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Amber Heard
Šport

21 kilometrov ni bilo edino, kar je pritegnilo poglede: Amber Heard v osupljivi formi

B.R.
06. 10. 2026 11.04
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Zvezdnica je pokazala nekoliko drugačno plat svojega življenja. Štiridesetletna igralka je v Španiji prvič pretekla polmaraton in 21 kilometrov premagala v manj kot uri in 40 minutah. Po prihodu v cilj je nasmejana pozirala z medaljo.

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Amber Heard pretekla svoj prvi polmaraton

Amber Heard je na Instagramu objavila fotografije s svojega prvega polmaratona, ki ga je pretekla v Donostii-San Sebastiánu v španski Baskiji. Razdaljo 21 kilometrov je premagala v 1 uri in 39 minutah.

"Prvi polmaraton, eskerrik asko Donosti!" je zapisala ob fotografijah in se mestu zahvalila v baskovščini.

Kot poroča Us Weekly, je igralka s tem pokazala tudi del svojega bolj zasebnega življenja v Španiji. Tokrat ni šlo za filmski projekt ali katero od zgodb, ki so jo v zadnjih letih pogosto spremljale v medijih, temveč za osebni športni dosežek.

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Na cilj prišla z nasmehom

Igralka je za tek izbrala športni nedrček in oprijete kratke hlače v nežni lila barvi. Na eni od fotografij ponosno pozira z medaljo okoli vratu, na drugi pa jo vidimo med tekom po mokri cesti.

Pozornost je pritegnila tudi njena športna postava. V športnem oblačilu je pokazala izklesane trebušne mišice, ki so hitro postale eden od opaznejših elementov fotografij.

Igralka s hčerko
Igralka s hčerko FOTO: Profimedia

Tek je postal del njenega življenja v Španiji

Zvezdnica se je v zadnjih letih precej umaknila iz hollywoodskega središča pozornosti in več časa preživlja v Španiji. Zdi se, da je tam pomemben del njenega vsakdana postal tudi tek.

Po poročanju Geo News je igralka že pred polmaratonom sodelovala na tekaških prireditvah.

Junija se je po poročanju The News International udeležila desetkilometrskega teka v Madridu. Takrat jo je spremljala tudi njena hči Oonagh.

21 kilometrov v 1 uri in 39 minutah

Heardova je svoj prvi polmaraton končala v času 1:39, kar pomeni približno 4 minute in 42 sekund na kilometer. Za prvi nastop na tej razdalji je to zelo spodoben rezultat.

Njen športni podvig je zanimiv predvsem zato, ker ponuja drugačen pogled na igralko, ki je bila v zadnjih letih pogosto v središču precej bolj burnih zgodb.

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Viri: Us Weekly, Geo News, The News International, Donostia Kirola

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI (1)

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Robi333 06. 10. 2026 11.31
0 0
To je tako ali tako odličen rezultat, za prvi polmaraton pa sploh.
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