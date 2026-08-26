Seksi ragbistka obnorela moške: zaradi nje se učijo pravil ragbija

icon-expand Jaime Chapman FOTO: Profimedia

Jaime Chapman trenutno nastopa za Gold Coast Titans v avstralski ligi NRLW, kjer igra na položaju centra. Njena kariera se je začela v mladinskem sistemu Cronulla-Sutherland Sharks, v NRLW pa je debitirala leta 2020 pri St. George Illawarra Dragons. Pozneje je igrala tudi za Brisbane Broncos, preden se je leta 2023 pridružila Titansom. To potrjuje tudi njen uradni profil na spletni strani NRL.

Ni samo zvezdnica družbenih omrežij

Če je kdo Chapmanovo odkril šele zaradi fotografij na družbenih omrežjih, je njen športni življenjepis dober opomnik, da je za priljubljenostjo tudi precej resnega dela. 24-letna Avstralka je nastopala za New South Wales, Indigenous All Stars in avstralske Jillaroos. Za reprezentanco Avstralije je nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v ragbiju leta 2022. Pri New South Wales je debitirala leta 2023, v letošnji seriji državnega prvenstva pa je bila del ekipe, ki je dosegla zgodovinski "Bluewash" oziroma osvojila vse tri tekme proti Queenslandu. NRL je maja letos poročal, da je bila Chapmanova v tretji tekmi sicer v ospredju predvsem zaradi svoje hitrosti in prodornosti.

Na igrišču je zelo resna težava za tekmice

icon-expand Na igrišču je zelo resna težava za tekmice FOTO: Profimedia

Da njena priljubljenost ni zgolj posledica videza, precej dobro pokažejo tudi številke. Uradni podatki NRL ji za sezono 2026 pripisujejo sedem nastopov, pet zadetkov, štiri podaje za zadetek in 40 uspešnih prebojev skozi obrambo. V sedmih tekmah je pretekla skupno 1012 metrov. Še posebej je nase opozorila julija, ko je proti Canterbury-Bankstown Bulldogs dosegla kar štiri zadetke. NRL je takrat zapisal, da je šlo za njen prvi nastop s štirimi zadetki v karieri. Na tekmi je pretekla 184 metrov, dvakrat prebila obrambno linijo in zabeležila tudi sedem uspešnih prebojev skozi obrambo.

Zaradi nje se učijo tudi tisti, ki ragbija ne poznajo

Chapmanova ima tako precej več kot zgolj privlačen profil na družbenih omrežjih. Prav zaradi njene priljubljenosti pa je v zadnjem času dobila tudi novo skupino oboževalcev. Na spletu se pojavljajo številne šale o moških, ki naj bi zaradi nje nenadoma začeli spremljati ženski ragbi, preučevati razpored tekem in se učiti razlik med različicami tega športa. In pri tem jim očitno ni preostalo drugega, kot da se začnejo učiti. Kaj je center? Kaj pomeni preboj? Zakaj sodnik žvižga? In predvsem – kdaj je naslednja tekma? Chapmanova medtem nadaljuje svojo kariero. Gold Coast Titans so ji leta 2025 pogodbo podaljšali do konca leta 2027, klub pa jo je označil za eno svojih najpomembnejših igralk. Pred nekaj dnevi pa je dobila še eno priznanje. Titans so 20. avgusta objavili, da je bila Chapmanova tretjič zapored izbrana v ekipo leta NRLW za delo v skupnosti in je nominirana tudi za medaljo Veronica White.

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