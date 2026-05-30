Giro d'Italia: Bo Vingegaard napadel Pantanijev rekord na Piancavallu?

Piancavallo znova v središču Gira d'Italia

Dvajseta etapa letošnjega Gira velja za eno najtežjih na celotni dirki. Kolesarje čaka kar 200 kilometrov dolga trasa s približno 3.750 metri višinske razlike, kar bo tik pred zaključkom dirke predstavljalo izjemen fizični in psihološki izziv. Organizatorji dirke so po poročanju italijanske Gazzette dello Sport traso zasnovali kot poklon zgodovini in vzdržljivosti. Poseben pomen ima tudi dejstvo, da etapa poteka ob petdeseti obletnici uničujočega potresa v Gemoni del Friuli, ki je leta 1976 močno prizadel severovzhod Italije. Piancavallo ima v zgodovini dirke Giro d'Italia posebno mesto. Gre za vzpon, ki je večkrat odločal o skupnem zmagovalcu in ustvarjal nepozabne trenutke italijanskega kolesarstva. Letos bo vzpon še zahtevnejši, saj bodo kolesarji Piancavallo prevozili dvakrat.

icon-expand Jonas Vingegaard na 16. etapi Gira FOTO: AP

Jonas Vingegaard napada rekord Marca Pantanija

Največ pozornosti bo usmerjene v danskega zvezdnika Jonasa Vingegaarda iz ekipe Team Visma. Po pisanju portala CyclingNews številni analitiki menijo, da je prav Vingegaard eden redkih sodobnih kolesarjev, ki bi lahko ogrozil rekord Marca Pantanija. Italijanski kolesarski junak je 31. maja 1998 vzpon na Piancavallo odpeljal v času 36 minut in 20 sekund. Ta dosežek velja za enega najbolj legendarnih trenutkov dirke Giro d'Italia in še danes ostaja referenca za vse najboljše hribolazce. Vingegaard je letos v odlični formi, kar je pokazal že na več gorskih etapah. Strokovnjaki iz Eurosporta poudarjajo, da mu dolgi in enakomerni vzponi zelo ustrezajo, predvsem zaradi njegove sposobnosti vzdrževanja visokega ritma tudi v zaključnih kilometrih. Vprašanje pa ostaja, ali bo imel dovolj moči po skoraj treh tednih izčrpavajoče dirke.

icon-expand Marco Pantani FOTO: Profimedia

Zakaj je Piancavallo eden najtežjih vzponov v Italiji

Piancavallo sicer ni med najdaljšimi alpskimi vzponi, vendar velja za izredno zahteven zaradi kombinacije naklona, ritma in vremenskih razmer. Po podatkih portala ProCyclingStats vzpon vsebuje več odsekov z naklonom nad deset odstotkov, kar dodatno oteži ohranjanje visokega tempa. Pomemben dejavnik je tudi utrujenost. Dvajseta etapa prihaja tik pred koncem dirke, ko imajo kolesarji v nogah že več kot tri tisoč kilometrov. Prav zaradi tega mnogi nekdanji kolesarji poudarjajo, da rekordi na takšnih etapah niso odvisni zgolj od fizične pripravljenosti, ampak tudi od psihološke stabilnosti in taktične popolnosti ekipe.

Posebna etapa v spomin na žrtve potresa v Furlaniji

Letošnja etapa nosi tudi močno simbolično noto. Organizatorji dirke želijo z njo počastiti petdeseto obletnico katastrofalnega potresa v Gemoni del Friuli. Potres leta 1976 je zahteval skoraj tisoč življenj in močno zaznamoval celotno regijo Furlanije - Julijske krajine. Po navedbah italijanske tiskovne agencije ANSA bo etapa vsebovala več spominskih dogodkov in simboličnih poklonov žrtvam ter prebivalcem območja, ki so po tragediji sodelovali pri obnovi regije.