'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?

Kaj je "bra doping"?

icon-expand Tour De France Femmes FOTO: Profimedia

Izraz "bra doping" se je pojavil v medijih kot opis domnevne uporabe dodatnega oblazinjenja v športnih nedrčkih ali pod kolesarskimi dresi. Ne gre za doping v klasičnem smislu, saj ne vključuje prepovedanih snovi ali zdravil, temveč za vprašanje, ali določena oprema pomeni nedovoljeno tehnično prednost. Po poročanju The Guardian in Cyclingnews so nekatere ekipe izrazile pomisleke, da bi lahko dodatno oblazinjenje spremenilo obliko prsnega koša in vplivalo na pretok zraka okoli telesa.

Zakaj bi oblazinjenje sploh pomagalo pri kolesarstvu?

Pri profesionalnem kolesarstvu, predvsem pri vožnji na čas, je aerodinamika izjemno pomembna. Tekmovalci pri visokih hitrostih velik del energije porabijo za premagovanje zračnega upora. Ideja tako imenovanega "chest fairinga" je, da bolj gladka oblika telesa zmanjša motnje v zračnem toku. Aerodinamični strokovnjaki pojasnjujejo, da lahko že majhne spremembe v položaju telesa ali opremi vplivajo na rezultat, saj o zmagovalcu na kronometru pogosto odločajo sekunde.

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UCI: oblačila ne smejo spreminjati oblike telesa

Pravila Mednarodne kolesarske zveze UCI določajo, da tekmovalna oprema ne sme vsebovati dodatkov, katerih namen je umetno spreminjanje telesne oblike ali izboljšanje aerodinamičnih lastnosti. Prav zaradi teh pravil so pred kronometrom na Dirki po Franciji za ženske uvedli dodatne preglede dresov in opreme. Komisarji UCI so preverjali, ali oblačila vsebujejo nedovoljene elemente.

icon-expand Tour De France Femmes FOTO: Profimedia

Pomembno je poudariti, da za zdaj ni bilo potrjeno, da bi katera od tekmovalk dejansko uporabljala prepovedane dodatke. Govor je predvsem o sumih, opozorilih ekip in preverjanju skladnosti opreme s pravili. Polemika se je razvila po tem, ko so nekateri opazovalci opazili razlike v videzu opreme tekmovalk med različnimi vrstami etap. Nekatere ekipe so zato zahtevale strožje nadzore, da bi bile razmere za vse enake.

Podobne zgodbe v kolesarstvu niso nove

Profesionalno kolesarstvo že dolgo išče mejo med dovoljeno inovacijo in nedovoljeno pomočjo. Ekipe vlagajo ogromno v aerodinamične drese, položaj telesa, materiale in tehnologijo, saj lahko majhne izboljšave prinesejo pomembno razliko. Prav zato UCI pogosto posodablja pravila glede opreme. Cilj je preprečiti, da bi finančno ali tehnološko močnejše ekipe pridobile prednost, ki ne izhaja iz sposobnosti športnika.

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