To je po zmagi storil Domen Prevc

Najboljši smučarski skakalec v olimpijski zimi Domen Prevc je postal tretji Slovenec v zgodovini z zlatim orlom za zmago na prestižni novoletni turneji. Prevc je na zadnji tekmi v Bischofshofnu pred 12.500 gledalci z drugim mestom potrdil skupno zmago, zadnjo tekmo turneje pa je dobil lanski zmagovalec, domačin Daniel Tschofenig.

icon-expand Domen Prevc FOTO: Luka Kotnik

"Domenator", kot po številnih uspehih v svetovnem pokalu kličejo Domna Prevca, si je po zadnji postaji v Bishofshofnu nabral debelo prednost pred Avstrijcema Janom Hörlom in Stephanom Embacherjem, ki sta v seštevku 74. turneje končala za njim na zmagovalnem odru. S tem je 26-letnik natanko deset let po bratu Petru Prevcu v zrak lahko dvignil zlatega orla, prvi slovenski dobitnik prestižne lovorike pa je bil Primož Peterka v sezoni 1996/97.

Kaj je povedal po zmagi?

"To je zelo poseben trenutek. Popolnoma me preplavljajo vsa ta čustva," Prevčevo izjavo po finalu povzema nemška agencija dpa. "Počutiš se izjemno hvaležno, počutiš se izjemno neverjetno, izjemen občutek," je po zmagi povedal za ARD. "Zelo sem ponosen na svoje delo, končno so se stvari iztekle ob pravem trenutku, ob pravem času. Osvojiti zlatega orla so otroške sanje, otroške sanje, ki so se mi uresničile. Sanjal sem o tem trenutku." Nad Prevcem je bil navdušen tudi nekdanji nemški as Sven Hannawald. "Briljantno je zmagal. Na koncu se mu je na obrazu videlo olajšanje."

icon-expand Peter in Domen Prevc FOTO: Luka Kotnik

Na novoletni turneji je več kot upravičil svoj novi vzdevek. Domenator je svoje tekmece pustil daleč za seboj in odločno sledil stopinjam starejšega brata Petra Prevca ter natanko deset let pozneje ponovil bratovo zmagoslavje. Še v bolj prepričljivem slogu. "Zdaj si bom res privoščil kozarec piva. Po tem bo moje praznovanje v znamenju čim več spanca," je še napovedal 26-letni Prevc.