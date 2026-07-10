E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend

Po analizi, ki jo v okviru The Conversation povzema zdravnik Jerry Tsang, se v urgentnih centrih vse pogosteje pojavljajo kompleksne poškodbe, povezane z nesrečami z e-kolesi.

Porast nesreč z električnimi kolesi v mestih

Zdravstvene ustanove opažajo jasen trend: več električnih koles pomeni tudi več poškodb. Kot navaja The Conversation, so v londonskih travmatoloških centrih uporabniki električnih koles že odgovorni za približno petino vseh resnih kolesarskih poškodb, kar predstavlja občuten porast v primerjavi s preteklimi leti. Strokovnjaki iz Cleveland Clinic poudarjajo, da k temu prispeva predvsem hitra širitev izposojevalnih sistemov, ki so e-kolesa približali širokemu krogu uporabnikov, pogosto tudi tistim z manj izkušnjami.

icon-expand Električna kolesa so v zadnjih letih postala izjemno priljubljeno prevozno sredstvo. FOTO: Shutterstock

Sindrom poškodb e-kolesnih nog (Lime bike leg)

V klinični praksi se vse pogosteje uporablja neformalni izraz sindrom poškodb e-kolesnih nog (Lime bike leg), ki opisuje značilen vzorec hudih poškodb spodnjih okončin pri nesrečah z električnimi kolesi. Kot pojasnjuje The Conversation, ne gre za uradno medicinsko diagnozo, temveč za opis ponavljajočega se tipa poškodb. Najpogosteje gre za: - zapletene zlome goleni, - poškodbe gležnja ali kolena, - obsežne poškodbe mehkih tkiv. Po podatkih strokovnjakov iz Mayo Clinic so takšne poškodbe po resnosti pogosto primerljive z motorističnimi nesrečami, kar kaže na potencialno visoko tveganje pri hujših padcih z e-koles.

Zakaj so poškodbe pri e-kolesih pogostejše in hujše

Električna kolesa so bistveno težja od klasičnih, pogosto tehtajo okoli trideset kilogramov, poleg tega pa omogočajo hitrejše pospeševanje. Kot navaja raziskava, ki jo povzema The Conversation, to pomeni večjo energijo ob trku ali padcu. Ko kolesar izgubi nadzor, lahko kolo pade neposredno na nogo ali jo stisne ob podlago, kar povzroči močne rotacijske in tlačne sile. Te sile so pogosto vzrok za hude poškodbe, ki jih zdravniki sicer pogosteje vidijo pri motoristih, kot izpostavlja British Medical Journal v pregledih prometnih poškodb.

icon-expand Električna kolesa postajajo eno najhitreje rastočih prevoznih sredstev v urbanih okoljih. FOTO: Shutterstock

Rast uporabe e-koles in širši javnozdravstveni vpliv

Električna kolesa postajajo eno najhitreje rastočih prevoznih sredstev v urbanih okoljih. Kot poroča World Health Organization, se njihova uporaba hitro širi zaradi udobja in trajnostnega značaja. Raziskave iz ZDA, ki jih povzema American College of Surgeons, kažejo, da se je število poškodb z e-kolesi v kratkem obdobju skoraj podvojilo. Približno petnajst odstotkov poškodovanih potrebuje hospitalizacijo, najpogosteje zaradi zlomov, tretjina primerov pa vključuje trke z motornimi vozili.

Tveganje ostaja nizko, a posledice so lahko zelo resne

Kljub porastu poškodb strokovnjaki poudarjajo, da je večina voženj z električnimi kolesi varna. Kot navaja podjetje Lime v svojih varnostnih poročilih, se več kot devetindevetdeset celih devetindevetdeset odstotka voženj zaključi brez incidenta. Vendar raziskovalci iz Harvard School of Public Health opozarjajo, da lahko tudi majhno tveganje na posamezno vožnjo ob množični uporabi vodi do večjega števila hudih poškodb na ravni populacije. Največje tveganje predstavljajo dejavniki, kot so višja starost, vožnja pod vplivom alkohola in trki z motornimi vozili, kar dodatno povečuje resnost poškodb. Električna kolesa ostajajo pomemben del sodobne mobilnosti in trajnostnega prometa, vendar strokovnjaki opozarjajo, da njihova uporaba zahteva več previdnosti in boljšo varnostno kulturo. Sindrom poškodb e-kolesnih nog (Lime bike leg) tako postaja opozorilo, da lahko sodobna mobilnost prinese tudi nove zdravstvene izzive, ki jih družba še vedno šele spoznava.

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