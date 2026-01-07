Moskisvet.com
Domen Prevc
Šport

To je po zmagi storil Domen Prevc

STA
07. 01. 2026 10.11
0

Na prestižni novoletni turneji v smučarskih skokih je slavil Domen Prevc, ki je s tem dosežkom postal tretji Slovenec z osvojenim "zlatim orlom". Poglejte, kaj je povedal po zmagi.

Najboljši smučarski skakalec v olimpijski zimi Domen Prevc je postal tretji Slovenec v zgodovini z zlatim orlom za zmago na prestižni novoletni turneji. Prevc je na zadnji tekmi v Bischofshofnu pred 12.500 gledalci z drugim mestom potrdil skupno zmago, zadnjo tekmo turneje pa je dobil lanski zmagovalec, domačin Daniel Tschofenig.

Domen Prevc
Domen Prevc FOTO: Luka Kotnik

"Domenator", kot po številnih uspehih v svetovnem pokalu kličejo Domna Prevca, si je po zadnji postaji v Bishofshofnu nabral debelo prednost pred Avstrijcema Janom Hörlom in Stephanom Embacherjem, ki sta v seštevku 74. turneje končala za njim na zmagovalnem odru.

S tem je 26-letnik natanko deset let po bratu Petru Prevcu v zrak lahko dvignil zlatega orla, prvi slovenski dobitnik prestižne lovorike pa je bil Primož Peterka v sezoni 1996/97.

Nika Prevc piše zgodovino
Kaj je povedal po zmagi?

"To je zelo poseben trenutek. Popolnoma me preplavljajo vsa ta čustva," Prevčevo izjavo po finalu povzema nemška agencija dpa. "Počutiš se izjemno hvaležno, počutiš se izjemno neverjetno, izjemen občutek," je po zmagi povedal za ARD.

"Zelo sem ponosen na svoje delo, končno so se stvari iztekle ob pravem trenutku, ob pravem času. Osvojiti zlatega orla so otroške sanje, otroške sanje, ki so se mi uresničile. Sanjal sem o tem trenutku."

Nad Prevcem je bil navdušen tudi nekdanji nemški as Sven Hannawald. "Briljantno je zmagal. Na koncu se mu je na obrazu videlo olajšanje."

Peter in Domen Prevc
Peter in Domen Prevc FOTO: Luka Kotnik

 Na novoletni turneji je več kot upravičil svoj novi vzdevek. Domenator je svoje tekmece pustil daleč za seboj in odločno sledil stopinjam starejšega brata Petra Prevca ter natanko deset let pozneje ponovil bratovo zmagoslavje. Še v bolj prepričljivem slogu.

"Zdaj si bom res privoščil kozarec piva. Po tem bo moje praznovanje v znamenju čim več spanca," je še napovedal 26-letni Prevc.

