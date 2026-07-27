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Ferran Torres in Marcos Llorente
Zabava

Takole se sproščata svetovna prvaka: nogometaša uživata na Ibizi

B.R.
27. 07. 2026 02.53
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Po osvojitvi naslova prvakov so si španski nogometaši privoščili zaslužen oddih na Ibizi. Fotografi so jih ujeli med sproščenim druženjem na luksuzni jahti in ob morju, počitniške fotografije pa so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih ter pritegnile veliko pozornosti navijačev.

Ferran Torres in Marcos Llorente.
Ferran Torres in Marcos Llorente. FOTO: Profimedia

Ibiza tudi letos priljubljena izbira španskih reprezentantov

Ibiza že vrsto let velja za eno najljubših poletnih destinacij španskih nogometašev, zato ni presenetljivo, da sta jo po osvojitvi naslova izbrala tudi Ferran Torres in Marcos Llorente. Po poročanju Periódico de Ibiza sta bila opažena v priljubljenem zalivu Cala Jondal, kjer sta uživala v kosilu ob morju, pozneje pa sta se odpravila še na luksuzno jahto, s katero sta raziskovala obalo otoka.

Njun prihod je med obiskovalci povzročil pravo navdušenje. Številni navijači so ju želeli pozdraviti, z njima posneti fotografijo ali dobiti avtogram. Kot poroča Antena 3, sta nogometaša z veseljem namenila nekaj minut navijačem, preden sta nadaljevala sproščen dan na morju.

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Evropski prvaki v družbi reprezentančnih prijateljev

Na Ibizi nista bila edina člana španske reprezentance. Periódico de Ibiza poroča, da so se jima med dopustom pridružili tudi Marc Pubill, Mikel Oyarzabal in Lamine Yamal, ki so po naporni sezoni izkoristili priložnost za skupno druženje.

Po navedbah Radia Ibiza, ki deluje v okviru Cadena SER, so španski nogometaši med obiskom Cala Jondal naleteli tudi na številna znana imena iz sveta športa in zabave. Med drugim sta bila na otoku v istem času tudi David Beckham in legendarni košarkar Michael Jordan.

Dopust na prestižni jahti

Veliko pozornosti je pritegnila tudi jahta, na kateri sta nogometaša preživela del dopusta. Revija Forbes España razkriva, da gre za skoraj trideset metrov dolgo jahto Lady KC, ki ponuja prostorne sončne terase, masažni bazen, več salonov in opremo za vodne športe.

Na posnetkih je mogoče videti sproščeno vzdušje, kopanje, vožnjo z vodnimi skuterji ter druženje po napornih tednih evropskega prvenstva. Številni španski mediji ob tem poudarjajo, da so nogometaši predvsem izkoristili redko priložnost za počitek pred začetkom priprav na novo klubsko sezono.

Viri: Periódico de Ibiza, Cadena SER (Radio Ibiza), Antena 3, Forbes España, ES Diario

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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