Visoki obrati
Legendarni dirkač formule 1, za katerega verjetno še niste slišali
Novice
Izvedel je, da je njegova sestra v resnici njegova mama
Film/tv
Tako je Sofia Vergara izgledala na začetku svoje kariere
Novice
Ogrevalne naprave in požarna varnost: stvari, ki jih jeseni pozabljamo preveriti
Šport
18-letna Slovenka postala svetovna prvakinjaMaruša Tereza Šerkezi je nova svetovna prvakinja med mladinkami v olimpijskem krosu!
Kolesarstvo
Pogačar spet na dirki: 'Vsekakor gremo na zmago'Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, se bo po dobrem mesecu in pol premora spet vrnil na dirke.
Novice
Bliža se nepozaben vikend v Kranju: Tega res ne smete zamuditiČe iščete razlog, da ta vikend preživite aktivno, navdihujoče in v dobri družbi – Kranj je pravi naslov!
Šport
Kolesarjenje: Zakaj je ta šport odličen za vaše zdravje?Spodaj lahko izveste, kakšne koristi prinaša kolesarjenje tako za vaše fizično kot mentalno zdravje, katere ključne varnostne napotke je pametno upoštevati in zakaj bi morali vsi kolesarski navdušenci 6. ter 7. septembra v Kranj.
Intervju
Robert Korošec: 'Na cesti se počutim kot doma'Igralec Robert Korošec je v zadnjih letih poleg igralskih projektov vse več časa posvetil kolesarstvu. Pred prihajajočo dirko L'Étape Slovenia smo se z njim pogovarjali o tem, kako se je sploh začela njegova ljubezen do pedaliranja, zakaj ga ta šport tako pritegne in kako se pripravlja na nove izzive.
Kolesarstvo
Pogačar bo izpustil dirko po ŠpanijiEkipa UAE Emirates je razkrila svojo zasedbo za Vuelto, ki se bo začela 23. avgusta v Torinu, na seznamu pa ni Tadeja Pogačarja. Zakaj? Preverite v nadaljevanju.
Kolesarstvo
Roglič: 'Česa takšnega si v Sloveniji nismo mogli niti predstavljati'Letošnja dirka po Franciji se bo zapisala v zgodovino slovenskega športa – kar štirje slovenski kolesarji so uspešno prečkali ciljno črto na Elizejskih poljanah.
Kolesarstvo
Dekle Tadeja Pogačarja: "Počutim se blagoslovljeno"Novica o podpori, ki jo je Urška Žigart izkazala Tadeju Pogačarju, odmeva v svetu kolesarstva. Z ganljivim zapisom in fotografijami je razkrila delček njunega zasebnega življenja.
Kolesarstvo
L'Etape Slovenia: Doživite atmosfero Tour de France v Kranju!Kranj bo 7. septembra 2025 znova v središču kolesarskega dogajanja – že četrtič bo namreč gostil prestižno rekreativno preizkušnjo L'Etape Slovenia by Tour de France, ki rekreativnim kolesarjem ponuja edinstveno priložnost, da okusijo čar legendarne francoske dirke. Prijave so že v polnem teku, dirko pa bomo letos lahko prvič spremljali v živo na POP TV!
Kolesarstvo
Tour de France: Tatovi eni od ekip ukradli 11 koles!Kolesa so bila ukradena iz tovornjaka, parkiranega približno 150 metrov od hotela v Bonduesu, poleg letališča Lille, kjer je bila ekipa nastanjena.
Varni v prometu
Video: Kolesar se je zabil v parkiran avtoSamo za trenutek je izgubil pozornost in že je obležal na tleh.
