Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?

Kelly Piquet ni le ime iz sveta Formule 1, temveč samostojna podjetnica z mednarodno izobrazbo, kariero v modi in močno družinsko identiteto. Združuje glamur dirkaškega sveta z realnostjo materinstva in zasebnega življenja – kombinacijo, ki jo mnogi moški cenijo kot ravnotežje med ambicijo, eleganco in toplino. Fatalna lepotica se je rodila 7. decembra 1988 v nemškem mestu Homburg kot hči Nelsona Piqueta, trikratnega svetovnega prvaka formule 1, in nizozemske manekenke Sylvie Tamsme. Družinsko življenje ji je že v mladosti omogočilo stik s športom in mednarodnimi dogodki. Po otroštvu na jugu Francije se je kasneje preselila v Brazilijo, kjer je nadaljevala tudi s svojim izobraževanjem.

icon-expand Očarljiva izbranka Maxa Vestappna je bila eden prepoznavnejših obrazov v svetu mode. FOTO: Profimedia

Študirala je mednarodne odnose v New Yorku, nato pa je svojo pozornost usmerila v svet mode in komunikacije. Delala je v sektorju mode kot asistentka stilistke ter v PR vlogah za velike blagovne znamke in medijske hiše, med drugim za Vogue Latin America in druge projekte. To je bila odskočna deska, ki ji je odprla vrata v svet modelinga in vplivneškega dela. Kot model je sodelovala z različnimi znamkami in nastopala na modnih dogodkih, obenem pa se je uveljavila tudi kot blogerka in kolumnistka. Formulo 1 nosi v krvi: njen oče je legenda tega športa, brat Nelson Piquet Jr. je bil prav tako dirkač. Sama pa je sodelovala tudi v komunikacijskih in PR vlogah v okviru Formule E – serije električnih dirk, ki je povezana s svetom motošporta.

icon-expand Kelly in Max sta skupaj že od leta 2020. FOTO: Profimedia

Njena zasebna vez s trenutno enim največjih imen formule 1, Maxom Verstappnom, se je začela leta 2020, ko sta postala par, leta 2021 pa sta svojo zvezo potrdila tudi na družbenih omrežjih. Od takrat je pogosto videna kot njegova najbližja spremljevalka na dirkah in drugih dogodkih. Kelly je mati dveh deklic, hčerke Penelope, ki jo ima iz prejšnje zveze s F1 dirkačem Daniilom Kvyatom in hčerke Lily, ki jo ima skupaj z Maxom. Par je ob rojstvu deklice preteklo leto novico delil na družbenih omrežjih z ganljivim sporočilom: "Dobrodošla na svetu, ljubka Lily. Naša srca so polnejša kot kadarkoli – ti si naš največji dar." Čeprav je pogosto v središču zaradi zveze z Verstappnom, je tudi sama izjemno uspešna. Govori namreč več jezikov, je uveljavljena v svetu mode in komunikacije, hkrati pa skrbi za stabilno in ljubeče domače okolje, kar je tudi Max večkrat poudaril.