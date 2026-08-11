Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1

Kdo je Carmen Montero Mundt?

Carmen Montero Mundt je Španka, ki je svoje življenje pred zvezo z Georgeom Russellom gradila predvsem v svetu financ. Rodila se je v Jerezu de la Fronteri v Andaluziji, pozneje pa se je preselila v London, kjer je študirala poslovne vede in finance.

icon-expand George Russell je po šestih letih zveze zaročen s Carmen Montero Mundt, FOTO: Profimedia

Kot piše Tatler, je Carmen svoje izobraževanje nadaljevala tudi na Univerzi v Ženevi, kjer se je izpopolnjevala na področju upravljanja premoženja in tveganj. Preden je postala znan obraz ob dirkah formule ena, je delala v finančnem sektorju, med drugim pri britanski družbi Ruffer. Prav njena poklicna pot je ena zanimivejših podrobnosti njene zgodbe. Carmen v svet formule ena ni vstopila kot igralka, pevka ali manekenka, temveč kot mlada strokovnjakinja z resnim zanimanjem za finance.

George Russell in Carmen sta skupaj šest let

Carmen in George Russell sta se spoznala leta 2020 v Londonu prek skupnih prijateljev. Takrat je bil Russell še na začetku svoje poti v formuli ena, danes pa je eden ključnih dirkačev Mercedesa. People jo je že pred časom predstavil kot Russellovo dolgoletno partnerico, ki ga je spremljala tudi na številnih dirkah po svetu. Čeprav se je Carmen zaradi zveze znašla pod precej večjim medijskim drobnogledom, sta oba zasebno življenje večinoma držala zase. Njuna zveza se je začela še pred Russellovim prihodom v Mercedes, zato je Carmen doživela tudi precejšen del njegovega vzpona. Od nastopanja za Williams do mesta v eni najbolj slovitih ekip formule ena je bila ob njem skozi različna obdobja kariere.

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Ni samo dekle slavnega dirkača

Carmen je z leti postala prepoznaven obraz v paddocku, vendar je precej bolj zanimivo to, kar počne zunaj dirkališč. Po finančni karieri se je usmerila tudi v podjetništvo. Leta 2026 je skupaj z Óscarjem Vallsom Bartoloméjem ustanovila lepotno znamko Barriers, ki se osredotoča na nego in krepitev naravne zaščitne plasti kože.

icon-expand Carmen je zaradi formule ena postala znan obraz FOTO: Profimedia

Carmen je zaradi formule ena postala znan obraz

Čeprav je bila Carmen že pred tem izobražena in poklicno aktivna, jo je svet formule ena seveda postavil pod precej močnejše žaromete. Na dirkah se pogosto pojavlja ob Russellu, fotografi pa so jo v zadnjih letih večkrat ujeli tudi v družbi drugih partneric in članov ekip. Njene modne izbire so postale del zanimanja medijev, zaradi česar jo vse pogosteje predstavljajo tudi modne revije. Glamour España jo je izpostavil kot eno od vidnejših osebnosti, povezanih s formulo ena, pri čemer je poleg njenega sloga opozoril tudi na njen podjetniški projekt. Carmen tako združuje več različnih svetov: finance, podjetništvo, modo in življenje ob enem najbolj prepoznavnih športnikov današnjega časa.

Zaroka ob romantični večerji

Zdaj pa je njuna šestletna zveza dobila novo poglavje. George Russell in Carmen Montero Mundt sta pred dnevi objavila, da sta zaročena. Fotografije, ki sta jih delila, prikazujejo romantično večerjo ob morju. Mizo so krasile sveče in cvetje, v ozadju pa je bilo mogoče videti sončni zahod. Na eni od fotografij je Carmen pokazala tudi zaročni prstan. O zaroki je poročal Motorsport.com, ki je ob objavi izpostavil, da je Russell novico razkril skupaj z dolgoletno partnerico. Par je ob fotografijah objavil preprost simbol prstana in srce, brez dolge razlage.

icon-expand George Russell in Carmen sta skupaj šest let. FOTO: Profimedia

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