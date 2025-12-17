Moskisvet.com
Terence Crawford
Borilni športi

Poslovil se je neporažen

E.R.
17. 12. 2025 10.34
0

Eden največjih v zgodovini boksa končuje kariero pri 38 letih.

Terence "Bud" Crawford, eden najdominantnejših boksarjev svoje generacije, je pri 38 letih uradno oznanil konec svoje profesionalne poti. Legendarni Američan, ki je kariero zaključil z brezhibnim izkupičkom 42–0, je odločitev razkril v čustvenem videu, objavljenem na YouTubu, kjer je poudaril, da je v športu dosegel vse, kar si je želel, poroča MMA Junkie.

Njegova upokojitev prihaja le nekaj mesecev po zgodovinski zmagi nad Saulom Canelom Alvarezom, s katero je postal prvi moški v moderni boksarski dobi, ki je osvojil nesporne naslove v treh različnih težnostnih kategorijah, so zapisali na Sports Illustrated.

Zgodovinski dosežki, ki jih ne bo lahko ponoviti

Crawford je v svoji karieri osvojil naslove v petih divizijah in postal absolutni prvak v:

superlahki kategoriji (2017),

velterski kategoriji (2023),

supersrednji kategoriji (2025).

S tem je postal edini boksar v štiripasovnem obdobju, ki je združil vse naslove v treh kategorijah – dosežek, ki ga strokovnjaki označujejo za skoraj neponovljivega, piše Sporting News.

Njegova zmaga nad Canelom je bila še posebej impresivna, saj je moral preskočiti celotno težnostno kategorijo in se pomeriti z večjim, fizično močnejšim tekmecem. Kljub temu je dominiral in zmagal po soglasni sodniški odločitvi.

Terence Crawford
Terence Crawford FOTO: Profimedia

Boksar, ki je zmagoval z inteligenco, ne le s silo

Crawford je bil znan po svojem izjemnem taktičnem pristopu. Menjava garde, branje nasprotnika, nadzor ritma in popolna mirnost v ringu so bile njegove največje prednosti. Ni bil boksar, ki bi iskal spektakel – bil je boksar, ki je iskal popolnost.

Njegov slog je bil pogosto opisan kot čista znanost, saj je znal prepoznati trenutek, ko se bo dvoboj prelomil, in ga izkoristiti brez odvečnega tveganja.

Tragična smrt športnika pretresla svet: Imel je samo 37 let
Preberi še
Tragična smrt športnika pretresla svet: Imel je samo 37 let

Kariera brez madežev – in brez bližnjic

Crawfordova pot je bila izjemno čista. Ni se izogibal najboljšim, ni preskakoval izzivov in ni gradil kariere na političnih odločitvah znotraj organizacij. Njegove največje zmage so bile dosežene proti vrhunskim tekmecem, med njimi:

Errol Spence Jr.,

Julius Indongo,

Kell Brook,

Amir Khan,

Ricky Burns.

Vsak korak je bil zaslužen, kar je poudaril tudi sam v svojem poslovilnem nagovoru:

"Brez bližnjic. Brez izgovorov."

Upokojeni boksarski prvak ostal sam z otrokom
Preberi še
Upokojeni boksarski prvak ostal sam z otrokom

"Ničesar več mi ni treba dokazovati."

V objavi na X je Crawford zapisal, da se poslavlja kot človek, ki je dosegel vse, kar si je zadal. Dodal je, da se ne umika zato, ker bi izgubil motivacijo, temveč zato, ker je zmagal v drugačni vrsti boja – tisti, ki presega ring.

V videu se je zahvalil družini, ekipi, navijačem in vsem, ki so ga spremljali od prvih korakov v Omahi do največjih aren na svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zapuščina, ki bo ostala večna

Čeprav Crawford nikoli ni bil medijsko najbolj izpostavljen boksar, je bil med poznavalci športa izjemno cenjen. Njegova skromnost, odsotnost škandalov in osredotočenost na delo so ga ločile od mnogih sodobnikov.

V času, ko se boks pogosto vrti okoli marketinga in spektakla, je Crawford dokazal, da lahko športnik ostane na vrhu tudi brez pretirane medijske pozornosti – zgolj z rezultati.

Terence Crawford
Terence Crawford FOTO: Profimedia

Kaj sledi?

Čeprav je Crawford jasno povedal, da je njegova profesionalna kariera končana, ni izključil možnosti, da ostane povezan s športom. Njegova prihodnost bo verjetno potekala stran od žarometov, kar je skladno z njegovim značajem.

Njegove besede ob slovesu pa povzamejo bistvo njegove poti, piše MMA Junkie:

"Rokavice so morda snete, a zapuščina ostaja. Zgodovina se ne izbriše."

Šport
Viri: MMA Junkie, Sports Illustrated in Sporting News

