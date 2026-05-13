Nađa Milijančević
Borilni športi

Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver

B.R.
13. 05. 2026 02.01
V svetu borilnih športov se občasno pojavi tekmovalka, ki popolnoma spremeni predstavo o tem, kaj pomeni biti borka.

Ena takšnih je tudi 25-letna Srbkinja Nađa Milijančević, ki s svojim videzom pogosto spominja na manekenko, v ringu pa postane izjemno nevarna tekmica. Njena zgodba združuje disciplino, talent in nepopustljivost, ki jo je iz amaterskega kickboksa pripeljala do profesionalnega boja z golimi pestmi.

Nađa je v zadnjih letih postala ena najbolj priljubljenih športnic iz regije na družbenih omrežjih, kjer poleg boksa pogosto deli tudi podrobnosti iz zasebnega življenja, treningov in potovanj. Srbska boksarka ima trenutno popoln profesionalni izkupiček šestih zmag, še posebej impresivno pa zveni podatek, da je kar štiri dvoboje zaključila z nokavtom.

Od mladinske šampionke do profesionalnega ringa

Nađa Milijančević je svojo športno pot začela v kickboksu, kjer je hitro opozorila nase. Kot navajajo športni portali, je osvojila tako evropski kot svetovni naslov v mladinski konkurenci, kar jo je postavilo med najbolj obetavne borilne športnice svoje generacije.

V tem obdobju je razvila izjemno tehnično znanje, hitrost in občutek za ritem borbe, kar ji je kasneje omogočilo uspešen prehod v še bolj zahtevno disciplino.

Prehod v borbe z golimi pestmi

Po uspešni karieri v kickboksu se je odločila za korak, ki ga mnogi športniki ne bi naredili – prehod v borbe z golimi pestmi.

V tej disciplini je hitro postala prepoznavna zaradi agresivnega, a tehnično izjemno natančnega sloga. Njene borbe se pogosto končajo predčasno, saj s kombinacijo hitrosti in moči preseneti nasprotnice.

Kontrast med videzom in borbenim slogom

Eden od razlogov, zakaj je Nađa pritegnila toliko pozornosti, je izrazit kontrast med njenim zunanjim videzom in njenim nastopom v ringu. Po poročanju športnih portalov jo pogosto opisujejo kot "lepo kot princesa, a nevarno kot zver", kar se nanaša na njen miren in eleganten videz zunaj ringa ter eksplozivno agresivnost med borbo.

Strokovnjaki za borilne športe, ki jih navaja portal Bloody Elbow, poudarjajo, da takšne športnice rušijo stereotipe o tem, kako naj bi bile videti borke, in dokazujejo, da fizična moč in estetika nista v nasprotju.

Mentalna moč kot ključ do uspeha

Kot poroča ESPN, so v borilnih športih mentalna priprava, disciplina in samozaupanje pogosto pomembnejši od same fizične moči. Nađa Milijančević je znana po tem, da pri treningih izjemno veliko pozornosti namenja psihološki pripravi, kar ji omogoča mirnost v najbolj stresnih trenutkih borbe.

Nađa predstavlja novo generacijo športnic, ki spreminjajo podobo borilnih športov.

Vir: 24sata

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Nađa Milijančević borilni športi kickboks borbe z golimi pestmi športnice
