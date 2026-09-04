Neverjetno, če ni Roglič, Pogačar, Mohorič ... je pa Omrzel

Jakob Omrzel je na Calar Altu pokazal izjemno moč

Etapa Dirke po Španiji je 3. septembra kolesarje popeljala od Vere do slovitega vzpona na Calar Alto. Na 166,6 kilometra dolgi trasi je bilo kar 4.568 metrov vzpona, cilj pa je bil postavljen na 2.153 metrih nadmorske višine. Uradna spletna stran Dirke po Španiji je Calar Alto označila za najvišje postavljen cilj letošnje dirke. V tako zahtevnem okolju je svoj veliki trenutek dočakal Jakob Omrzel. Kolesar ekipe Bahrain Victorious je bil del številčne ubežne skupine, v kateri sta bila tudi njegova moštvena kolega Santiago Buitrago in Pello Bilbao. Ko se je na zadnjem vzponu skupina začela drobiti, je Omrzel napadel in približno 12 kilometrov pred ciljem ostal sam. Od tam naprej je sledila predstava brez popuščanja. Omrzel je ohranil prednost in Calar Alto dosegel kot samostojni zmagovalec. Urko Berrade iz ekipe Equipo Kern Pharma je zaostal 1 minuto in 56 sekund, tretji Santiago Buitrago pa 2 minuti in 13 sekund. Podatke o rezultatih potrjujeta tako uradna stran Dirke po Španiji kot tudi ekipa Bahrain Victorious. "Še vedno ne morem verjeti, kaj mi je uspelo, počutim se zelo dobro in sploh ne čutim utrujenosti. Ne vem, kako je to mogoče, predvsem pa le uživam v trenutku", je dejal po zmagi na Vuelti.

icon-expand Jakob Omrzel FOTO: Profimedia

Pri 20 letih podrl rekord Tadeja Pogačarja

Zmaga ima posebno težo zaradi Omrzelove starosti. Rodil se je 21. marca 2006 v Novem mestu, zato je bil ob zmagi star 20 let, 5 mesecev in 13 dni. Prav ta podatek ga je zapisal v zgodovino. Po uradnih podatkih Dirke po Španiji je Omrzel postal najmlajši Slovenec, ki je kdaj zmagal na etapi ene od treh velikih etapnih dirk. Prejšnji slovenski rekord je držal Tadej Pogačar, ki je svojo prvo zmago na etapi velike etapne dirke dosegel na Dirki po Španiji leta 2019, ko je bil star 20 let, 11 mesecev in 10 dni. Omrzel je tako Pogačarjev mejnik popravil za več kot šest mesecev. Ob tem pa primerjava ni le slovenska posebnost.

Mlajši zmagovalec etape Grand Tour je bil nazadnje Celestino Prieto

Pri tem je pomembna natančnost. Omrzel ni najmlajši zmagovalec etape velike etapne dirke v zgodovini, saj je bil pred njim še mlajši španski kolesar Celestino Prieto. Kot navaja uradna spletna stran Dirke po Španiji, je Prieto leta 1981 dobil četrto etapo, star 20 let, 2 meseca in 27 dni. Omrzel je bil torej ob zmagi starejši od njega, vendar je postal najmlajši zmagovalec etape na kateri od velikih etapnih dirk po letu 1981. Cyclingnews je ob tem izpostavil še en zanimiv podatek: Omrzel je postal drugi najmlajši zmagovalec etape v zgodovini same Dirke po Španiji. Pred njim ostaja prav Prieto. To je podatek, ki zelo jasno pokaže, kako izjemen je bil nastop slovenskega kolesarja.

icon-expand Prva profesionalna zmaga in takoj uspeh na prvi veliki etapni dirki. FOTO: Profimedia

Prva profesionalna zmaga in takoj uspeh na prvi veliki etapni dirki

Za Omrzela je bila zmaga na Calar Altu še toliko pomembnejša, ker je bila to njegova prva profesionalna zmaga. Ekipa Bahrain Victorious je po etapi potrdila, da je dvajsetletnik do prvega profesionalnega uspeha prišel prav na svoji prvi veliki etapni dirki. Da njegov uspeh ni prišel povsem nepričakovano, je pokazal že prej v Dirki po Španiji. Na sedmi etapi je na vzponu Aramón Valdelinares končal na četrtem mestu. Ekipa Bahrain Victorious je takrat poudarila, da je bil Omrzel najmlajši udeleženec letošnje Dirke po Španiji in da je bila to njegova prva velika etapna dirka. Njegov razvoj je bil sicer izjemno hiter. Bahrain Victorious je že ob napovedi njegovega prestopa med profesionalce leta 2025 izpostavil zmago v skupnem seštevku dirke Giro Next Gen, zmago med mladimi ter naslov slovenskega državnega prvaka v cestni dirki. Še pred tem je leta 2024 zmagal na dirki Paris–Roubaix za mladince.

Omrzel po zmagi skočil na šesto mesto v skupnem seštevku

Zmaga na Calar Altu mu ni prinesla le prestižnega etapnega uspeha. Omrzel je v skupnem seštevku pridobil ogromno časa in se po 12. etapi povzpel na šesto mesto. Pred etapo je bil deseti, po izjemnem dnevu pa je za vodilnim Enricom Masom zaostajal 4 minute in 59 sekund. Mas je imel prav tako odličen dan, saj je z napadom na zadnjem vzponu povečal prednost pred Primožem Rogličem. Po podatkih Cyclingnews je Mas pred Rogličem po 12. etapi vodil za 1 minuto in 45 sekund, Félix Gall je bil tretji z zaostankom 2 minut in 6 sekund, Richard Carapaz pa četrti z zaostankom 3 minut in 53 sekund. Oscar Onley je zdrsnil na peto mesto, Omrzel pa je zasedel šesto. To pomeni, da mladi Slovenec po polovici oziroma drugi tretjini dirke ni več zgolj zanimiva zgodba ubežnikov. Njegov položaj v skupnem seštevku je postal resen del dogajanja na vrhu Dirke po Španiji.

icon-expand Jakob Omrzel FOTO: Profimedia

Bahrain Victorious je pripravil popoln napad

Omrzel do zgodovinske zmage ni prišel povsem sam. Bahrain Victorious je imel v ubežni skupini kar tri pomembne adute – Omrzela, Buitraga in Bilbaa. Pello Bilbao je pomagal nadzorovati dogajanje v ospredju, Buitrago pa je na vzponih zbiral točke za razvrstitev najboljših kolesarjev na gorskih ciljih. Ko je prišel čas za boj za etapno zmago, je bila v ospredju pot do uspeha odprta Omrzlu. Po poročanju ekipe Bahrain Victorious je Omrzel po etapi dejal, da je bil občutek skoraj kot pri igranju računalniške igre, saj je ekipa izvedla načrt, ki so ga pripravili pred etapo. Prav tako je poudaril, da ga sama statistika o starostnem rekordu ne opredeljuje in da mora še naprej trdo delati. Takšen odziv je precej poveden. Pri 20 letih je namreč že dosegel rezultat, zaradi katerega ga bo javnost neizogibno primerjala z največjimi imeni slovenskega kolesarstva, sam pa očitno želi ostati osredotočen predvsem na svoj razvoj.

Slovenija ima novo veliko kolesarsko ime

Slovensko cestno kolesarstvo ima v zadnjih letih dve izjemni imeni – Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Zdaj je na največjem svetovnem odru nase opozoril še Jakob Omrzel. Toda ena zmaga še ne pomeni, da lahko napovemo, da bo postal novi Pogačar ali novi Roglič. Takšne primerjave bi bile pri komaj 20-letnem kolesarju preuranjene. Bolj zanimivo je to, kar je pokazal na cesti: sposobnost preživetja na zahtevnih vzponih, napad v pravem trenutku, vzdrževanje prednosti in mirnost v zaključku svoje prve velike etapne dirke. Njegova dosedanja kariera daje za takšen optimizem dobro osnovo. Ekipa Bahrain Victorious je že pred njegovim prestopom med profesionalce opozarjala na njegov potencial, Omrzel pa je letos na domači Dirki po Sloveniji osvojil tretje mesto na kraljevski etapi in končal četrti v skupnem seštevku dirke leta 2025. Na letošnji Dirki po Španiji je nato najprej opozoril nase s četrtim mestom na sedmi etapi, zdaj pa storil še velik korak naprej. Na Calar Altu je zato dobil več kot samo eno etapo. Dobil je potrditev, da lahko pri 20 letih tekmuje in zmaguje med najboljšimi. Do konca Dirke po Španiji je še daleč, toda po tem, kar je pokazal na 12. etapi, je eno gotovo: ime Jakob Omrzel si bo v prihodnje vredno zapomniti.

icon-expand Jakob Omrzel FOTO: Profimedia