljiva poprodajna podpora vam lahko dolgoročno prihranita denar in čas. Preverite garancijske pogoje za okvir in komponente ter izberite ugledno blagovno znamko z dobrimi storitvami za stranke.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Kolesarstvo

Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1576