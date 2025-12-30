Dogodek, ki je obkrožil Zemljo kar 65-krat, in to v enem dnevu

Udeleženci iz kar 191 od 195 narodnosti so postali del teka, ki nima ciljne črte, ima pa zelo jasen namen. Wings for Life World Run je redek primer dogodka, kjer se šport, tehnologija in znanost povezujejo v enotno gibanje z dolgoročnim ciljem financiranja raziskav poškodb hrbtenjače in izboljšanja kakovosti življenja ljudi z omejeno mobilnostjo.
Leto, ujeto v številkah
V letošnjem letu se je na startu znašlo 310.719 ljudi, kar še dodatno potrjuje, da Wings for Life World Run iz leta v leto raste in dosega vedno širši krog udeležencev. Vsak je tekel s svojo zgodbo in s svojo hitrostjo, a vsi so bili del istega globalnega trenutka. Povprečen udeleženec je pretekel 12,4 kilometra, skupaj pa so dosegli razsežnost, ki jo lahko ustvari le množična udeležba.
V enem samem dnevu je bilo pretečenih več kot 2,6 milijona kilometrov, kar pomeni, da bi Zemljo lahko obkrožili več kot petinšestdesetkrat. Med tekom je bilo narejenih tudi več kot 3,8 milijarde korakov, kar nazorno kaže ne le obsežnost dogodka, temveč tudi moč skupnosti, ki se vsako leto znova odloči postati del te zgodbe.
Ko razdalja ni več bistvo
Pri Wings for Life razdalja nikoli ni bila glavno merilo uspeha. Prava vrednost teka se skriva v njegovem namenu in vplivu, ki ga ima na znanost ter življenje ljudi s poškodbami hrbtenjače. Leto 2025 je prineslo nov mejnik, saj je bilo zbranih 8,6 milijona evrov, celoten znesek prijavnin in donacij pa je bil namenjen izključno raziskavam poškodb hrbtenjače. Skupaj z dosedanjimi zbirkami je Wings for Life na ta način že zbral 60,5 milijona evrov, kar ga uvršča med najpomembnejše in najbolj transparentne globalne pobude na tem področju. Vsaka številka tukaj ne predstavlja le denarja, temveč korak naprej v razumevanju, zdravljenju in podpori ljudem, ki se soočajo s takšnimi poškodbami.
Tek brez ciljne črte
Posebnost Wings for Life World Run ostaja njegov edinstven format, ki tekačem omogoča nepozabno izkušnjo. Tek poteka brez ciljne črte in brez klasičnega zmagovalca, zato vsak udeleženec preteče ali prehodi razdaljo po svojih zmožnostih. Zasledovalno vozilo postopoma ujame vsakega tekača, kar zagotavlja enake pogoje za vse, tako za vrhunske atlete kot tudi za rekreativce in udeležence na vozičkih. Prav občutek enakovrednosti in skupne udeležbe je eden glavnih razlogov, da dogodek vsako leto raste in pritegne ljudi, ki se sicer morda ne bi odločili za udeležbo na tekaški prireditvi.
Fundacija Wings for Life financira znanstvene projekte po vsem svetu, ki se osredotočajo na razumevanje regeneracije živčevja, razvoj novih terapevtskih pristopov in klinične študije z namenom izboljšanja kakovosti življenja oseb s poškodbami hrbtenjače. Čeprav dokončnega zdravila še ni, raziskave že prinašajo pomembne napredke in postopne izboljšave v rehabilitaciji, kar daje upanje in motivacijo. Wings for Life je tako globalna organizacija, ki združuje šport, znanost in družbeno odgovornost, s pogledom, usmerjenim k razvoju novih terapij in rešitvam, ki bi nekoč lahko omogočile, da poškodba hrbtenjače ne bo več pomenila trajne omejitve gibanja.
Sodobni načini teka za sodoben svet
Pomemben del uspeha Wings for Life World Run je njegova prilagodljivost sodobnemu načinu življenja. Poleg fizičnih prireditev v izbranih mestih lahko udeleženci tek izkusijo tudi prek uradne aplikacije, ki omogoča sodelovanje kjerkoli na svetu, ne glede na lokacijo ali časovne omejitve. Aplikacija s pomočjo GPS tehnologije simulira zasledovalno vozilo in zagotavlja primerljivo izkušnjo vsem udeležencem. Z izboljšanimi digitalnimi orodji in dostopnejšimi formati teka Wings for Life omogoča, da vsak korak šteje, ne glede na to, kjer ste.
Leto 2025 je v številkah pokazalo, kako daleč lahko pride ideja, ki ima jasen namen in popolno transparentnost. Hkrati je dokazalo, da množičnost sama po sebi nima prave vrednosti, če ni usmerjena v pravi cilj. Pri Wings for Life vsak korak šteje, saj pomeni več kot zgolj osebni dosežek. Pomeni podporo raziskavam, upanje za ljudi s poškodbami hrbtenjače in korak naprej k prihodnosti, v kateri poškodba hrbtenjače ne bo več trajna omejitev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV