Danes svoj 30 rojstni dan praznuje slovenski športni junak

Na današnji dan, 12. marca 2026 svojih okroglih 30 let slavi priljubljeni slovenski smučarski skakalec Cene Prevc . Rojen je bil 12. marca 1996 v Kranju, že od mladih nog pa je del ene najbolj znanih in zanimivih slovenskih športnih družin.

Cene Prevc prihaja iz družine, ki je v svetu skakalnega športa prava institucija: njegova brata Peter in Domen ter mlajša sestra Nika so prav tako med vrhunskimi skakalci sveta. Skupaj s člani družine so slovensko reprezentanco pogosto vodili do odličnih rezultatov, zaradi česar je njihovo ime sinonim za uspeh v skokih na smučeh.

Cene je svojo tekmovalno pot začel v mladinskih vrstah in hitro opozoril nase. Velik preboj je doživel leta 2013, ko je na Evropskem mladinskem olimpijskem festivalu (EYOF) v Rânovu osvojil naslov zmagovalca in sledil stopinjam svojega starejšega brata Petra.

Kasneje je debitiral v Svetovnem pokalu v sezoni 2013/14, kar je pomenilo njegov preboj med najboljšimi skakalci sveta. Sčasoma je dosegel tudi posamično uvrstitev na stopničke Svetovnega pokala in bil del številnih ekipnih uvrstitev.

Eden vrhuncev njegove kariere je bila srebrna medalja na Zimskih olimpijskih igrah 2022 v Pekingu, kjer je kot član slovenske ekipe osvojil odličje v ekipni konkurenci.