FNC 27 Munchen
Šport

FNC 27 prihaja na VOYO – poskrbite za nemoten ogled

M.S.
06. 02. 2026 14.39
0

V münchenski SAP Garden Areni bo 7. februarja potekal eden najbolj pričakovanih dogodkov MMA v regiji – FNC 27. Večer obljublja vrhunski seznam dvobojev, a da bo vse potekalo kot po maslu, ne zamudite pomembnih navodil za nemoten prenos na VOYO.

Glavna borba večera bo obračun Ivan Vitasović – Hatef Moeil za naslov v težki kategoriji, za šampionski pas v lahki kategoriji pa se bosta pomerila Francisco Barrio in Lom-Ali Eskiev. Kljub močnima naslovnima borbama in nastopom znanih imen, kot so Darko Stošić, Filip Pejić in Ivica Trušček, bo največ zanimanja po vsej verjetnosti pritegnil dvoboj med slovenskim zvezdnikom Miranom Fabjanom in srbskim borcem Aleksandrom Ilićem.

FNC ostaja na VOYO
FNC ostaja na VOYO

Da bo prenos FNC potekal brez težav, gledalcem svetujemo, da se nanj pripravijo vnaprej:

1. Preverite, ali ste prijavljeni.

2. Povežite napravo, na kateri boste spremljali dogodek.

3. Preverite število povezanih naprav (največ 5).

4. Upoštevajte, da prenos deluje samo znotraj Evropske unije.

FNC 27 Munchen
FNC 27 Munchen FOTO: VOYO
Zakaj ljudje spremljamo borilne športe in kaj borce žene v ring?
Zakaj ljudje spremljamo borilne športe in kaj borce žene v ring?
Šport
FNC 27 MMA VOYO Miran Fabjan Aleksandar Ilić
