Mike Tyson pri 60: od najstrašnejšega boksarja na svetu do človeka, ki je našel nov smisel

Zgodba Mike Tysona ni le zgodba o udarcih, naslovih svetovnega prvaka in milijonih dolarjev. Je zgodba o revščini, kriminalu, padcu, bankrotu, zaporu in nepričakovani vrnitvi.

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Fant iz Brooklyna, ki je postal svetovni fenomen

Mike Tyson se je rodil leta 1966 v Brooklynu v New Yorku. Odraščal je v revnem okolju in že zelo mlad zašel v težave. Kot piše Britannica, so ga kot najstnika večkrat aretirali, njegovo življenje pa se je spremenilo šele, ko je v prevzgojnem domu njegove sposobnosti opazil nekdanji boksar Bobby Stewart in ga predstavil legendarnemu trenerju Cusu D'Amatu. D'Amato je hitro spoznal, da ima pred seboj izjemen talent. Tyson je leta 1985 postal profesionalec, že leto pozneje pa je spisal zgodovino. Pri komaj 20 letih je premagal Trevorja Berbicka in postal najmlajši svetovni prvak težke kategorije v zgodovini boksa. Ta rekord velja še danes.

icon-expand Pri komaj 20 letih je postal najmlajši svetovni prvak težke kategorije v zgodovini boksa. FOTO: Profimedia

Boksar, ki je nasprotnike premagal še pred prvim gongom

V drugi polovici osemdesetih let je Tyson postal prava senzacija. Združeval je neverjetno hitrost, eksplozivnost in moč. V svoji zgodnji profesionalni karieri je nanizal vrsto nokavtov in postal nesporni svetovni prvak. Njegovi dvoboji so bili med najbolj gledanimi športnimi dogodki na svetu, Tyson pa je veljal za največjo zvezdo boksa svoje generacije. Prav v tem obdobju je dobil vzdevek 'The Baddest Man on the Planet' oziroma 'najnevarnejši človek na planetu', ki ga spremlja še danes.

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Pot navzdol: škandali, zapor in ugriz v uho

Toda Tysonova kariera ni bila le niz športnih uspehov. Leta 1990 je doživel enega največjih pretresov v zgodovini boksa, ko ga je presenetljivo premagal Buster Douglas. Poraz je šokiral športni svet. Še hujše težave so sledile zunaj ringa. Leta 1992 je bil obsojen zaradi posilstva in poslan v zapor. Po treh letih je bil pogojno izpuščen in se vrnil v boks. Leta 1997 je prišel eden najbolj razvpitih trenutkov v zgodovini športa. Med povratnim dvobojem z Evanderjem Holyfieldom je Tyson nasprotnika ugriznil v uho in bil diskvalificiran. Posnetki incidenta so obšli svet in za mnoge za vedno zaznamovali njegovo podobo.

icon-expand Mike Tyson je dobil vzdevek 'najnevarnejši človek na planetu', ki ga spremlja še danes. FOTO: Profimedia

Kako je zapravil več sto milijonov

Kljub številnim aferam je Tyson zaslužil vrtoglave vsote. Kot ocenjuje Time.com, je v karieri ustvaril več sto milijonov evrov prihodka. Toda denar je odhajal skoraj enako hitro, kot je prihajal. Kupoval je luksuzne avtomobile, razkošne nepremičnine, nakit in celo bengalske tigre. Leta 2003 je šokiral javnost, ko je razglasil osebni bankrot, čeprav je pred tem veljal za enega najbogatejših športnikov na svetu. Ob prijavi stečaja naj bi imel približno 20 milijonov evrov dolgov. med katerimi so bili tudi okoli 7,7 milijona evrov ločitvene poravnave in približno 14,5 milijona evrov neplačanih davkov. Za marsikoga bi bil to konec zgodbe. A Tyson je še enkrat dokazal, da ga ni mogoče odpisati.

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Nova življenjska etapa

V zadnjih letih se je Tyson v javnosti pokazal v precej drugačni luči. Namesto jeznega in nepredvidljivega boksarja svet spoznava bolj umirjenega človeka, ki odkrito govori o svoji preteklosti, napakah in osebni rasti. Po uspešnih knjigah in podcastih se je podal tudi v podjetniške vode. Veliko pozornosti je pritegnila njegova blagovna znamka Tyson 2.0, povezana s konopljo, ki se je v zadnjih letih močno razširila na ameriškem trgu. Kot piše Forbes, je leta 2025 celo prevzel vodenje družbe Carma HoldCo, ki upravlja več znanih blagovnih znamk v tej panogi.

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Zakaj svet še vedno fascinira Mike Tyson?

Malo športnikov je doživelo tako skrajne vzpone in padce. Tyson je bil hkrati genialen športnik, svetovni prvak, filmska zvezda, zapornik, bankrotiran milijonar in uspešen podjetnik. Njegova zgodba je dokaz, da lahko človek večkrat pade in se kljub temu znova pobere. Prav zato ga mnogi še danes ne vidijo zgolj kot boksarja, temveč kot simbol druge priložnosti. Pri 60 letih Mike Tyson morda ni več najnevarnejši človek na planetu. Zagotovo pa ostaja eden najbolj fascinantnih.

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