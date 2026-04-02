Frajerji Formule 1: kdo danes izstopa na stezi in zunaj nje

Ključni favoriti sezone 2026

Max Verstappen (Red Bull) Mnogi strokovnjaki in navijači ga trenutno vidijo kot najboljšega aktivnega dirkača v Formuli 1, saj je znan po izjemni dirkaški spretnosti, doslednem doseganju rezultatov in številnih zmagah v preteklih sezonah. To potrjujejo analize dirkačev iz lanske sezone, kjer je bil razglašen za najboljšega dirkača 2025, kljub tesni borbi z Landom Norrisom, kot navaja Formula1.com. Kimi Antonelli (Mercedes) Italijanski mladinec je eden od najbolj obetavnih talentov sezone 2026, saj je hitro prevzel vodilno mesto v prvih dirkah in postal najmlajši dirkač z zmago v sezoni, kar ga postavlja med najbolj obetavne tekmece, piše Reuters. Lewis Hamilton (Ferrari) Legendarni sedemkratni svetovni prvak je v letu 2026 doživel okrepitev forme po težavnih preteklih sezonah. Po zmagi na dirki in dobrih rezultatih je visoko ocenjen v medijih in je prepoznan kot izkušeni prvak, ki se lahko še vedno bori za vrh.

Formula 1 kot svet bogastva in zvezdništva

Formula 1 je postala nekaj več kot le dirkaška serija; je sinonim globalnega bogastva in medijskih zgodb, ki se raztezajo zunaj asfalta. Od milijonov, ki jih dirkači prejemajo samo za sodelovanje, do prestižnih blagovnih znamk, ki jih podpirajo, je ta šport poln fascinantnih zgodb o uspehu in življenjskem slogu.

Plače dirkačev Formule 1 v sezoni 2026

V sezoni 2026 ostajajo plačne razlike med dirkači velike, pri čemer najbolj uveljavljena imena zaslužijo milijone in milijone evrov letno. Najbolj plačan dirkač je po poročanju analitikov Max Verstappen, ki naj bi prejel več kot sedemdeset milijonov evrov kot osnovno plačo za leto 2026, kar ga postavlja na vrh plačne lestvice, poroča NBCMiami. Drugi dirkač, ki zasluži največ, je Lewis Hamilton, ki se je za leto 2026 preselil k Ferrariju in naj bi njegova letna plača znašala več kot šestdeset milijonov evrov. Za njima sledita Charles Leclerc in George Russell, oba s plačo okoli štiriintrideset milijonov evrov, ter Lando Norris z nekaj več kot trideset milijoni evrov. Ti podatki vključujejo samo osnovne plače, brez dodatnih bonusov, so zapisali pri RacingNews365.

Kdo so manj plačani dirkači?

Na drugi strani lestvice so tudi dirkači z bistveno nižjimi prihodki. Nekateri novi ali manj izkušeni vozniki prejemajo znatno manj kot njihovi kolegi na vrhu. Štiri osebe, vključno z Arvidom Lindbladom in Francom Colapintom, naj bi prejemale okoli pol milijona do enega milijona evrov na leto. Ostali, kot sta Oliver Bearman in Liam Lawson, naj bi prejeli približno en milijon evrov, kar je tipično za začetnike v elitni avtomobilistični seriji, pa poročajo pri FormulaOneHistory.

Kaj vpliva na zaslužke v Formuli 1?

Osnovna plača in rezultati Osnovna plača je opredeljena v pogodbah, ki jih dirkači sklenejo s svojimi ekipami, in je pogosto povezana z njihovimi izkušnjami, rezultati ter komercialno vrednostjo. Bolj izkušeni in uspešni vozniki, kot sta Verstappen in Hamilton, lahko zahtevajo višje pogodbe zaradi njihove globalne prepoznavnosti in sposobnosti pritegovanja sponzorjev. Bonusi in sponzorstva Poleg plače dirkači pogosto prejemajo bonuse za dosežke, kot so zmage, točke na lestvici in končni položaji na prvenstvu. Poleg tega lahko dodaten dohodek ustvarijo s sponzorskimi pogodbami, oglaševalskimi akcijami ali lastnimi blagovnimi znamkami, kar je tipično za najbolj prepoznavne obraze športnega sveta.