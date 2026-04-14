Jannik Sinner je v finalu Monte Carla ugnal Carlosa Alcaraza
Šport

Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa

B.R.
14. 04. 2026 02.42
Jannik Sinner je po zmagi na teniškem mastersu v Monte Carlu nad Carlosom Alcarazom znova na prvem mestu svetovne lestvice ATP. Kako pa je športnik postal številka ena sveta?

Jannik Sinner je danes eno največjih imen svetovnega tenisa in simbol nove generacije igralcev, ki združujejo disciplino, mirnost in izjemno delovno etiko. Njegova pot do vrha ni bila običajna, saj je iz otroštva v italijanskih Alpah, kjer je treniral smučanje, presedlal na tenis in se v nekaj letih povzpel med najboljše na svetu. Po poročanju ATP Tour in BBC Sport velja za enega najbolj stabilnih in mentalno zrelih športnikov svoje generacije.

Jannik Sinner je v finalu Monte Carla ugnal Carlosa Alcaraza FOTO: Profimedia

Od smučarskega talenta do teniških igrišč

Jannik Sinner je odraščal v kraju San Candido v Južni Tirolski, kjer je bil sprva izjemno uspešen smučar. Spadal je med najboljše mlade smučarje v Italiji, preden se je pri približno trinajstih letih odločil za popoln prehod na tenis.

Po podatkih ESPN je bil prehod logičen zaradi njegove izjemne koordinacije, discipline in občutka za gibanje, ki so se še bolje izražali na teniškem igrišču kot na snegu. Ta odločitev je bila ključna prelomnica, ki je postavila temelje za njegovo profesionalno kariero.

Hiter vzpon med profesionalce

Njegov napredek v tenisu je bil izjemno hiter. Po poročanju ATP Tour je že kot najstnik začel osvajati turnirje serije Challenger, kar je redkost v modernem profesionalnem športu.

Preboj med elito se je zgodil leta 2019, ko je mladi Italijan začel redno premagovati uveljavljene igralce na turneji ATP. Reuters v športnih analizah poudarja, da gre za enega najhitrejših vzponov v sodobni teniški zgodovini.

Njegov pristop k treningu je izjemno profesionalen. FOTO: AP

Uspehi na grand slamih in vrh svetovnega tenisa

Leto 2024 je bilo prelomno. Osvojil je Australian Open, kar je bil njegov prvi naslov za grand slam in dokaz, da lahko tekmuje na najvišji ravni. Kasneje je sledila še zmaga na US Open 2024, kjer je z izjemno mirnostjo, natančnostjo in taktično zrelostjo potrdil status svetovne elite. S temi uspehi je športnik dosegel tudi vrh lestvice ATP in postal številka ena sveta.

Trenerska ekipa in disciplina

Športnik je znan po svoji skromnosti, zadržanosti in mirnem značaju. FOTO: AP

Tenisača trenutno vodita Simone Vagnozzi in izkušeni trener Darren Cahill, ki sta po poročanju ATP Tour ključna za njegov taktični razvoj in stabilnost.

Njegov pristop k treningu je izjemno profesionalen. Kot poudarjajo analitiki, na igrišču deluje zelo mirno, brez večjih čustvenih izbruhov, kar mu omogoča stalno visoko raven igre tudi v najtežjih trenutkih.

Osebnost, anekdote in pogled na življenje

Športnik je znan po svoji skromnosti, zadržanosti in mirnem značaju. Kot poroča Reuters, se redko izpostavlja zunaj igrišč in ostaja popolnoma osredotočen na tenis.

Njegov odnos do kariere je močno povezan z družino. V enem izmed intervjujev je teniški zvezdnik tako poudaril: "Želim si, da bi vsi imeli takšne starše, kot sem jih imel jaz, saj so mi vedno dovolili, da sem se odločal sam."

Vpliv na sodobni tenis

Danes velja za enega ključnih obrazov nove generacije tenisačev. Po analizah predstavlja športnika, ki združuje hitrost, natančnost in mentalno stabilnost, kar ga postavlja na sam vrh svetovnega tenisa. Njegova kariera se še razvija, vendar že zdaj velja za eno najpomembnejših zgodb sodobnega športa.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
