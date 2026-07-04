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Jannik Sinner in Novak Đoković
Šport

Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju

B.R.
04. 07. 2026 03.03
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Wimbledon 2026 že v zgodnji fazi turnirja ponuja eno najbolj vročih zgodb sezone: potencialni generacijski dvoboj med Novakom Đokovićem in Jannikom Sinnerjem, ki ga teniški svet vidi kot simbol prehoda med dvema obdobjema moškega tenisa.

Novak Đoković je v drugem krogu brez večjih težav premagal Stéfanosa Tsitsipasa s 6:3, 6:4, 6:2 in še enkrat potrdil, da kljub 39 letom ostaja eden glavnih favoritov turnirja. Na drugi strani pa je Jannik Sinner, branilec naslova, prav tako napredoval v tretji krog po zahtevni, a zanesljivi zmagi proti Nunu Borgesu, kjer je pokazal nekaj nihanj, a tudi svojo prepoznavno mentalno trdnost.

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: Profimedia

Đoković: legenda, ki še vedno lovi zgodovino

Đoković je v Wimbledonu že skoraj dve desetletji sinonim za vrhunski tenis. S sedmimi naslovi na sveti travi spada med najuspešnejše igralce v zgodovini turnirja, pri skoraj 40 letih pa še vedno igra na ravni, ki ga uvršča med glavne favorite turnirjev za grand slam.

Kot poudarja The Guardian, Đoković v letu 2026 lovi rekordni 25. naslov na turnirjih za grand slam, kar bi ga dokončno utrdilo kot statistično najuspešnejšega igralca v zgodovini moškega tenisa. Njegova igra na travi temelji na izjemni prilagodljivosti, taktični disciplini in mentalni stabilnosti, ki mu pogosto omogoča, da "preživi" tudi tekme, kjer ni nujno najbolj dominanten igralec.

Njegova kariera je zaznamovana z izjemno kontinuiteto: od prvih uspehov na turnirjih za grand slam v letu 2008 do rekordnih sezon, ko je dominiral skupaj z Nadalom in Federerjem v zlati eri tenisa. Danes pa Đoković stoji kot zadnji predstavnik te generacije na absolutnem vrhu.

Če vas navdušujeta tenis in napete zgodbe, si v soboto ob 21.55 na POP TV oglejte film Match Point.

Sinner: obraz nove generacije

Na drugi strani mreže stoji Jannik Sinner, 24-letni Italijan, ki je v zadnjih dveh sezonah postal obraz novega moškega tenisa.

Jannik Sinner
Jannik Sinner FOTO: Profimedia

Sinner je leta 2025 osvojil svoj prvi Wimbledon in s tem potrdil, da njegova igra ni omejena le na trde podlage, kjer je sprva dominiral. Z agresivnim osnovnim udarjanjem, izjemno hitrim ritmom in vse bolj stabilno mentalno igro se je uveljavil kot prvi pravi "naslednik generacije".

Po podatkih ATP Toura je Sinner v letu 2026 že utrdil status prvega igralca sveta in z več zaporednimi naslovi na turnirjih serije masters postavil nove rekorde v konsistentnosti in številu zaporednih zmag brez izgubljenega niza.

Čeprav je njegov prehod na travo sprva veljal za vprašljiv, je prav Wimbledon postal turnir, kjer je Sinner dokončno dokazal, da je popoln igralec za vse podlage.

Dve eri, en osrednji stadion

Morebitni dvoboj Đoković – Sinner je zato veliko več kot le še ena tekma v žrebu. Gre za simboličen trenutek:

Đoković predstavlja izkušnje, mentalno stabilnost in zgodovinsko kontinuiteto.

Sinner predstavlja novo generacijo, hitrost, agresijo in moderni tenis.

Kot izpostavljajo analize pred turnirjem, sta oba igralca celo na isti strani žreba, kar pomeni, da je njun polfinalni obračun povsem realna možnost.

Novak Đoković in Jannik Sinner
Novak Đoković in Jannik Sinner FOTO: AP

Kaj ta dvoboj pomeni za tenis

Tenis je v zadnjih letih že doživel menjavo generacij – od Federerjeve in Nadalove ere do novega vala igralcev, ki ga vodita Sinner in Alcaraz. A Đoković ostaja zadnji veliki predstavnik stare garde, ki še vedno konkurira za največje naslove.

Zato morebitni dvoboj na Wimbledonu ne bi bil le športni dogodek, temveč simbolični prehod moči v teniškem svetu.

Če se žreb izide po pričakovanjih, bi Wimbledon 2026 lahko ponudil enega najbolj pričakovanih dvobojev zadnjih let: izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju.

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