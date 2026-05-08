Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom

Duru Türknas velja za eno največjih mladih odbojkarskih upov

Turška odbojka v zadnjih letih doživlja velik vzpon, številne igralke pa postajajo prepoznavne tudi zunaj meja svoje države. Med njimi je vse več pozornosti deležna tudi Duru Türknas, ki jo številni športni poznavalci uvrščajo med obetavne mlade igralke nove generacije. Kot poročajo turški športni mediji, trenutno nastopa za klub Zeren Spor, prve pomembnejše korake v karieri pa je naredila pri slovitem Fenerbahčeju, enem največjih športnih klubov v Turčiji. Igra na položaju libera, ki v odbojki velja za enega zahtevnejših obrambnih položajev. Libero mora imeti odlične reflekse, hitro odzivnost in sposobnost branja igre nasprotne ekipe. Prav te lastnosti so pri Türknasovi najpogosteje izpostavljene.

Libero v odbojki je specializirana obrambna igralka ali igralec, ki ima zelo natančno določeno vlogo v ekipi. Gre za položaj, ki je bil v pravila odbojke dodan relativno pozno, da bi izboljšal sprejem in obrambno igro. Libero je prepoznaven po tem, da nosi dres druge barve kot ostali igralci. Njegova glavna naloga je sprejem servisa in obramba v polju, ne pa napad ali blokiranje. Pomembno je tudi, da libero: - ne sme izvajati napadalnega udarca nad višino mreže - ne sme servirati (v večini uradnih tekmovanj) - ne sme blokirati ali poskušati blokirati - lahko vstopa in izstopa iz igre brez klasičnih menjav Po ocenah športnih analitikov turške lige mlada odbojkarica izstopa predvsem zaradi gibljivosti, hitrega odzivanja in mirnosti pod pritiskom, kar so lastnosti, ki jih trenerji pri obrambnih igralkah še posebej cenijo.

Veliko pozornosti vzbuja tudi na družbenih omrežjih

Poleg športnih uspehov Duru Türknas veliko zanimanja vzbuja tudi na družbenih omrežjih. Na Instagramu ji sledi skoraj 300 tisoč ljudi, njena priljubljenost pa se iz meseca v mesec povečuje. Po pisanju športnih portalov in turških medijev številni sledilci občudujejo njen življenjski slog, športno predanost in videz. Na spletu jo pogosto omenjajo tudi med najlepšimi mladimi odbojkaricami, vendar športni komentatorji poudarjajo, da njena prepoznavnost temelji predvsem na talentu in dobrih predstavah na igrišču.

Turška ženska odbojka postaja svetovna sila

Uspeh mladih igralk ni naključje. Turška ženska odbojka je v zadnjih letih dosegla izjemen napredek in postala ena najmočnejših v Evropi. Reprezentanca Turčije redno dosega vidne rezultate na največjih tekmovanjih, turški klubi pa privabljajo številne vrhunske igralke iz vsega sveta. Po podatkih Mednarodne odbojkarske zveze je zanimanje za žensko odbojko v Turčiji v stalnem porastu, veliko pozornosti pa dobivajo tudi mlade igralke, ki šele vstopajo na največjo športno sceno. Prav zato mnogi menijo, da bi lahko Duru Türknas v prihodnjih letih naredila pomemben korak tudi proti reprezentančni ravni in mednarodni prepoznavnosti.

Zasebno življenje ostaja stran od javnosti

Čeprav je na družbenih omrežjih zelo dejavna, svoje zasebno življenje večinoma ohranja stran od oči javnosti. V intervjujih redko govori o osebnih odnosih ali življenju zunaj športa, saj se trenutno predvsem osredotoča na razvoj kariere. Po mnenju športnih komentatorjev je prav njena predanost treningom eden glavnih razlogov, da jo številni trenerji in navijači vidijo kot igralko z velikim potencialom za prihodnost.

