Kolesarjenje: 5 presenetljivih koristi za telo in um

Kolesarstvo
Legendarni dirkač formule 1, za katerega verjetno še niste slišali
Visoki obrati

Izvedel je, da je njegova sestra v resnici njegova mama
Novice

Tako je Sofia Vergara izgledala na začetku svoje kariere
Film/tv

Ogrevalne naprave in požarna varnost: stvari, ki jih jeseni pozabljamo preveriti
Novice
OGLAS

18-letna Slovenka postala svetovna prvakinja
Šport

18-letna Slovenka postala svetovna prvakinja

Maruša Tereza Šerkezi je nova svetovna prvakinja med mladinkami v olimpijskem krosu!
Pogačar spet na dirki: 'Vsekakor gremo na zmago'
Kolesarstvo

Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, se bo po dobrem mesecu in pol premora spet vrnil na dirke.
Bliža se nepozaben vikend v Kranju: Tega res ne smete zamuditi
Novice

Če iščete razlog, da ta vikend preživite aktivno, navdihujoče in v dobri družbi – Kranj je pravi naslov!
Kolesarjenje: Zakaj je ta šport odličen za vaše zdravje?
Šport

Spodaj lahko izveste, kakšne koristi prinaša kolesarjenje tako za vaše fizično kot mentalno zdravje, katere ključne varnostne napotke je pametno upoštevati in zakaj bi morali vsi kolesarski navdušenci 6. ter 7. septembra v Kranj.
Robert Korošec: 'Na cesti se počutim kot doma'
Intervju

Igralec Robert Korošec je v zadnjih letih poleg igralskih projektov vse več časa posvetil kolesarstvu. Pred prihajajočo dirko L'Étape Slovenia smo se z njim pogovarjali o tem, kako se je sploh začela njegova ljubezen do pedaliranja, zakaj ga ta šport tako pritegne in kako se pripravlja na nove izzive.
Pogačar bo izpustil dirko po Španiji
Kolesarstvo

Ekipa UAE Emirates je razkrila svojo zasedbo za Vuelto, ki se bo začela 23. avgusta v Torinu, na seznamu pa ni Tadeja Pogačarja. Zakaj? Preverite v nadaljevanju.
Roglič: 'Česa takšnega si v Sloveniji nismo mogli niti predstavljati'
Kolesarstvo

Letošnja dirka po Franciji se bo zapisala v zgodovino slovenskega športa – kar štirje slovenski kolesarji so uspešno prečkali ciljno črto na Elizejskih poljanah.
Dekle Tadeja Pogačarja: "Počutim se blagoslovljeno"
Kolesarstvo

Novica o podpori, ki jo je Urška Žigart izkazala Tadeju Pogačarju, odmeva v svetu kolesarstva. Z ganljivim zapisom in fotografijami je razkrila delček njunega zasebnega življenja.
L'Etape Slovenia: Doživite atmosfero Tour de France v Kranju!
Kolesarstvo

Kranj bo 7. septembra 2025 znova v središču kolesarskega dogajanja – že četrtič bo namreč gostil prestižno rekreativno preizkušnjo L'Etape Slovenia by Tour de France, ki rekreativnim kolesarjem ponuja edinstveno priložnost, da okusijo čar legendarne francoske dirke. Prijave so že v polnem teku, dirko pa bomo letos lahko prvič spremljali v živo na POP TV!
Tour de France: Tatovi eni od ekip ukradli 11 koles!
Kolesarstvo

Kolesa so bila ukradena iz tovornjaka, parkiranega približno 150 metrov od hotela v Bonduesu, poleg letališča Lille, kjer je bila ekipa nastanjena.
Video: Kolesar se je zabil v parkiran avto
Varni v prometu

Samo za trenutek je izgubil pozornost in že je obležal na tleh.
Zakaj bi morali vsak dan v službo s kolesom?
Fit

Ste vedeli, da vas kolesarjenje lahko popelje do boljšega zdravja, počutja in telesne pripravljenosti? Preverite, katere mišice lahko okrepite in koliko kalorij lahko porabite, še preden začnete svoj delavnik.
