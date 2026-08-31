Đokovića ustavilo lastno telo: po porazu ni skrival, kako težko mu je bilo

Đoković izpadel že v prvem krogu OP ZDA

Mariano Navone je pripravil veliko presenečenje letošnjega OP ZDA in v prvem krogu premagal četrtega nosilca Novaka Đokovića. Argentinec je slavil s 7:6, 5:7, 4:6, 6:2 in 6:1 v dvoboju, ki je trajal štiri ure in 36 minut. Rezultat potrjuje tudi ATP Tour, ki je poraz označil za enega največjih pretresov turnirja. Navone je s tem dosegel največjo zmago v svoji karieri, medtem ko je Đoković prvič po letu 2006 izgubil uvodni dvoboj na turnirju za grand slam. Za Srba je bil poraz še posebej boleč, saj je v New York prišel z jasnim ciljem. Še naprej je lovil rekordni 25. naslov na turnirjih za grand slam in svoj peti naslov na OP ZDA.

icon-expand Đoković izpadel že v prvem krogu OP ZDA. FOTO: AP

Že med dvobojem je bilo jasno, da nekaj ni v redu

Đoković je dvoboj sicer začel dobro in dobil tretji niz, vendar je bilo njegovo gibanje vse bolj oteženo. Reuters je poročal, da je Srb med dvobojem tudi bruhal, pozneje pa so ga vse bolj omejevale bolečine v hrbtu in rami ter krči. Sam Đoković je po dvoboju opisal precej bolj resno sliko. "Na igrišču je bil občutek grozen. S tem se žal spopadam skoraj na vsakem dvoboju letos. Bruhanje, resne težave ... Nato se celotno telo začne sesuvati, pojavijo se krči in bolečine." Srb je dodal, da sta mu proti koncu dvoboja popustila tudi hrbet in rama, zaradi česar ni več mogel igrati na ravni, ki jo je potreboval za zmago.

"Nisem želel predati dvoboja"

icon-expand Kljub težavam je Đoković vztrajal do konca. FOTO: Profimedia

Kljub težavam je Đoković vztrajal do konca. Priznal je, da je med dvobojem pomislil tudi na predajo, kar pri njem ni običajno. Ko je nato osvojil niz in se vrnil v dvoboj, je znova začel verjeti, da lahko pride do preobrata. "Pomislil sem, da morda obstaja možnost. Nisem želel predati, želel sem končati dvoboj," je po poročanju ATP Toura povedal 39-letni Srb.

Navone izkoristil svojo priložnost

Argentinec je moral ob tem ostati zbran, saj je imel pred seboj enega najuspešnejših igralcev v zgodovini tenisa. Navone je po izgubljenem tretjem nizu odgovoril odločno. Četrti niz je dobil s 6:2, v odločilnem petem pa je tekmeca povsem nadigral in slavil s 6:1. "Neverjetno je. Pet nizov proti enemu najboljših igralcev vseh časov," je po zmagi povedal Navone, kot navaja ATP Tour. Za 25-letnega Argentinca je bila zmaga prelomni trenutek kariere. Hkrati je iz New Yorka prišlo sporočilo, da Đoković tokrat ni mogel računati zgolj na svojo izjemno vztrajnost.

Đoković nima jasnega odgovora

Po dvoboju je sledilo vprašanje, ki se je ponujalo samo od sebe: ali lahko odpravi težave, ki ga spremljajo? Njegov odgovor je bil precej zadržan. "Ne vem. Trudim se, človek, trudim se." Đoković ni želel podrobneje govoriti o tem, kaj bi lahko bilo vzrok za težave. Pojasnil je, da skuša predvsem razumeti, kaj se dogaja, in ugotoviti, kako dolgo lahko na takšen način še igra. Pri tem je pomembno ostati previden. Đoković po porazu ni napovedal konca kariere, zato bi bilo kakršnokoli sklepanje, da se poslavlja od tenisa, preuranjeno.

Rekord, ki se je končal po dveh desetletjih

Poraz ima tudi zgodovinsko težo. Đoković je imel na turnirjih za grand slam izjemno dolg niz uspešnih uvodnih nastopov. Po podatkih ATP Toura je bil njegov zadnji poraz v prvem krogu turnirja za grand slam pred tem v začetku njegove kariere, leta 2006 na OP Avstralije. V New Yorku je bil doslej še posebej zanesljiv. Pred letošnjim turnirjem je dobil 37 zaporednih dvobojev prvega in drugega kroga OP ZDA, navaja ATP Tour. Tokrat je bilo vse drugače.

icon-expand Đoković je imel na turnirjih za grand slam izjemno dolg niz uspešnih uvodnih nastopov. FOTO: AP

Posebej ga je ganila podpora občinstva

Čeprav se je njegov nastop končal z razočaranjem, je Đoković po dvoboju posebej izpostavil gledalce na stadionu Arthur Ashe. "Bili so neverjetni. Zelo sem hvaležen, da sem to doživel," je dejal. Povedal je, da so ga navijači spodbujali v pomembnih trenutkih in mu skušali pomagati, ko mu je bilo najtežje. Žal mu je bilo predvsem zato, ker jim ni mogel ponuditi predstave, kakršne si je želel. Po koncu dvoboja je bila njegova hvaležnost do občinstva očitno močnejša od jeze zaradi poraza. Đoković je na koncu pustil precej skrivnosten vtis. Na vprašanje, kako je sploh zdržal takšen dvoboj, je odgovoril: "Če mislite na zmago, potem nisem preživel. Tega žal nisem. Ko pogledam širšo sliko, imam veliko razlogov za hvaležnost. Na to se moram zdaj osredotočiti. Če začnem govoriti o vsem drugem, se ne bo dobro končalo." Njegove besede so takoj sprožile številna vprašanja o tem, kaj se v resnici dogaja z njegovim telesom. A za zdaj je mogoče zanesljivo povedati le to, da je Đoković v New Yorku doživel nepričakovan poraz in da je sam potrdil, da ga letos telesne težave spremljajo precej pogosto. Navone je medtem izkoristil svojo veliko priložnost in se vpisal med največje zmagovalce letošnjega turnirja. Za Đokovića pa bo ostal predvsem grenak večer, v katerem mu niti velika vztrajnost ni pomagala premagati težav, ki so ga spremljale skoraj ves dvoboj.

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