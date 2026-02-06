FNC 27 prihaja na VOYO – poskrbite za nemoten ogled

Glavna borba večera bo obračun Ivan Vitasović – Hatef Moeil za naslov v težki kategoriji, za šampionski pas v lahki kategoriji pa se bosta pomerila Francisco Barrio in Lom-Ali Eskiev. Kljub močnima naslovnima borbama in nastopom znanih imen, kot so Darko Stošić, Filip Pejić in Ivica Trušček, bo največ zanimanja po vsej verjetnosti pritegnil dvoboj med slovenskim zvezdnikom Miranom Fabjanom in srbskim borcem Aleksandrom Ilićem.
Da bo prenos FNC potekal brez težav, gledalcem svetujemo, da se nanj pripravijo vnaprej:
1. Preverite, ali ste prijavljeni.
2. Povežite napravo, na kateri boste spremljali dogodek.
3. Preverite število povezanih naprav (največ 5).
4. Upoštevajte, da prenos deluje samo znotraj Evropske unije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV